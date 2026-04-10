Négociation A O Smith - AOS CFD

À propos de A O Smith

A. O. Smith Corporation est un fournisseur de solutions de chauffage et de traitement de l'eau. La société opère à travers deux segments : l'Amérique du Nord et le reste du monde. Le secteur Reste du monde comprend la Chine, l'Europe et l'Inde. Les deux segments fabriquent et commercialisent une gamme de chauffe-eau résidentiels et commerciaux, à gaz et électriques, de chaudières, de réservoirs et de produits de traitement de l'eau. Les deux segments fabriquent et commercialisent principalement dans leurs régions respectives du monde. Le segment Amérique du Nord fabrique également des réservoirs d'expansion, des systèmes commerciaux de chauffage solaire de l'eau, des chauffe-piscines et des spas, ainsi que des produits et des pièces connexes. Sa marque Lochinvar est une marque de chaudières résidentielles et commerciales aux États-Unis. Elle vend ses produits de marque Aquasana directement aux consommateurs par le biais du commerce électronique ainsi que des détaillants en ligne. Ses produits de marque d'adoucisseurs d'eau et ses solutions pour les puits à problèmes comprennent Hague, Water-Right et Master Water, qui sont vendus par l'intermédiaire de revendeurs de produits de qualité de l'eau.