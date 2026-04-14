Handeln Kyndryl Holdings, Inc. - KD CFD
Über Kyndryl Holdings Inc
Kyndryl Holdings, Inc. ist ein Technologiedienstleistungsunternehmen. Es ist ein Anbieter von Infrastrukturdiensten. Es bietet domänenübergreifende Dienste wie Cloud-Dienste, zentrale Unternehmens- und zCloud-Dienste, Anwendungen, Daten und Dienste für künstliche Intelligenz, digitale Arbeitsplatzdienste, Sicherheits- und Ausfallsicherheitsdienste sowie Netzwerk- und Edge-Dienste, während es seine Kunden beim technologischen Wandel unterstützt. Zu den Segmenten gehören Amerika, Europa/Mittlerer Osten/Afrika (EMEA), Japan und Asien-Pazifik. Seine Cloud Services entwirft, erstellt und stellt Managed Services für seine Kunden Multi-Cloud-Umgebungen bereit. Core Enterprise und zCloud Services unterstützen eine Reihe von Unternehmensinfrastrukturen, darunter private Clouds, Mainframe-Umgebungen, verteilte Computer, Unternehmensnetzwerke und Speicherumgebungen. Seine Application, Data und Artificial Intelligence Services bieten Unternehmensdatendienste, einschließlich Datentransformation, Datenarchitektur und -management, Data Governance und Compliance.
Der aktuelle realtimekurs der Kyndryl Holdings, Inc. Aktie beträgt 13.07 USD. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.
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- WKN:A3C5GK
- ISIN:US50155Q1004