Handeln Keyence Corporation - 6861 CFD

Über KEYENCE CORPORATION

KEYENCE CORPORATION ist ein in Japan ansässiges Produktionsunternehmen, das sich hauptsächlich mit der Entwicklung, Herstellung und dem Vertrieb von automatischen Kontrollgeräten, Messgeräten, Informationsgeräten und anderen elektronischen Anwendungsgeräten sowie damit verbundenen Systemen beschäftigt.

Zu den Produkten gehören unter anderem Sensoren, Zähler, Projektoren, Bildverarbeitungsgeräte, speicherprogrammierbare Steuerungen und Touchpanels.

Darüber hinaus ist die Gesellschaft über ihre Tochtergesellschaften auch in den Bereichen Immobilien, Werbung und Marketing tätig.

Der aktuelle realtimekurs der Keyence Corporation Aktie beträgt 62771 JPY. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.

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