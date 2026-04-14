Handeln JOYY Inc. - JOYY CFD

Über JOYY Inc (ADR)

YY INC. ist eine soziale Plattform, über die Benutzer in Echtzeit Online-Gruppenaktivitäten via Sprache, Video und Text auf PCs und mobilen Geräten durchführen können. Die Unternehmenssegmente umfassen YY IVAS und andere, Huya Broadcasting und 100 Education.

YY ermöglicht es Benutzern, Gruppen von verschiedenen Größen zu erstellen und zu organisieren, um eine Reihe von Online-Aktivitäten, darunter Musik-Shows, Online-Spiele, Dating-Shows, Live-Spiel-Rundfunk und E-Learning zu entdecken und sich daran zu beteiligen. YY bietet dem Anwender durch seine soziale Gemeinschaft ein Entertainment-Erlebnis.

Es besitzt die Domain-Namen von YY.com, Duowan.com, 100.com, Huya.com, Edu24ol.com und Zhiniu8.com.

Die YY-Plattform des Unternehmens, einschließlich YY.com, wird gemeinsam von Personal aus Guangzhou Huaduo und Zhuhai Duowan betrieben. Sein Produkt, YY-Client ermöglicht es Benutzern, sich Online in Live-Interaktionen zu engagieren.

Seine webbasierte YY ermöglicht es Benutzern, Echtzeit-Interaktionen über Webbrowser zu führen, ohne dass Downloads oder Installationen erforderlich sind.

Der aktuelle realtimekurs der JOYY Inc. Aktie beträgt 62.26 USD. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.

Entdecken Sie weitere Aktien mit Charts, wichtigen Statistiken und Kursaktualisierungen in Echtzeit: SPDR S&P 500 ESG ETF, Good Times, ICU Medical, Super League Gaming, Bank of America und Kingfisher PLC. Weitere Informationen finden Sie in den Profilen der Unternehmen auf Capital.com.