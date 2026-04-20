Handeln HDFC Bank Limited - HDB CFD

Über HDFC Bank Limited

HDFC BANK LIMITED ist eine Holdinggesellschaft. Die Bank bietet eine breite Palette von Bankdienstleistungen, die Commercial und Investment Banking auf der Großhandelsseite und Transaktions-/Filialgeschäft auf der Einzelhandelsseite umfasst. Es bietet auch Finanzdienstleistungen.

Die Bank-Segmente umfassen Treasury, Retail Banking, Firmenkunden und Sonstige Bankgeschäfte. Das Segment Treasury besteht im Wesentlichen aus Nettozinserträgen aus dem Investment-Portfolio der Bank, Geldmarkt-Anleihen und -Darlehen, Gewinnen oder Verlusten aus Anlagetätigkeit und aufgrund des Handels mit Devisen und Derivatkontrakten.

Das Segment Retail Banking dient Privatkunden über ein Filialnetz und andere Vertriebskanäle sowie über alternative Vertriebskanäle. Die Bank bietet ihren Firmenkunden und institutionellen Kunden eine Reihe von kommerziellen und Transactional-Banking-Produkten.

Das Segment Sonstige Bankgeschäfte sind Erträge aus Para-Banking-Aktivitäten.

Der aktuelle realtimekurs der HDFC Bank Limited Aktie beträgt 26.46 USD. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.

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