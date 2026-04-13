Handeln Emergent BioSolutions Inc. - EBS CFD

Über Emergent Biosolutions Inc

EMERGENT BIOSOLUTIONS INC. ist ein biopharmazeutisches Unternehmen, das Gesundheitsdienstleistern und Regierungen spezialisierte Produkte anbietet, um den medizinischen Bedarf zu decken und neu auftretenden Gesundheitsbedrohungen entgegenzutreten. Das Unternehmen entwickelt, produziert und liefert ein Portfolio von medizinischen Gegenmaßnahmen in erster Linie für Regierungsbehörden in den Bereichen biologischer und chemischer Bedrohungen und neu auftretender Infektionskrankheiten. Es entwickelt und vermarktet Therapeutika in den Bereichen Hämatologie/Onkologie, Transplantation, Infektionskrankheiten und Autoimmunerkrankungen. Die beiden operativen Geschäftsbereiche umfassen Bio-Abwehr und Biowissenschaften. Die Sparte Bio-Abwehr ist ein pharmazeutisches Unternehmen und konzentriert sich auf Gegenmaßnahmen, die sich mit Bedrohungen der öffentlichen Gesundheit befassen, darunter chemische, biologische, radiologische, nukleare Bedrohungen sowie Bedrohungen durch Sprengmaterialien und Bedrohungen durch neu auftretende Infektionskrankheiten. Die Sparte Bio-Abwehr ist ein pharmazeutisches Unternehmen und konzentriert sich auf Therapeutika in der Hämatologie/Onkologie und zweitrangig auf Transplantationen, Infektionskrankheiten und Autoimmunität.

Der aktuelle realtimekurs der Emergent BioSolutions Inc. Aktie beträgt 8.16 USD. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.

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