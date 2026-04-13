Handeln Avis Budget Group, Inc. - CAR CFD

Über Avis Budget Group Inc.

AVIS BUDGET GROUP, INC. ist ein Anbieter von Fahrzeugvermietungs- und Car-Sharing-Dienstleistungen. Das Unternehmen betreibt drei Marken, darunter Avis, Budget und Zipcar. Avis und Budget sind Mietwagenanbieter. Es besitzt auch Payless, eine Autovermietungsmarke; Apex, eine Autovermietungsmarke in Neuseeland und Australien; Maggiore, eine Fahrzeugvermietungsmarke in Italien, sowie France Cars, die Flotte von leichten Nutzfahrzeugen in Frankreich betreibt.

Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Americas und International. Das Segment Americas liefert und lizenziert die Marken des Unternehmens an Dritte für die Vermietung von Fahrzeugen sowie Zusatzprodukte und -dienstleistungen in Nordamerika, Südamerika, Zentralamerika und der Karibik und betreibt das Car-Sharing-Geschäft in einiger dieser Märkte.

Das Segment International bietet und lizenziert die Marken des Unternehmens an Dritte für Vermietung von Fahrzeugen Fahrzeugen sowie Zusatzprodukte und -dienstleistungen in Europa, dem Nahen Osten, Afrika, Asien, Australien und Neuseeland.

Der aktuelle realtimekurs der Avis Budget Group, Inc. Aktie beträgt 317.49 USD. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.

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