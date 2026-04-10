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Handeln Allianz SE - ALVd CFD

Der Markt ist momentan nicht verfügbarMarktinformationen werden dargestellt mit Stand vom 2026-04-10 15:26:58
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Typ
Dieses Finanzinstrument steht für das Traden über CFDs und Knock-outs zur Verfügung.
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Spread1
Anpassung der Übernachtfinanzierung für eine Long-Position
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Margin. Ihre Investition
€1,000.00
Anpassung der Übernachtfinanzierung
Gebühren aus fremdfinanzierten Positionswert
-0.016602 %
(-€0.83)

Positionsgröße mit Hebelwirkung ~€5,000.00

Geld aus Hebelwirkung ~ €4,000.00

-0.01660%
Anpassung der Übernachtfinanzierung für eine Short-Position
Anpassung der Übernachtfinanzierung für eine Short-Position
Margin. Ihre Investition
€1,000.00
Anpassung der Übernachtfinanzierung
Gebühren aus fremdfinanzierten Positionswert
-0.005621 %
(-€0.28)

Positionsgröße mit Hebelwirkung ~€5,000.00

Geld aus Hebelwirkung ~ €4,000.00

-0.00562%
Zeit für die Anpassung der Übernachtfinanzierung21:00 (UTC)
WährungEUR
Mind.-Handelsmenge0.1
Margin20.00%
BörseGermany
Provision auf Trade10%
Garantierte Stop-Prämie
Eine Gebühr für den garantierten Stop-Loss (GSL) wird nur berechnet, wenn der GSL ausgelöst wird. Bitte beachten Sie den Bereich Kosten und Gebühren auf unserer Webseite für weitere Details.
1%

1Unsere Gebühr für die Ausführung Ihres Trades ist der Spread, die Differenz zwischen dem Kauf- und Verkaufspreis. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt zu den Kosten und Gebühren auf unserer Webseite

Wichtige Statistiken
Vorheriger Schlusskurs377.3
Eröffnungskurs377.8
1-Jahres-Änderung19.96%
Tagesspanne376.9 - 379.6

Handeln Allianz SE - ALVd CFD

Über Allianz SE

Die Allianz SE ist ein Finanzdienstleistungsunternehmen. Das Unternehmen ist die Holdinggesellschaft der Allianz Gruppe (Allianz SE und ihre Tochtergesellschaften).

Zu den Segmenten des Unternehmens gehören Schaden-und Unfallversicherung, Lebens-und Krankenversicherung und Asset Management sowie Konzernverwaltung und Sonstiges.

Das Unternehmen bietet eine Reihe von Rückversicherung, vor allem für Allianz Versicherungsgesellschaften als auch für Drittkunden.

Das Segment Schaden-und Unfallversicherung bietet eine Palette von Produkten und Dienstleistungen für Privat-und Geschäftskunden. Das Segment Lebens-und Krankenversicherung bietet ein Sortiment an Lebens- und Krankenversicherungsprodukten für Einzelne und Gruppen.

Das Segment Asset Management bietet Asset-Management-Produkte und Dienstleistungen für private und institutionelle Drittanleger und bietet Investment Management für die Versicherungsaktivitäten der Allianz Gruppe.

Sein Segment Konzernverwaltung und Sonstiges umfasst Holding & Treasury, Bankwesen und alternative Investments.

Der aktuelle realtimekurs der Allianz SE Aktie beträgt 378.1 EUR. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.

Entdecken Sie weitere Aktien mit Charts, wichtigen Statistiken und Kursaktualisierungen in Echtzeit: Guaranty Bancshares, Etalon Group GDR, Nexstar Media Group, Inc., Global X Internet of Things ETF, Navitas Semiconductor Corporation und Hitachi Construction Machinery Co., Ltd.. Weitere Informationen finden Sie in den Profilen der Unternehmen auf Capital.com.

  • WKN:840400
  • ISIN:DE0008404005

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Feedback unserer Kunden1, unabhängig von ihrem Erfahrungsstand.
2025-06-04
T***

Für Einsteiger die perfekte App, um sich mal mit der Materie vertraut zu machen, auch der Support funktiont super!!!! 5⭐️

2025-06-02
L******

Nutze es nur auf dem handy, läuft flüssig. Charts sehen gut aus.

2025-03-02
C***********

Die Übersichtlichkeit lässt nichts zu wünschen übrig. Man erkennt sofort alle Parameter in der jeweils eingestellten Währung. Ein absoluter Pluspunkt an dieser Stelle.

2025-04-09
r******

Gute Handhabung, Mit Traiding View kombinierbar und geringe kosten. Kostenfreie Webinare.

2025-06-16
K** G*******

Ich bin begeistert vom neuen Design der Android App. Ich lobe besonders die neuen Einstellungsmöglichkeiten was Charts sowie Indikatoren betrifft. Seit dem neuesten Update sehe ich das man im 1Sekunden Timeframe Handeln kann, aber nur auf sein live Konto, ist das gewollt? Insgesamt für mich weiterhin der beste Broker, der ständig Verbesserungen erhält. Ein Vorschlag: Das ändern des Stopplos/Take Profit auch auf dem Chart, wie bei der Web Plattform.

2025-06-27
W******* W*******

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2025-05-30
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2025-03-13
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2025-07-02
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