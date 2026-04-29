Allianz SE (ALV) notiert zum Stand von 14:15 Uhr UTC am 9. April 2026 bei 376,70 €, innerhalb einer Tagesspanne von 375,1–381,2 €. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.

Die Stimmung rund um ALV wurde von mehreren zusammenlaufenden Faktoren geprägt. Allianz meldete einen Rekord-Betriebsgewinn für das Gesamtjahr 2025 von 17,4 Milliarden Euro, ein Plus von 8,4 % gegenüber dem Vorjahr, sowie ein neues Aktienrückkaufprogramm von bis zu 2,5 Milliarden Euro, das im März 2026 gestartet wurde (Reuters, 25. Februar 2026). Allerdings blieb der Ausblick für 2026 hinter den Analystenkonsenserwartungen von 18,1 Milliarden Euro zum Zeitpunkt der Februarergebnisse zurück (Investing.com, 26. Februar 2026). Der breitere DAX stabilisierte sich Anfang April bei rund 23.177 Punkten inmitten anhaltender US-Zollbelastungen für deutsche Exporteure und fallender Ölpreise, die auf Industriewerte drückten, was die vorsichtige Stimmung bei europäischen Aktien verstärkte (AD HOC NEWS, 8. April 2026).

Allianz-Aktie Prognose 2026–2030: Kursziele von Drittanbietern

Zum Stand vom 9. April 2026 spiegeln Allianz-Aktienprognosen von Drittanbietern eine breite Streuung der Ansichten wider, die von 350 € bis 504 € reichen, gegenüber einem letzten Kurs von 376,70 € zum Stand von 14:15 Uhr UTC am 9. April 2026.

Barclays (Bestätigung Underweight)

Barclays bestätigt ein Underweight-Rating für Allianz mit einem 12-Monats-Kursziel von 350 €, unterhalb des aktuellen letzten Kurses von 376,70 €. Die Analystin Claudia Gaspari hebt in ihrer Notiz strukturelle Disruptionsrisiken durch künstliche Intelligenz im Schaden- und Unfallversicherungssektor als primäre Begründung hervor, wobei die Bestätigung einer breiteren Überprüfung europäischer Versicherer inmitten steigender Unternehmensinsolvenzen folgte (MarketScreener, 23. März 2026).

Erste Group Bank (Reduzierung der EPS-Schätzung)

Analyst S. Lingnau von der Erste Group Bank senkt die EPS-Schätzung für das Geschäftsjahr 2026 für ALV auf 3,50 $ von 3,53 $ und prognostiziert für das Geschäftsjahr 2027 ein EPS von 3,77 $. Die Revision spiegelt moderaten Konservatismus nach den Q4-2025-Ergebnissen von Allianz wider, bei denen ein EPS von 0,83 $ den Konsens von 0,74 $ übertraf, der Ausblick für das Gesamtjahr 2026 jedoch eher dem Rekord-Betriebsgewinn 2025 von 17,4 Milliarden Euro entsprach als ihn zu übertreffen (MarketBeat, 27. März 2026).

RBC Capital Markets (Bestätigung Neutral)

RBC Capital Markets bestätigt ein Neutral-Rating für ALV und behält die vorsichtige Haltung bei, die die Bank im Februar 2026 bei Aufnahme der Coverage einnahm. Die Position der Bank spiegelt die Ansicht wider, dass das starke Kapitalrückgabeprogramm und der Rekordgewinn 2025 von Allianz bereits in die aktuellen Handelsniveaus eingepreist sind, inmitten eines breiteren Rückgangs bei im DAX notierten Finanzwerten (The Globe and Mail, 27. März 2026).

MarketBeat (Konsensüberblick)

MarketBeat vermerkt ein Konsens-Hold-Rating über sieben Broker hinweg, die ALIZY (OTC, in USD notiert) abdecken, bestehend aus einer Verkaufsempfehlung, vier Halteempfehlungen, einer Kaufempfehlung und einer starken Kaufempfehlung, wobei die Aktien bei rund 40,24 $ notieren und eine Marktkapitalisierung von etwa 153,08 Milliarden $ aufweisen. Die Verteilung spiegelt geteilte Stimmung nach der Ergebnissaison im Februar 2026 wider, wobei Keefe, Bruyette & Woods der einzige kürzliche Hochstufer auf moderates Kaufen inmitten einer ansonsten vorsichtigen Analystengemeinschaft ist (MarketBeat, 19. März 2026).

Berenberg (Kaufen, Kursziel 504 € beibehalten)

Berenberg-Analyst Michael Huttner behält sein Kaufen-Rating für Allianz mit einer 12-Monats-ALV-Aktienprognose von 504 € bei, der höchsten Schätzung in der aktuell veröffentlichten Broker-Spanne, bestätigt am 7. April 2026. Das Kursziel liegt 33,8 % über dem aktuellen letzten Kurs von 376,70 €, wobei Huttner Skalenvorteile, Kapitalbildungskapazität und die Erwartung anführt, dass der Betriebsgewinn von Allianz die eigene Ausblicksspanne für 2026 komfortabel übertreffen wird, als Grundlage für die unveränderte Empfehlung (MarketScreener, 7. April 2026).

Fazit: Über diese Quellen hinweg reichen Allianz-Aktienprognosen von 350 € (Barclays, Underweight) bis 504 € (Berenberg, Kaufen), mit einem 18-Analysten-Konsensdurchschnitt von 396,75 €, dem dominierenden Rating Halten und geteilten Ansichten, die sich darauf konzentrieren, ob die Rekordkapitalrückgaben von Allianz das begrenzte Gewinnaufwärtspotenzial für 2026 ausgleichen.

Prognosen und Vorhersagen von Drittanbietern sind naturgemäß unsicher, da sie unerwartete Marktentwicklungen nicht vollständig berücksichtigen können. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.

ALV-Aktienkurs: Technischer Überblick

Der ALV-Aktienkurs notiert zum Stand von 14:15 Uhr UTC am 9. April 2026 bei 376,70 € und hält sich über seinem 20/50/100/200-Tage-Simple-Moving-Average-Cluster bei ungefähr 358 € / 366 € / 371 € / 363 €, wobei der letzte Kurs über allen vier Benchmarks liegt, laut TradingView-Daten, die um 14:38 Uhr am 9. April 2026 erfasst wurden. Die 20-über-50-Ausrichtung ist hier nicht intakt: Der 20-Tage-SMA bei 358 € verläuft unter dem 50-Tage-SMA bei 366 €, sodass kein bullisches MA-Ausrichtungssignal vorliegt. Der 200-Tage-Exponential-Moving-Average verläuft etwas niedriger bei rund 360 €, weitgehend konsistent mit der SMA-Unterstützung statt einer abweichenden Referenz.

Das Momentum liest sich als oberes Neutral: Der 14-Tage-Relative-Strength-Index liegt bei 63,6, ein solider, aber nicht überzogener Wert, während der Average Directional Index bei 22,7 knapp unter der Schwelle von 25 liegt, die üblicherweise mit einem etablierten Trend assoziiert wird, was darauf hindeutet, dass der aktuellen Bewegung entschiedene Richtungsüberzeugung fehlt. Der Hull Moving Average (9) bei 377,8 € liegt geringfügig über dem letzten Kurs, was eine kleine Vorsichtsnote hinzufügt.

Auf der Oberseite liegt der klassische R1-Pivot bei 376,3 € knapp unter dem letzten Kurs; ein nachhaltiger Tagesschluss über diesem Niveau würde den R2-Bereich nahe 393 € in den Blick rücken. Bei Rücksetzern stellt der klassische Pivot (P) bei 357,5 € die erste Unterstützung dar, wobei die 100-Tage-SMA-Unterstützung nahe 371 € als nähere Referenz fungiert; ein Abrutschen unter diese Unterstützung würde S1 nahe 341 € in Betracht ziehen (TradingView, 9. April 2026).

Dies ist eine technische Analyse zu Informationszwecken und stellt keine Finanzberatung oder Empfehlung zum Kauf oder Verkauf eines Instruments dar.

Allianz-Aktienkursverlauf (2024–2026)

Der ALV-Aktienkurs ist in den vergangenen zwei Jahren stetig gestiegen, von rund 260–265 € im April 2024 auf ein Zweijahres-Intraday-Hoch von 396,30 € am 6. Januar 2026, was einen Anstieg von etwa 53 % über den Zeitraum basierend auf den bereitgestellten Daten widerspiegelt.

Die Aktie verbrachte den Großteil Mitte 2024 in einer Konsolidierung in der Spanne von 255–285 €, bevor sie Ende 2024 höher ausbrach. Sie überschritt im Oktober 2024 die 290-€-Marke, hielt sich im Dezember 2024 über 295 € und schloss das Jahr am 30. Dezember 2024 bei 296,10 €. Der Aufwärtstrend setzte sich scharf in 2025 fort, wobei ALV im Januar 2025 über 300 € kletterte und bis März und April 2025 durch die 330er- und 340er-Bereiche stieg. Ein kurzer Rückgang auf 315,35 € am 7. April 2025 markierte das schärfste Einzelsitzungstief von 2025, gefolgt von einer Erholung in die 370er–390er-Spanne bis Ende April und Anfang Mai 2025.

Die Aktie erreichte am 4. Februar 2026 einen Post-2025-Höchststand von 392,70 €, bevor ein Rücksetzer sie am 9. März 2026 auf ein Tief von 339,75 € brachte. ALV hat sich seitdem teilweise erholt und schloss am 9. April 2026 bei 376,90 €, etwa 3,3 % unter ihrer Eröffnung vom 2. Januar 2026 von 390,80 € und rund 44,7 % über ihrem Niveau vom 10. April 2024.