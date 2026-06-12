SpaceX-Börsengang mit Preis von 135 $ vor Nasdaq-Debüt

Erfahren Sie mehr über den SpaceX-Börsengang, einschließlich seines Geschäftsmodells, der potenziellen Bewertung, wichtiger Preistreiber und wie Sie die Aktie über CFDs handeln können, falls sie verfügbar wird. Differenzkontrakte (CFDs) werden auf Margin gehandelt, Hebelwirkung kann sowohl Gewinne als auch Verluste verstärken.

Dies ist eine Marketingmitteilung und sollte nicht als Anlageberatung verstanden werden. IPO-Aktien können sehr volatil sein. Der frühe Handel kann schnelle Kursbewegungen, begrenzte Handelshistorie und erhebliche Risiken beinhalten.

Wichtigste Punkte SpaceX hat seinen Börsengang zu 135 $ pro Aktie festgelegt, bevor das Unternehmen am 12. Juni 2026 unter dem Ticker SPCX an der Nasdaq notiert wird.

Der Börsengang brachte 75 Mrd. $ durch den Verkauf von 555,56 Mio. Aktien ein und bewertete SpaceX mit etwa 1,77 Billionen $.

Starlink-Wachstum, Startaktivitäten, Starship-Fortschritte und zukünftige Kapitalausgaben sind zentral dafür, wie die öffentlichen Märkte SpaceX bewerten könnten.

Der Börsengang wurde hinsichtlich Bewertung, Unternehmensführung, Anlegerschutz, Privatanlegerbeteiligung und möglicher Auswirkungen der Indexaufnahme kritisch beäugt.

SpaceX stellte einen größeren als üblichen Teil des Angebots für Privatanleger zur Verfügung, was zum frühen Handelsinteresse beitragen könnte.

Falls SpaceX notiert wird und auf Capital.com verfügbar wird, würden SpaceX-Aktien-CFDs Händlern ermöglichen, auf Kursbewegungen zu spekulieren, ohne die zugrunde liegenden Aktien zu besitzen.

IPO-Aktien können volatil sein, und CFDs sind gehebelte Produkte, was bedeutet, dass sowohl Gewinne als auch Verluste vergrößert werden können.

Neueste SpaceX-IPO-Nachrichten: 12. Juni 2026

Am 12. Juni 2026 legte SpaceX den Preis für seinen Börsengang auf 135 $ pro Aktie fest, verkaufte 555,56 Mio. Aktien und nahm 75 Mrd. $ ein (Reuters, 12. Juni 2026). Die Preisgestaltung bewertet den Weltraum-, Satelliten- und KI-Anbieter mit etwa 1,77 Billionen $, was ihn zum größten Börsengang aller Zeiten macht und SpaceX bei Handelsbeginn unter dem Ticker SPCX zu einem der größten börsennotierten US-Unternehmen nach Marktwert macht (Reuters, 11. Juni 2026).

Die Marktaufmerksamkeit verlagert sich nun von der Preisfestsetzung auf den ersten Handelstag. Angesichts der Größe des Angebots könnten SpaceX-Aktien nicht sofort nach Nasdaq-Eröffnung mit dem Handel beginnen, da die Börse und Konsortialführer Kauf- und Verkaufsaufträge bearbeiten, bevor sie einen Eröffnungskurs festlegen. Einige Marktteilnehmer könnten die Notierung auch als frühen Test für eine breitere Pipeline großer Technologie- und KI-bezogener Börsengänge betrachten (Investing.com, 12. Juni 2026; CNBC, 11. Juni 2026).

Das Angebot stach auch durch seine Privatanlegerzuteilung hervor. Reuters berichtete, dass SpaceX 30 % des Börsengangs für Privatanleger reservierte, während Morningstar sagte, die endgültige Zuteilung könnte näher bei 20 % liegen (Morningstar, 12. Juni 2026). In jedem Fall ist die Zuteilung für eine große US-Notierung ungewöhnlich hoch und könnte zum frühen Handelsinteresse beitragen, insbesondere bei Anlegern, die keine Aktien zum IPO-Preis kaufen konnten. Neu notierte Aktien können sich im frühen Handel stark bewegen, und die Nachfrage in der Angebotsphase garantiert keine Performance nach der Notierung (Reuters, 5. Juni 2026).

Die Bewertung dürfte ein wichtiger Fokusbereich bleiben. SpaceX hat eine Marktchance von 28,5 Billionen $ über Start-, Satellitenkonnektivitäts- und KI-Infrastruktur beschrieben, wobei Starlink derzeit den Großteil seiner Einnahmen ausmacht (Bloomberg, 21. Mai 2026). Gleichzeitig haben Analysten auf den Kapitalbedarf des Unternehmens, die Führungsstruktur, den Wettbewerb mit Rivalen wie Blue Origin und die Unsicherheit rund um neuere KI-bezogene Geschäftsbereiche hingewiesen (Morningstar, 28. Mai 2026). Morningstar hat den fairen Wert von SpaceX auf etwa 780 Mrd. $ geschätzt, deutlich unter der IPO-Bewertung (Morningstar, 12. Juni 2026).

Wann ist das SpaceX-IPO-Datum?

SpaceX legte den Preis für seinen Börsengang nach Börsenschluss am 11. Juni 2026 fest, wobei der Handel voraussichtlich am 12. Juni 2026 am Nasdaq Global Select Market und Nasdaq Texas unter dem Ticker SPCX beginnt (Reuters, 12. Juni 2026). SpaceX hatte zuvor am 1. April 2026 vertraulich bei der US-amerikanischen SEC eingereicht und am 20. Mai 2026 seinen S-1-Prospekt öffentlich eingereicht, was Anlegern einen ersten öffentlichen Einblick in seine internen Finanzen und Risikofaktoren bot (Yahoo Finance, 20. Mai 2026). Die Preisankündigung des Unternehmens bestätigte den Angebotspreis von 135 $, den Verkauf von 555,56 Mio. Aktien und einen erwarteten Angebotsabschluss am 15. Juni 2026, vorbehaltlich üblicher Abschlussbedingungen.

Die Roadshow von SpaceX startete am 4. Juni 2026 – vor der zuvor gemeldeten Schätzung für die Woche vom 8. Juni – angetrieben durch einen beschleunigten Zeitplan nach einer schneller als erwarteten SEC-Prüfung (BNN Bloomberg, 15. Mai 2026). Die Aktienpreisfestsetzung wird nach Börsenschluss am 11. Juni erwartet, wobei der erste Handelstag für den 12. Juni an der Nasdaq unter dem Ticker SPCX angestrebt wird (Reuters, 3. Juni 2026; Yahoo Finance, 3. Juni 2026). Reuters berichtet, dass SpaceX einen IPO-Preis von 135 $ pro Aktie für ein Angebot von 556,6 Millionen Aktien anstrebt, mit dem Ziel, 75 Mrd. $ bei einer Bewertung von 1,75 Billionen $ einzunehmen – was der größte Börsengang in der Börsengeschichte wäre (Reuters, 3. Juni 2026). Es wird erwartet, dass etwa 125 Analysten von 21 beteiligten Banken die SpaceX-Geschäftsleitung treffen, und eine dedizierte Veranstaltung für rund 1.500 Privatanleger ist für den 11. Juni geplant (Finimize, 7. April 2026).

Wichtige IPO-Timing-Faktoren umfassen:

Faktor Warum es wichtig ist SEC-Prüfung SpaceX reichte am 1. April 2026 vertraulich einen Entwurf der Registrierungserklärung bei der SEC ein und reichte am 20. Mai 2026 seinen S-1 öffentlich ein; die öffentliche Einreichung liefert Details zu Finanzen, Risikofaktoren und Aktienstruktur (Yahoo Finance, 20. Mai 2026). Roadshow-Nachfrage Die Roadshow von SpaceX startete um den 4.–5. Juni 2026; der Börsengang wurde später zu 135 $ pro Aktie festgelegt, was Händlern einen festen Referenzpunkt für den ersten Handelstag gibt (Reuters, 12. Juni 2026). Marktbedingungen Die allgemeine Aktienmarktstimmung kann das IPO-Timing beeinflussen; SpaceX' eigene Berater haben angemerkt, dass sich die Notierung je nach Bedingungen auf 2027 verschieben könnte (Reuters, 3. Juni 2026). Starlink-Wachstum Starlinks Abonnentenbasis und Umsatz – geschätzt auf 58 % des Gesamtumsatzes von SpaceX im Jahr 2024 – sind zentral für Bewertungsdiskussionen (SpaceXStock.com, 25. März 2026). IPO-Struktur Reuters berichtete, dass Elon Musk erwägt, bis zu 30 % der IPO-Aktien Privatanlegern zuzuteilen – mindestens dreimal so viel wie die typischen 5–10 %, die bei Standard-Börseneinführungen reserviert werden (Reuters, 3. Juni 2026; Seeking Alpha, 26. März 2026).

SpaceX wurde zuvor als möglicher Kandidat für eine Starlink-Abspaltung diskutiert. Die aktuelle Berichterstattung deutet jedoch eher auf eine breitere SpaceX-Notierung hin als auf einen bestätigten eigenständigen Starlink-Börsengang.

Was ist SpaceX?

SpaceX, oder Space Exploration Technologies Corp., ist ein privates US-amerikanisches Luft- und Raumfahrt- und Satellitenkommunikationsunternehmen, das 2002 von Elon Musk gegründet wurde. Es entwickelt Raketen, Raumfahrzeuge und Satellitennetzwerke, die für kommerzielle Starts, Regierungsmissionen, Breitbandkonnektivität und zukünftige Weltraumtransportprojekte verwendet werden.

Zu seinen Hauptgeschäftsbereichen gehören Falcon-Raketenstarts, Dragon-Raumfahrzeugmissionen, Starship-Entwicklung und Starlink-Satelliten-Internetdienste.

Wichtige Meilensteine in der Geschichte von SpaceX

2002 – Elon Musk gründet SpaceX.

– Elon Musk gründet SpaceX. 2008 – Falcon 1 wird die erste privat entwickelte flüssigkeitsbetriebene Rakete, die eine Umlaufbahn erreicht.

– Falcon 1 wird die erste privat entwickelte flüssigkeitsbetriebene Rakete, die eine Umlaufbahn erreicht. 2012 – Dragon wird das erste kommerzielle Raumfahrzeug, das Fracht zur Internationalen Raumstation liefert.

– Dragon wird das erste kommerzielle Raumfahrzeug, das Fracht zur Internationalen Raumstation liefert. 2020 – SpaceX startet NASA-Astronauten zur ISS und wird das erste private Unternehmen, das eine bemannte Orbitalmission absolviert.

– SpaceX startet NASA-Astronauten zur ISS und wird das erste private Unternehmen, das eine bemannte Orbitalmission absolviert. 2025 – Starlink expandiert weiter über Verbraucher-, Unternehmens-, See- und Luftfahrt-Breitbandmärkte.

– Starlink expandiert weiter über Verbraucher-, Unternehmens-, See- und Luftfahrt-Breitbandmärkte. 2026 – SpaceX bereitet sich Berichten zufolge auf einen Börsengang im Juni vor, wobei Starlink voraussichtlich eine wichtige Rolle im Bewertungsfall spielen wird.

Wie verdient SpaceX Geld?

SpaceX erzielt Einnahmen aus einer Mischung von Startdiensten, Regierungsverträgen, Satelliten-Breitband-Abonnements und aufstrebenden Technologieprojekten.

Einnahmequelle Beschreibung Startdienste Gebühren von kommerziellen Unternehmen, NASA und Verteidigungsbehörden für Satelliten-, Fracht- und Besatzungsstarts. Starlink-Abonnements Monatliche Breitbandgebühren von privaten, geschäftlichen, maritimen, Luftfahrt- und anderen Nutzern. Regierungsverträge Langfristige Verträge und Missionszahlungen im Zusammenhang mit zivilen, Verteidigungs- und Weltraumforschungsprogrammen. Satellitenplatzierung Bezahlte Starts für Unternehmen und Institutionen, die Satelliten in die Umlaufbahn bringen. Neue Initiativen Neuere Bereiche, einschließlich Direct-to-Cell-Dienste, Starship-basierte Missionen und Weltrauminfrastrukturkonzepte.

SpaceX erzielte Berichten zufolge etwa 15–16 Mrd. $ Umsatz und rund 8 Mrd. $ Gewinn im Jahr 2024, laut Reuters-Berichterstattung vom Januar 2026 (Reuters, 1. April 2026). Neuere Zahlen, die von The Information im April 2026 berichtet wurden, deuten darauf hin, dass der Umsatz von SpaceX im Jahr 2025 18,5 Mrd. $ überstieg, obwohl das Unternehmen für das Jahr einen Verlust von fast 5 Mrd. $ verzeichnete – eine Umkehrung, die größtenteils der Integration von xAI, Elon Musks künstlicher Intelligenz-Venture, das SpaceX im Februar 2026 erwarb, zugeschrieben wird (Reuters, 10. April 2026). Starlink wird weithin als Haupttreiber des kommerziellen Wachstums von SpaceX angesehen und macht schätzungsweise 10 Mrd. $ des Gesamtumsatzes im Jahr 2025 aus und generiert rund 6 Mrd. $ EBITDA aus seinen Kern-Start- und Satellitengeschäften (Yahoo Finance, 14. April 2026).

Was könnte den Live-Aktienkurs von SpaceX beeinflussen?

Falls SpaceX öffentlich notiert wird, könnte sein Aktienkurs durch operative Leistung, gemeldete Finanzdaten, Anlegernachfrage, Regulierung und breitere Marktbedingungen beeinflusst werden. Die gleichen Themen könnten auch die Stimmung gegenüber anderen Weltraum-, Satelliten- und Luft- und Raumfahrtunternehmen beeinflussen. Alle SpaceX-CFDs, falls angeboten, würden Bewegungen im zugrunde liegenden Aktienkurs verfolgen, ohne Händlern Eigentum an SpaceX-Aktien zu geben.

Starlink-Abonnentenwachstum und Rentabilität

Starlink wird voraussichtlich zentral für den SpaceX-Investmentcase sein. Der Satelliten-Internetdienst überschritt im Februar 2026 10 Millionen Abonnenten, nachdem er seine Kundenbasis im Jahr 2025 von 4,5 Millionen auf 9 Millionen verdoppelt hatte.

Potenzielle Preistreiber umfassen:

Abonnentenwachstum in bestehenden und neuen Märkten

Durchschnittlicher Umsatz pro Nutzer

Preisänderungen und Hardwarekosten

Unternehmens-, Luftfahrt- und Maritimadoption

Direct-to-Cell-Diensteentwicklung

Netzwerkzuverlässigkeit und -kapazität

Das Ausmaß der Starlink-Einnahmen und die Kosten für die Wartung und den Ersatz seiner Satellitenkonstellation könnten wichtig dafür sein, wie öffentliche Märkte SpaceX bewerten.

Startkadenz, Kosteneffizienz und Wiederverwendbarkeit

Das wiederverwendbare Raketenmodell von SpaceX hat die Startökonomie im gesamten Luft- und Raumfahrtsektor verändert. Eine höhere Startkadenz kann den Umsatz unterstützen, aber Verzögerungen, gescheiterte Starts oder regulatorische Unterbrechungen könnten die Stimmung beeinflussen.

Potenzielle Aktienkurseinflüsse umfassen:

Jährliches Startvolumen

Zuverlässigkeit von Falcon 9 und Falcon Heavy

Startmargen

Neue Regierungs- oder Handelsverträge

Verzögerungen im Zusammenhang mit Sicherheit, Regulierung oder technischen Problemen

Ein konsistenter Startplan könnte das Vertrauen in das Betriebsmodell von SpaceX unterstützen, während Störungen die kurzfristige Volatilität erhöhen könnten.

Fortschritte bei Starship

Starship ist das vollständig wiederverwendbare Schwerlastraketen-Programm von SpaceX. Es ist mit zukünftiger Satellitenplatzierung, Mondmissionen und langfristigen Weltraumtransportplänen verbunden.

Anleger könnten Folgendes verfolgen:

Fortschritte bei Orbitaltests

Regulatorische Genehmigungen

Meilensteine beim Auftanken im All

Updates zu NASA- und anderen Regierungsverträgen

Starships Rolle bei der Senkung der Satellitenplatzierungskosten

Starship könnte langfristige Wachstumserwartungen beeinflussen, birgt aber auch technische, finanzielle und regulatorische Risiken.

IPO-Bewertung und Kapitalbeschaffung

SpaceX legte den Preis für seinen Börsengang auf 135 $ pro Aktie fest und nahm durch den Verkauf von 555,56 Mio. Aktien 75 Mrd. $ ein. Reuters berichtete, dass der Deal das Unternehmen mit etwa 1,77 Billionen $ bewertete, was ihn zum größten Börsengang aller Zeiten macht und SpaceX bei seinem Debüt zu einem der größten börsennotierten US-Unternehmen nach Marktwert macht (Reuters, 12. Juni 2026).

Die Bewertung könnte beeinflusst werden durch:

Gemeldete Umsatz- und Gewinnzahlen

Starlinks Anteil am Gesamtumsatz

Zukünftiger Kapitalbedarf

Anlegerappetit auf große Technologie-Notierungen

Offenlegungen zur Unternehmensführung im öffentlichen S-1

Erwartungen zur Indexaufnahme nach der Notierung

Frühe Handelsliquidität und ob die Aktie über oder unter ihrem Angebotspreis von 135 $ hält

Das Ausmaß der Bewertung dürfte ebenfalls unter Beobachtung bleiben. Morningstar bewertet SpaceX mit 780 Mrd. $ und verweist auf einen engen Burggraben in den Start- und Satellitenkommunikationsgeschäften des Unternehmens, während auf eine breite Palette möglicher Ergebnisse für das neuere KI-Geschäft hingewiesen wird (Morningstar, 5. Juni 2026).

Regulierung und geopolitische Faktoren

SpaceX operiert in regulierten Branchen, einschließlich Telekommunikation, Luft- und Raumfahrt, Verteidigung und Satellitenspektrum. Das macht regulatorische und geopolitische Entwicklungen wichtig für jede öffentliche Marktbewertung.

Potenzielle Faktoren umfassen:

Spektrumentscheidungen der Federal Communications Commission (FCC)

Startgenehmigungen der Federal Aviation Administration (FAA)

Prüfung von Verteidigungsverträgen

Exportkontrollen

Bedenken zu Weltraummüll und Umwelt

Internationaler Wettbewerb bei Satellitenkommunikation und Startdiensten

Jede regulatorische Verzögerung oder Änderung der staatlichen Beschaffungsprioritäten könnte die Marktstimmung beeinflussen.

Was würde der Handel mit SpaceX-Aktien-CFDs beinhalten?

Nachdem SpaceX nun voraussichtlich öffentlich gehandelt werden wird, könnten Broker wie Capital.com prüfen, ob sie SpaceX-Aktien-CFDs anbieten. CFDs ermöglichen es Ihnen, auf Kursbewegungen zu handeln, ohne die zugrunde liegenden Aktien zu besitzen.

Falls SpaceX-Aktien-CFDs verfügbar werden, könnten wichtige zu berücksichtigende Punkte umfassen:

Produktverfügbarkeit Die Verfügbarkeit würde von Marktzugang, Liquidität, Nachfrage und interner Produktprüfung nach der Notierung abhängen. Kein Aktienbesitz Der Handel mit SpaceX-Aktien-CFDs würde Ihnen keine Stimmrechte, Dividenden oder Eigentum an den zugrunde liegenden Aktien geben. IPO-Volatilität Neu notierte Aktien können starke Kursbewegungen erfahren, insbesondere im frühen Handel, wenn Liquidität und Preisfindung noch in der Entwicklung sind. Hebelwirkung und Margin CFDs werden auf Margin gehandelt, was bedeutet, dass sowohl Gewinne als auch Verluste den anfänglich erforderlichen Betrag zum Eröffnen einer Position überschreiten können. Risikomanagement-Tools Tools wie Stop-Loss und Take-Profit können helfen, das Risiko zu steuern, obwohl nicht alle Stop-Losses garantiert sind. Marktinformationen Offizielle Einreichungen, IPO-Preisgestaltung, Liquidität am ersten Tag, Unternehmensoffenlegungen und Nachrichten nach der Notierung können alle Kursbewegungen beeinflussen.

CFDs sind gehebelte Produkte. Hebelwirkung kann sowohl Gewinne als auch Verluste vergrößern, daher ist es wichtig, die Risiken vor dem Handel zu verstehen. Dieser Abschnitt dient nur zu Informationszwecken und ist keine Einladung oder Empfehlung, SpaceX, IPO-Aktien oder CFDs zu handeln.

Erfahren Sie mehr in unserem CFD-Trading-Leitfaden.

Welche Weltraum- und Luft- und Raumfahrt-Aktien-CFDs kann ich handeln?

SpaceX soll voraussichtlich am 12. Juni 2026 mit dem öffentlichen Handel beginnen. Falls SpaceX-Aktien-CFDs noch nicht verfügbar sind, bieten mehrere börsennotierte Unternehmen über CFDs Zugang zu Luft- und Raumfahrt, Satellitentechnologie, Verteidigungsverträgen oder weltraumbezogenen Aktivitäten.

Diese Unternehmen unterscheiden sich von SpaceX in Struktur, Geschäftsmodell und Risikoprofil. Händler sollten die Finanzen, Branchenexposition und Marktbedingungen jedes Unternehmens prüfen, bevor sie entscheiden, ob ein damit verbundenes Produkt für sie geeignet ist. Differenzkontrakte (CFDs) werden auf Margin gehandelt. Hebelwirkung verstärkt sowohl Gewinne als auch Verluste.

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