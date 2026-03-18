Allianz SE (ALV) notiert zum Stand von 12:14 Uhr UTC am 17. März 2026 bei 362,30 $, womit die Aktie die Spitze ihrer Intraday-Spanne von 353–362,30 $ erreicht. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.

Die Bewegung erfolgt, während das im März 2026 gestartete Aktienrückkaufprogramm der Allianz über 2,5 Milliarden Euro fortlaufend technische Unterstützung bietet. Das Unternehmen genehmigte das Programm am 25. Februar 2026 und bestätigte, dass alle zurückgekauften Aktien eingezogen werden (Reuters, 25. Februar 2026). Dies folgt auf den Rekord-Betriebsgewinn des Konzerns für das Gesamtjahr 2025 von 17,4 Milliarden Euro sowie eine vorgeschlagene Dividende je Aktie von 17,10 €, was einem Anstieg von 11,0 % im Jahresvergleich entspricht, während das Management sein Betriebsgewinnziel für 2026 von 17,4 Milliarden Euro plus oder minus 1 Milliarde bekräftigte (Allianz, 26. Februar 2026). Die breitere europäische Aktienstimmung wurde auch durch geopolitische Unsicherheit geprägt, die mit Entwicklungen im Nahen Osten verbunden ist und in den Sitzungen bis zum 12. März 2026 auf DAX und dem paneuropäischen Stoxx 600 lastete (CNBC, 12. März 2026).

Allianz-Aktienprognose 2026–2030: Kursziele von Drittanbietern

Zum Stand vom 17. März 2026 spiegeln Allianz-Aktienprognosen von Drittanbietern unterschiedliche Ansichten zum Rekord-Betriebsgewinn für das Gesamtjahr 2025, einem Aktienrückkauf über 2,5 Milliarden Euro und einer 2026er-Prognose wider, die unter dem vorherigen Sell-Side-Konsens lag.

MarketScreener (Konsensübersicht)

MarketScreener berichtet von einem 18-Analysten-Konsens mit einer durchschnittlichen 12-Monats-ALV-Aktienprognose von 393,91 €, innerhalb einer Spanne von 325 € am unteren Ende bis 504 € am oberen Ende. Die mittlere Empfehlung liegt bei Outperform, wobei die breite Streuung zwischen einzelnen Schätzungen divergierende Ansichten darüber widerspiegelt, inwieweit der 2026er-Rückkauf und die Kapitalrückgabekapazität eine verhaltene Guidance-Dynamik ausgleichen können (MarketScreener, 14. März 2026).

Berenberg (Kaufen, Kursziel angehoben)

Berenberg hebt seine ALV-Aktienprognose von 459 € auf 504 € an und behält ein Kaufen-Rating bei. Analyst Michael Huttner nennt den Skalenvorteil von Allianz und die Nachhaltigkeit seines Kapitalrückgabeprogramms als Gründe für die Anhebung der mittelfristigen Gewinnannahmen nach den Gesamtjahresergebnissen 2025 (MarketScreener, 16. März 2026).

Jefferies (Halten, Kursziel beibehalten)

Jefferies bekräftigt ein Halten-Rating für ALV mit einem 12-Monats-Kursziel von 325 €, der niedrigsten veröffentlichten Schätzung unter den wichtigsten beobachtenden Analysten. Die Sicht der Firma deutet darauf hin, dass die Betriebsgewinnprognose für 2026 auf Vorjahresniveau begrenztes kurzfristiges Aufwärtspotenzial im Verhältnis zum aktuellen Aktienkurs lässt (MarketScreener, 25. Februar 2026).

Goldman Sachs (Neutral, Kursziel angegeben)

Goldman Sachs vergibt ein Neutral-Rating für ALV mit einem Kursziel von 404 € und nennt das solide Solvabilitätsergebnis für das Gesamtjahr 2025 als konstruktiven Datenpunkt, während eine neutrale Sicht beibehalten wird, da der Guidance-Mittelwert eher dem Rekord-Betriebsgewinn des Vorjahres entsprach als ihn zu übertreffen (MarketScreener, 26. Februar 2026).

Über diese Quellen hinweg spannen sich Allianz-Aktienprognosen von Drittanbietern von 325 € bis 504 €, wobei der 18-Analysten-Konsensdurchschnitt bei 393,91 € liegt. Berenberg positioniert sich am oberen Ende der Spanne aufgrund von Skalierungs- und Rückkauf-Optimismus, während Jefferies und Goldman Sachs eine vorsichtigere Sicht einnehmen, was das Gewicht widerspiegelt, das sie auf die flache 2026er-Prognose legen.

Prognosen und Vorhersagen von Drittanbietern sind naturgemäß unsicher, da sie unerwartete Marktentwicklungen nicht vollständig berücksichtigen können. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.

ALV-Aktienkurs: Technischer Überblick

Der ALV-Aktienkurs notiert zum Stand von 12:14 Uhr UTC am 17. März 2026 bei 362,30 $ und liegt damit knapp unter dem 20-Tage-SMA bei etwa 365 $ und dem 30/50/100-Tage-SMA-Cluster bei etwa 369–372 $, wo die Masse der Verkaufssignale konzentriert ist. Der Kurs hält sich geringfügig über dem 200-Tage-EMA bei etwa 360 $ und dem 200-Tage-SMA bei etwa 362 $, was diese Spanne zum unmittelbaren Boden macht.

Der 14-Tage-RSI bei 46,7 ist neutral und bietet keine Richtungsüberzeugung allein aus der Momentum-Perspektive. Der ADX bei 29,0 deutet darauf hin, dass ein etablierter Trend vorhanden ist, wobei die vorherrschende Richtung angesichts der Kurs-unter-MAs-Konfiguration nach unten zeigt. Das MACD-Niveau bei -5,5 deutet darauf hin, dass auf den aktuellen Niveaus eine Bären-Kreuzung vorliegt.

Auf der Oberseite ist der klassische Pivot bei 378,9 $ die erste beachtenswerte Referenz. Ein Tagesschluss über diesem Niveau würde R1 bei 392,2 $ in den Blick rücken, mit R2 bei etwa 402 $ als nächster Referenz, falls sich die Bewegung fortsetzt. Kurzfristiger Widerstand liegt auch beim 20-Tage-SMA bei etwa 365 $, den der Kurs zunächst zurückgewinnen muss, um das kurzfristige Bild zu verbessern.

Bei Rücksetzern liegt die erste Unterstützung bei S1 bei etwa 369,0 $ auf Schlussbasis, obwohl der Kurs bereits durch dieses Niveau handelt. Die nächste bedeutende Stufe ist die 200-Tage-EMA/SMA-Spanne bei etwa 360–362 $, die in etwa dem aktuellen letzten Kurs entspricht. Der Verlust dieser Spanne bei einem Tagesschluss würde S2 bei etwa 356 $ in den Blick rücken, mit dem 10-Tage-SMA bei etwa 354 $ als zusätzlicher naher Referenz (TradingView, 17. März 2026).

Dies ist eine technische Analyse zu Informationszwecken und stellt keine Finanzberatung oder Empfehlung zum Kauf oder Verkauf eines Instruments dar.

Allianz-Aktienkursverlauf (2024–2026)

Der ALV-Aktienkurs notierte Mitte März 2024 bei etwa 266,70 $ und hatte einen Großteil dieses Frühjahrs in einer Konsolidierung im mittleren 260er- bis mittleren 270er-Bereich verbracht. Die Aktie machte in der ersten Hälfte von 2024 stetige Fortschritte, mit Schlusskursen über 278 $ Ende März, bevor ein allmähliches Abgleiten in den Sommer folgte.

Der August 2024 erwies sich als schwächste Phase des Zeitraums, wobei ALV am 5. August ein Zweijahrestief von 240,35 $ berührte, inmitten eines breiten europäischen Aktienausverkaufs. Die Aktie erholte sich deutlich von diesem Boden und schloss das Jahr am 30. Dezember 2024 bei 296,10 $ – ein Gewinn von etwa 11,0 % gegenüber den Niveaus von Mitte März 2024.

2025 war insgesamt ein stärkeres Jahr. ALV kletterte stetig durch Frühjahr und Sommer, wobei die Aktie Anfang September auf etwa 380 $ zusteuerte, bevor ein kurzer Rücksetzer in die Spanne von 344–349 $ Mitte September folgte. Eine Erholung im vierten Quartal führte dazu, dass die Aktie 2025 am 30. Dezember bei 392,30 $ schloss – ein Anstieg von etwa 32,5 % im Jahresvergleich.

ALV erreichte am 5. Januar 2026 ihr Zweijahreshoch von 392,60 $, bevor sie im Februar und bis in den März zurückfiel. ALV schloss am 17. März 2026 bei 362,20 $, etwa 6,5 % niedriger seit Jahresbeginn, aber 2,3 % höher im Jahresvergleich.