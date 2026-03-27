Allianz SE (ALV) notiert zum Stand von 12:35 Uhr UTC am 25. März 2026 bei 352,80 € mit einer Intraday-Spanne von 345,45–354,70 € im Capital.com-Feed. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.

Die Aktie ist seit Jahresbeginn um etwa 9–11 % gefallen, einhergehend mit einem breiteren Rückgang des DAX, der seit Ende 2025 rund 7,4 % verloren hat, da geopolitische Spannungen im Nahen Osten Brent-Rohöl nach oben trieben und Stagflationssorgen für die europäische Wirtschaft schürten (Trading Economics, 25. März 2026). Die EZB beließ am 19. März 2026 alle drei Leitzinsen unverändert, wobei die Einlagefazilität bei 2 % blieb, und warnte gleichzeitig, dass Konflikte im Nahen Osten Aufwärtsrisiken für die Inflation schaffen könnten – ein Umfeld, das zinssensitive Finanzwerte belasten kann (Reuters, 19. März 2026).

Allianz-Aktie Prognose 2026–2030: Kursziele von Drittanbietern

Zum Stand vom 25. März 2026 spiegeln Allianz-Aktienprognosen von Drittanbietern einen vorsichtigen Ton wider, geprägt von branchenweiten Versicherer-Gegenwind, der EZB-Halteentscheidung vom 19. März 2026 sowie dem Rekord-Betriebsergebnis von Allianz für das Gesamtjahr 2025 in Höhe von 17,4 Milliarden € neben einem Aktienrückkauf von 2,5 Milliarden €.

Barclays (Underweight, Kursziel)

Barclays bekräftigt ein Underweight-Rating für ALV mit einem spezifischen Kursziel von 350 €, das geringfügig unter dem letzten Kurs von 352,80 € im Capital.com-Feed zum Stand vom 25. März 2026 liegt. Die Bank nennt das strukturelle Disruptions-Risiko durch KI für den Schaden- und Unfallversicherungssektor als Haupttreiber ihres unter dem Markt liegenden Ziels (MarketScreener, 23. März 2026).

Finanzen.net (Barclays Underweight-Bekräftigung)

Finanzen.net berichtet über dieselbe Barclays-Aktion und bestätigt die Underweight-Einstufung sowie die ALV-Aktienprognose von 350 €, wobei hinzugefügt wird, dass Analystin Claudia Gaspari die Coverage-Note leitet. Die Bekräftigung folgt auf eine breitere Barclays-Überprüfung europäischer Versicherer vor dem Hintergrund steigender Unternehmensinsolvenzen, die laut Allianz Trades eigenen Daten für 2026 etwa 24 % über dem Niveau vor der Pandemie liegen (Finanzen.net, 23. März 2026).

Yahoo Finance (Analystenkonsens, aktuelle Erfassung)

Die Analystendaten von Yahoo Finance spiegeln einen Pool von Broker-Schätzungen für ALV wider, die gemeinsam ein moderates implizites Aufwärtspotenzial aus der Handelsspanne von 350–353 € signalisieren, wobei der Konsens durch eine Mischung aus Halten- und vorsichtigen Ratings nach der Barclays-Aktion geprägt ist. In der Aggregation zitierte Analysten verweisen auf Allianz' starke Kapitalposition und Rekordgewinne 2025 als Stütze der aktuellen Kursniveaus, während sie Makro- und Branchenrisiken als Begrenzung kurzfristiger Zielanhebungen nennen (Yahoo Finance, 25. März 2026).

Fazit: Über diese Quellen hinweg konvergieren Allianz-Aktienprognosen auf einen 350-€-Anker von Barclays als einzigem spezifisch veröffentlichten Kursziel, wobei Konsenskommentare bei Yahoo Finance den fairen Wert grob in der Spanne von 350–360 € verorten, geteilt zwischen Vorsicht hinsichtlich Branchendisruption und Unterstützung durch Allianz' Dividenden- und Rückkauf-Fundamentaldaten.

Prognosen und Vorhersagen von Drittanbietern sind naturgemäß unsicher, da sie unerwartete Marktentwicklungen nicht vollständig berücksichtigen können. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.

ALV-Aktienkurs: Technischer Überblick

Der ALV-Aktienkurs notiert zum Stand von 12:35 Uhr UTC am 25. März 2026 bei 352,80 € und liegt damit unter einem absteigenden Stapel gleitender Durchschnitte, wobei die 20/50/100/200-Tage-SMAs bei etwa 357 € / 368 € / 370 € / 362 € stehen und alle Verkaufssignale in TradingViews Indikator-Suite generieren. Der Hull Moving Average (9) bei 348,1 € registriert ein Kaufsignal, während der 10-Tage-EMA bei 353,5 € ebenfalls als Kauf ausgewiesen wird, was die kurze Erholung vom Intraday-Tief von 345,45 € widerspiegelt, den Kurs aber zwischen kurzfristiger Erholungsdynamik und mittelfristigem Überkopfdruck eingeklemmt lässt. Der Average Directional Index (14) bei 28,8 deutet darauf hin, dass ein etablierter Trend vorliegt, konsistent mit der anhaltenden Abwärtsneigung des breiteren gleitenden Durchschnittsclusters (TradingView, 25. März 2026).

Der 14-Tage-Relative-Stärke-Index liegt bei 44,2, einem neutralen Wert, der den Kurs in der unteren Hälfte der Oszillator-Spanne platziert, ohne jedoch überverkauftes Territorium zu erreichen. Das MACD-Niveau (12, 26) von -5,2 wird auf TradingView ebenfalls als Kauf ausgewiesen, was darauf hindeutet, dass sich die Signallinie drehen könnte, obwohl das negative absolute Niveau den breiteren Abwärtstrend-Kontext widerspiegelt.

Auf der Oberseite stellt der klassische R1-Pivot bei 392,2 € die erste Referenz über dem aktuellen Kurs dar; ein Tagesschluss über diesem Niveau würde die R2-Zone nahe 402,1 € in den Blick rücken. Auf der Unterseite liegt der klassische Pivot (P) bei 378,9 € über dem aktuellen letzten Kurs, was bedeutet, dass ALV bereits unter seinem Tages-Pivot handelt, wobei S1 bei 369,0 € die nächste klassische Referenz ist. Die 100-Tage-SMA-Unterstützung nahe 370,2 € und S2 bei 355,7 € sind nahe Unterstützungen; eine nachhaltige Bewegung unter 355,7 € würde das S3-Niveau nahe 332,5 € in den breiteren Rahmen bringen (TradingView, 25. März 2026).

Diese technische Analyse wird nur zu Informationszwecken bereitgestellt und stellt keine Finanzberatung oder Empfehlung zum Kauf oder Verkauf eines Instruments dar.

Allianz-Aktienkurs Historie (2024–2026)

Der ALV-Aktienkurs schloss am 26. März 2024 bei 277,50 € und ist über die zwei Jahre bis zum 25. März 2026 um etwa 27,5 % gestiegen, wobei der Weg alles andere als glatt verlief.

Die Aktie baute durch Ende 2024 und Anfang 2025 stetig auf und erreichte bis Ende 2024 Niveaus über 390 €. Diese Dynamik stoppte abrupt im April 2025, als ein breiter europäischer Aktienausverkauf ALV am 9. April 2025 auf ein Intraday-Tief von 309,25 € drückte – der tiefste Rückgang im Zwei-Jahres-Fenster. Die Aktie erholte sich durch Sommer und Herbst 2025 und gewann den 390-€-Bereich bis Jahresende zurück, wobei ALV 2025 am 30. Dezember bei 392,30 € schloss.

2026 verlief härter. ALV eröffnete das Jahr am 2. Januar bei 387,40 €, berührte Anfang Februar kurz Hochs nahe 392,70 € und verkaufte sich dann durch März ab, da makroökonomische Gegenwinde auf europäische Aktien lasteten. ALV schloss am 25. März 2026 bei 353,70 €, seit Jahresbeginn etwa 8,7 % im Minus und im Jahresvergleich ungefähr unverändert gegenüber dem Schlusskurs von 356,90 € am 25. März 2025.