Allianz Aktie: Rekord-Betriebsgewinn im Q1

Allianz SE (ALV) notiert am 1. Juni 2026 um 12:27 Uhr UTC im europäischen Nachmittagshandel bei 376,10 €, innerhalb einer Intraday-Spanne von 374,70–383,40 €. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.

Die Stimmung rund um die Aktie wurde durch mehrere kurzfristige Katalysatoren geprägt. Allianz meldete einen Rekord-Betriebsgewinn von 4,52 Mrd. € im Q1 2026, ein Plus von 6,6 % im Jahresvergleich, wobei PIMCO im Quartal Drittanbieter-Zuflüsse von 37,6 Mrd. € verzeichnete, während Allianz Global Investors 7,6 Mrd. € hinzufügte (Bloomberg, 13. Mai 2026). Das laufende Aktienrückkaufprogramm des Unternehmens über 2,5 Mrd. €, das im März 2026 begann und bis Dezember 2026 läuft, wurde mit 240.477 zwischen dem 20. und 22. Mai 2026 zurückgekauften Aktien fortgesetzt und schuf damit eine Nachfragequelle für die Aktien (Allianz SE, 27. Mai 2026). Die breiteren europäischen Aktienmärkte sahen sich gemischten Bedingungen gegenüber, nachdem Brent-Rohöl Ende April 2026 Mehrjahreshochs über 126 $ pro Barrel erreicht hatte, obwohl der Stoxx 600 den April mit seinem größten monatlichen Gewinn seit über einem Jahr inmitten nachlassender Spannungen abschloss (CNBC, 30. April 2026).

Allianz: Q1-Gewinn und Rückkauf prägen Drittanbieter-Ausblick

Zum 1. Juni 2026 spiegeln Drittanbieter-Allianz-Aktienprognosen einen weitgehend konstruktiven Konsens wider, der auf den Rekord-Betriebsgewinn von 4,52 Mrd. € im Q1 2026 folgt, der am 12. Mai 2026 gemeldet wurde. Die folgenden Kursziele fassen führende Drittanbieter-Ansichten zur Aktie in diesem Zeitfenster zusammen.

RBC Capital Markets (Sector Perform, Q1-Überprüfung)

RBC Capital Markets behielt sein Sector-Perform-Rating für ALV nach der Q1-2026-Ergebnisveröffentlichung bei und hielt sein 12-Monats-Kursziel von 400 € aufrecht, während es längerfristige Gewinn-, Ertrags- und Solvenzprognosen anhob. Die Bank vermerkte eine gute zugrunde liegende Dynamik in der Schaden- und Unfallversicherung sowie im Asset Management, verzichtete jedoch angesichts von Bewertungserwägungen auf eine Rating- oder Kurszielhochstufung (Finimize, 14. Mai 2026).

Barron's (22-Analysten-Aggregat)

Barron's aggregiert ein durchschnittliches 12-Monats-Kursziel von 22 Analysten für ALV von 407,13 €, etwa 8,3 % über dem letzten Kurs vom 1. Juni 2026 von 376,10 €. Das Aggregat umfasst eine breite Spanne individueller Ansichten, wobei die Q1-Gewinnübertreffung und das laufende Rückkaufprogramm zu den am häufigsten genannten Faktoren der beitragenden Broker gehören (Barron's, 8. Mai 2026).

MarketScreener (18-Analysten-Konsens)

Der 18-Analysten-Konsens von MarketScreener setzt das durchschnittliche 12-Monats-ALV-Kursziel bei 403,90 € an, mit Schätzungen von 325 € bis 504 €, gegenüber einem letzten Schlusskurs von 381,60 €. Die durchschnittliche Empfehlung der beitragenden Analysten liegt bei einem Outperform-Äquivalent, wobei der Q1-Rekord-Betriebsgewinn und die Bestätigung der Gruppe, dass sie auf Kurs für ihre Jahresprognose von 17,4 Mrd. € bleibt, als Konsens-Anker genannt werden (MarketScreener, 31. Mai 2026).

Yahoo Finance (Analysten-Aggregat)

Yahoo Finance zeigt ein 12-Monats-Konsens-Kursziel von 403,90 € für ALV, konsistent mit dem breiteren Multi-Broker-Durchschnitt, neben einer Forward-Jahresdividende von 17,10 € pro Aktie, die die am 12. Mai 2026 geleistete Zahlung widerspiegelt. Der Datenpool umfasst eine Reihe deckender Broker und stimmt mit einer überwiegend Hold-bis-Outperform-Konsens-Tendenz nach der Q1-Gewinnübertreffung überein (Yahoo Finance, 1. Juni 2026).

Fazit: Über diese Quellen hinweg konvergieren 12-Monats-ALV-Kursziele, die zwischen dem 8. Mai und 1. Juni 2026 erfasst wurden, nahe einem Konsens-Durchschnitt von 403,90–407,13 €.

Prognosen und Drittanbieter-Vorhersagen sind inhärent unsicher, da sie unerwartete Marktentwicklungen nicht vollständig berücksichtigen können. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.

Allianz-Ergebnisse: Q1-2026-Resultate und kommende Termine

Allianz meldete am 12. Mai 2026 einen Rekord-Betriebsgewinn von 4,52 Mrd. € im Q1 2026, ein Plus von 6,6 % im Jahresvergleich, mit einem Kerngewinn-pro-Aktie-Wachstum von 9 % im gleichen Zeitraum (Allianz SE, 13. Mai 2026). Das Ergebnis erreichte 26 % des Mittelpunkts der Jahresprognose der Gruppe, mit Stärke in der Schaden- und Unfallversicherung sowie im Asset Management; PIMCO verzeichnete Drittanbieter-Nettozuflüsse von 37,6 Mrd. €, während Allianz Global Investors 7,6 Mrd. € hinzufügte (Bloomberg, 13. Mai 2026).

Die Gruppe bestätigte, dass sie auf Kurs für ihr Betriebsgewinnziel 2026 von 17,4 Mrd. €, plus oder minus 1 Mrd. €, bleibt, das sie zusammen mit ihren FY2025-Ergebnissen früher im Jahr festgelegt hatte (Allianz SE, 13. Mai 2026). Einige Analysten merkten an, dass der Mittelpunkt der 2026-Prognose leicht unter dem vorherigen Marktkonsens von 18,1 Mrd. € lag, obwohl die Q1-Lieferung weitgehend als starker Start aufgenommen wurde (MarketScreener, 13. Mai 2026).

Das nächste geplante Ergebnis-Event sind die Q2-2026-Resultate von Allianz, wobei MarketScreener den 7. August 2026 als bestätigtes Veröffentlichungsdatum aufführt (MarketScreener, 12. Mai 2026). Der Ex-Dividenden-Tag für die jährliche Dividende von 17,10 € pro Aktie verstrich am 8. Mai 2026, mit Zahlung am 12. Mai 2026 (StockEvents, 12. Mai 2026).

ALV-Aktienkurs: Technischer Überblick

Der ALV-Aktienkurs notiert am 1. Juni 2026 um 12:27 Uhr UTC bei 376,10 €, knapp unter einem dichten Cluster gleitender Durchschnitte, wo die 20-, 50-, 100- und 200-Tage-SMAs (Simple Moving Averages) nahe 381 €, 377 €, 374 € und 369 € konvergieren, laut TradingView-Daten. Der letzte Kurs liegt geringfügig über dem 50-Tage-SMA bei 376,90 € und dem 200-Tage-SMA bei 369,30 €, bleibt jedoch unter dem 20-Tage-SMA bei 381,40 €. Dies platziert den Sitzungskurs innerhalb des breiteren gleitenden Durchschnittsbandes, anstatt klar darüber oder darunter.

Momentum-Indikatoren tendieren schwach. Der 14-Tage-Relative-Stärke-Index (RSI) liegt bei 44,6, im unteren neutralen Bereich, während der Average Directional Index (ADX) 12,9 anzeigt, was auf einen schwachen und ungerichteten Trend zu diesem Zeitpunkt hindeutet, laut TradingView-Oszillatordaten.

Auf der Oberseite stellt der klassische R1-Pivot bei 396,40 € die nächste Widerstandsreferenz dar. Ein Tagesschluss über diesem Niveau würde R2 nahe 411,20 € ins Blickfeld rücken. Der Hull Moving Average (9) bei 379,60 € liegt knapp über dem aktuellen Kurs und könnte als kurzfristige Overhead-Referenz fungieren.

Auf der Unterseite liegt der klassische Pivotpunkt bei 381,40 € geringfügig über dem letzten Kurs. Ein Rückgang unter dieses Niveau würde S1 bei 366,60 € als nächste klassische Unterstützung ins Blickfeld rücken, wobei die 100-Tage-SMA-Schwelle bei 373,90 € als Zwischenreferenz fungiert, laut TradingView-Pivot-Daten (TradingView, 1. Juni 2026).

Diese technische Analyse dient nur zu Informationszwecken und stellt keine Finanzberatung oder Empfehlung zum Kauf oder Verkauf eines Instruments dar.

Allianz-Aktienkursverlauf (2024–2026)

Der ALV-Aktienkurs eröffnete den Juni 2024 nahe 270 € als Teil einer graduellen mehrjährigen Erholung. Die Aktie driftete über den Sommer nach unten und berührte am 5. August 2024 ein Zweijahrestief von 240,35 € inmitten eines scharfen globalen Aktienausverkaufs, ausgelöst durch die überraschende Zinserhöhung der Bank of Japan und eine schnelle Auflösung von Yen-Carry-Trades. Die Erholung verlief von dort an stetig, wobei ALV bis Ende September 2024 wieder durch 280–300 € kletterte.

Die Aktie schloss 2024 bei 296,10 € und stieg dann Anfang 2025 weiter, erreichte Ende Januar 315–316 €, bevor sie Anfang Februar 2025 auf ein Tief nahe 312 € zurückfiel. Eine nachhaltigere Erholung setzte ab März 2025 ein, wobei ALV bis Mitte des Jahres durch die 340er und 350er stieg, unterstützt durch breitere europäische Aktienstärke und Allianz' Rekord-Jahresbetriebsgewinn von 17,4 Mrd. €.

Der schärfste Rückgang des Zeitraums kam Anfang April 2025, als die Aktie am 7. April 2025 kurzzeitig auf ein Intraday-Tief von 287,40 € stürzte, zeitgleich mit einem globalen Marktrückgang nach der Ankündigung umfassender US-Zölle. ALV erholte sich schnell und gewann Anfang Januar 2026 390 € zurück, bevor sie im März 2026 auf die mittleren 340er zurückfiel. Sie erholte sich dann im April und Mai 2026 erneut und erreichte am 21. April 2026 ein Hoch von 397,50 €.

ALV schloss am 1. Juni 2026 bei 375,90 €, etwa 4,2 % unter ihrer Eröffnung vom 2. Januar 2026 von 390,80 €, aber rund 27 % über ihrem Intraday-Tief vom 5. August 2024.

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.