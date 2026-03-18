Thyssenkrupp AG (TKA) notierte am 18. März 2026 um 10:58 Uhr UTC auf dem Feed von Capital.com bei 8,295 €, innerhalb einer Intraday-Spanne von 7,825–8,305 €. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.

Thyssenkrupps Tochtergesellschaft Nucera senkte am 17. März 2026 ihre Jahresumsatzprognose unter Verweis auf höhere Kosten und gibt nun einen Umsatz von 450 bis 550 Millionen Euro an (Reuters, 17. März 2026), während die breitere Restrukturierungsthematik des Konzerns – einschließlich vertraulicher Verhandlungen mit Jindal Steel International über einen möglichen stufenweisen Verkauf von Steel Europe (TKSE) – weiterhin auf der Aktie lastete (Reuters, 7. Januar 2026).

Thyssenkrupp-Aktienprognose 2026–2030: Kursziele von Drittanbietern

Zum Stand vom 18. März 2026 erstrecken sich Thyssenkrupp-Aktienprognosen von Drittanbietern über eine breite Spanne, wobei einzelne Analysteneinstufungen und Konsensaggregatoren unterschiedliche Ansichten zur Umsetzung der Restrukturierung, potenziellen Vermögensveräußerungen und zyklischen Bedingungen im europäischen Stahlsektor widerspiegeln.

TradingView (Analystenkonsensgitter)

TradingView aggregiert 12 Analystenratings, die in den drei Monaten bis Mitte März 2026 abgegeben wurden, und meldet ein durchschnittliches 12-Monats-Kursziel von 8,76 €, wobei die einzelnen Schätzungen von 4,73 € am unteren Ende bis 13,80 € am oberen Ende reichen. Die Verteilung zeigt drei Strong Buy-, ein Buy-, fünf Hold-, ein Sell- und zwei Strong Sell-Ratings, was einen weitgehend neutralen Konsens widerspiegelt, der von Unsicherheit über den Zeitpunkt und Wert der Portfolio-Restrukturierung von Thyssenkrupp geprägt ist (TradingView, 18. März 2026).

Stockopedia (Konsenstracker)

Stockopedia setzt das Analystenkonsensziel für 12 Monate für TKA bei 11,80 € an, was einen erheblichen Aufschlag zu den zum jeweiligen Zeitpunkt vorherrschenden Marktpreisen impliziert. Die Plattform merkt an, dass die Schätzung mehrere Sell-Side-Modelle aggregiert, wobei die Annahmen über verschiedene Szenarien für Thyssenkrupps Stahl- und Industriesparten im Zuge der laufenden Unternehmensrestrukturierung variieren (Stockopedia, 10. März 2026).

MarketBeat (Broker-Sentiment-Zusammenfassung)

MarketBeat meldet einen allgemeinen Hold-Konsens für TKA, wobei die Aktie in dieser Sitzung bei 9,81 € notierte, unter ihrem 50-Tage-Durchschnitt von 10,57 € und ihrem 200-Tage-Durchschnitt von 10,18 €. Der Bericht hebt ein negatives Kurs-Gewinn-Verhältnis von -4,28 und ein Verschuldungs-Eigenkapital-Verhältnis von 9,01 hervor und merkt an, dass diese Kennzahlen möglicherweise zur Vorsicht der Analysten beigetragen haben (MarketBeat, 5. März 2026).

Ad-hoc-news (Jefferies-Bestätigung)

Ad-hoc-news berichtet, dass Jefferies sein Buy-Rating und sein Kursziel von 13 € beibehalten hat, wobei das Ziel ein Aufwärtspotenzial von fast 67 % gegenüber dem vorherigen Schlusskurs von 7,79 € zum Zeitpunkt der Bestätigung impliziert. Der Beitrag merkt auch an, dass JPMorgan TKA am 9. März 2026 auf Neutral herabgestuft hat, was zu einer Divergenz der Ansichten in der Broker-Community beiträgt, die sich parallel zum jüngsten Aktienkursrückgang vergrößert hat (Ad-hoc-news, 17. März 2026).

Reuters (Nucera-Prognosekürzung)

Reuters berichtet, dass Thyssenkrupp Nucera, die börsennotierte Wasserstoff-Tochtergesellschaft, ihre Jahresumsatzprognose auf eine Spanne von 450 bis 550 Millionen Euro gesenkt hat, unter Verweis auf höhere Kosten. Die Revision fügt den Prognosen auf Konzernebene eine weitere Unsicherheitsebene hinzu, da die Leistung von Nucera in umfassendere Bewertungen von Thyssenkrupps Dekarbonisierungssegment einfließt (Reuters, 17. März 2026).

Über diese Quellen hinweg reichen die 12-Monats-Thyssenkrupp-Aktienprognosen von 4,73 € bis 13,80 €, wobei Konsensaggregatoren zwischen 8,76 € und 11,80 € und einem dominierenden Hold- oder Neutral-Rating clustern, während die bullischste individuelle Broker-Einschätzung – Jefferies bei 13 € – mehr als 50 % über dem vorsichtigsten Aggregator-Durchschnitt liegt, was die Breite der Unsicherheit im Zusammenhang mit der Restrukturierungsumsetzung und den europäischen Stahlmarktbedingungen unterstreicht.

Prognosen und Vorhersagen von Drittanbietern sind naturgemäß unsicher, da sie unerwartete Marktentwicklungen nicht vollständig berücksichtigen können. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.

TKA-Aktienkurs: Technischer Überblick

Der TKA-Aktienkurs notiert zum Stand vom 18. März 2026 um 10:58 Uhr UTC bei 8,295 € und liegt damit unter jedem verfolgten einfachen gleitenden Durchschnitt und exponentiellen gleitenden Durchschnitt im Tages-Zeitrahmen, wobei die 20-, 50-, 100- und 200-Tage-SMAs bei etwa 9,53 €, 10,38 €, 9,80 € und 8,41 € gestaffelt sind. Der 200-Tage-SMA bei 8,41 € ist die nächstgelegene gleitende Durchschnittsreferenz zum aktuellen Kurs, wobei der 200-Tage-EMA geringfügig darüber bei 8,54 € verläuft und eine komprimierte Schwelle bildet, die der Kurs bisher nicht zurückerobern konnte.

Das Momentum ist schwach. Der 14-Tage-RSI liegt bei 37,27 und befindet sich damit im unteren neutralen Bereich und unter der 40-Schwelle, die oft mit anhaltendem Verkaufsdruck einhergeht, während der ADX bei 30,16 anzeigt, dass ein etablierter Trend vorliegt, was der aktuellen bärischen Ausrichtung der gleitenden Durchschnitte Gewicht verleiht.

Auf der Oberseite ist der klassische R1-Pivot bei 11,95 € die erste bedeutende Widerstandsreferenz. Ein überzeugender Tagesschluss über der gleitenden Durchschnittsschwelle von 8,41–8,54 € müsste wahrscheinlich erfolgen, bevor die Pivotzone bei 9,68 € (S1, jetzt als Zwischenwiderstand fungierend) wieder in den Fokus rückt. Ein anschließender Schluss über dieses Niveau würde R1 bei 11,95 € wieder in Sichtweite bringen.

Bei Rücksetzern liegt der klassische Pivotpunkt bei 11,08 € deutlich über dem aktuellen Kurs und bietet wenig kurzfristige Relevanz. Die unmittelbarere Referenz ist der Bereich von 9,68 €, den der TKA-Kurs bereits unterschritten hat, wobei S2 bei 8,81 € nun das nächste zu beobachtende Abwärtsniveau ist. Der Verlust des Bereichs von 8,41 € – wo der 200-Tage-SMA mit der unteren Intraday-Spanne von 7,83 € zusammenläuft – könnte den Weg zu einer tieferen Bewegung in Richtung S3 nahe 6,54 € öffnen (TradingView, 18. März 2026).

Dies ist eine technische Analyse zu Informationszwecken und stellt keine Finanzberatung oder Empfehlung zum Kauf oder Verkauf eines Instruments dar.

Thyssenkrupp-Aktienkursverlauf (2024–2026)

Der Aktienkurs von TKA eröffnete das Zweijahresfenster im März 2024 bei 4,885 € und driftete über den Sommer auf ein Periodentief von 2,79 € am 11. September 2024, da schwache europäische Industrienachfrage und anhaltende Restrukturierungsunsicherheit auf der Stimmung lasteten.

Die Aktie vollzog von diesem Tiefpunkt aus eine scharfe Erholung, schloss 2024 bei 3,945 € und beschleunigte sich durch Anfang 2025. TKA startete 2025 bei 4,015 €, stieg dann im Jahresverlauf stark an und erreichte am 9. Oktober 2025 ein Zweijahreshoch von 13,225 € inmitten erneuten Vertrauens in die Portfolio-Umgestaltung der Gruppe und verbesserter Erwartungen am Stahlmarkt. Die Aktie beendete 2025 bei 9,33 €, was einem Gewinn von etwa 136 % über das Kalenderjahr entspricht.

2026 erwies sich als schwieriger. TKA eröffnete das Jahr bei 9,71 €, erholte sich kurzzeitig auf 12,355 € am 11. Februar 2026 und verkaufte dann im März stark ab, als Thyssenkrupp Nucera seine Jahresprognose senkte und breitere makroökonomische Gegenwinde zurückkehrten. TKA schloss am 18. März 2026 bei 8,325 €, etwa 14,3 % niedriger seit Jahresbeginn und 19,4 % niedriger im Jahresvergleich.