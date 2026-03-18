Thyssenkrupp Aktie Prognose: Nucera-Kürzung, Steel Europe-GesprächeThyssenkrupp Aktien nach der Kürzung der Jahresumsatzprognose von Nucera und den fortlaufenden Verkaufsgesprächen zu Steel Europe im Rahmen der umfassenderen Restrukturierung weiter im Fokus bleiben. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse
Thyssenkrupp AG (TKA) notierte am 18. März 2026 um 10:58 Uhr UTC auf dem Feed von Capital.com bei 8,295 €, innerhalb einer Intraday-Spanne von 7,825–8,305 €. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.
Thyssenkrupps Tochtergesellschaft Nucera senkte am 17. März 2026 ihre Jahresumsatzprognose unter Verweis auf höhere Kosten und gibt nun einen Umsatz von 450 bis 550 Millionen Euro an (Reuters, 17. März 2026), während die breitere Restrukturierungsthematik des Konzerns – einschließlich vertraulicher Verhandlungen mit Jindal Steel International über einen möglichen stufenweisen Verkauf von Steel Europe (TKSE) – weiterhin auf der Aktie lastete (Reuters, 7. Januar 2026).
Thyssenkrupp-Aktienprognose 2026–2030: Kursziele von Drittanbietern
Zum Stand vom 18. März 2026 erstrecken sich Thyssenkrupp-Aktienprognosen von Drittanbietern über eine breite Spanne, wobei einzelne Analysteneinstufungen und Konsensaggregatoren unterschiedliche Ansichten zur Umsetzung der Restrukturierung, potenziellen Vermögensveräußerungen und zyklischen Bedingungen im europäischen Stahlsektor widerspiegeln.
TradingView (Analystenkonsensgitter)
TradingView aggregiert 12 Analystenratings, die in den drei Monaten bis Mitte März 2026 abgegeben wurden, und meldet ein durchschnittliches 12-Monats-Kursziel von 8,76 €, wobei die einzelnen Schätzungen von 4,73 € am unteren Ende bis 13,80 € am oberen Ende reichen. Die Verteilung zeigt drei Strong Buy-, ein Buy-, fünf Hold-, ein Sell- und zwei Strong Sell-Ratings, was einen weitgehend neutralen Konsens widerspiegelt, der von Unsicherheit über den Zeitpunkt und Wert der Portfolio-Restrukturierung von Thyssenkrupp geprägt ist (TradingView, 18. März 2026).
Stockopedia (Konsenstracker)
Stockopedia setzt das Analystenkonsensziel für 12 Monate für TKA bei 11,80 € an, was einen erheblichen Aufschlag zu den zum jeweiligen Zeitpunkt vorherrschenden Marktpreisen impliziert. Die Plattform merkt an, dass die Schätzung mehrere Sell-Side-Modelle aggregiert, wobei die Annahmen über verschiedene Szenarien für Thyssenkrupps Stahl- und Industriesparten im Zuge der laufenden Unternehmensrestrukturierung variieren (Stockopedia, 10. März 2026).
MarketBeat (Broker-Sentiment-Zusammenfassung)
MarketBeat meldet einen allgemeinen Hold-Konsens für TKA, wobei die Aktie in dieser Sitzung bei 9,81 € notierte, unter ihrem 50-Tage-Durchschnitt von 10,57 € und ihrem 200-Tage-Durchschnitt von 10,18 €. Der Bericht hebt ein negatives Kurs-Gewinn-Verhältnis von -4,28 und ein Verschuldungs-Eigenkapital-Verhältnis von 9,01 hervor und merkt an, dass diese Kennzahlen möglicherweise zur Vorsicht der Analysten beigetragen haben (MarketBeat, 5. März 2026).
Ad-hoc-news (Jefferies-Bestätigung)
Ad-hoc-news berichtet, dass Jefferies sein Buy-Rating und sein Kursziel von 13 € beibehalten hat, wobei das Ziel ein Aufwärtspotenzial von fast 67 % gegenüber dem vorherigen Schlusskurs von 7,79 € zum Zeitpunkt der Bestätigung impliziert. Der Beitrag merkt auch an, dass JPMorgan TKA am 9. März 2026 auf Neutral herabgestuft hat, was zu einer Divergenz der Ansichten in der Broker-Community beiträgt, die sich parallel zum jüngsten Aktienkursrückgang vergrößert hat (Ad-hoc-news, 17. März 2026).
Reuters (Nucera-Prognosekürzung)
Reuters berichtet, dass Thyssenkrupp Nucera, die börsennotierte Wasserstoff-Tochtergesellschaft, ihre Jahresumsatzprognose auf eine Spanne von 450 bis 550 Millionen Euro gesenkt hat, unter Verweis auf höhere Kosten. Die Revision fügt den Prognosen auf Konzernebene eine weitere Unsicherheitsebene hinzu, da die Leistung von Nucera in umfassendere Bewertungen von Thyssenkrupps Dekarbonisierungssegment einfließt (Reuters, 17. März 2026).
Prognosen und Vorhersagen von Drittanbietern sind naturgemäß unsicher, da sie unerwartete Marktentwicklungen nicht vollständig berücksichtigen können. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.
TKA-Aktienkurs: Technischer Überblick
Der TKA-Aktienkurs notiert zum Stand vom 18. März 2026 um 10:58 Uhr UTC bei 8,295 € und liegt damit unter jedem verfolgten einfachen gleitenden Durchschnitt und exponentiellen gleitenden Durchschnitt im Tages-Zeitrahmen, wobei die 20-, 50-, 100- und 200-Tage-SMAs bei etwa 9,53 €, 10,38 €, 9,80 € und 8,41 € gestaffelt sind. Der 200-Tage-SMA bei 8,41 € ist die nächstgelegene gleitende Durchschnittsreferenz zum aktuellen Kurs, wobei der 200-Tage-EMA geringfügig darüber bei 8,54 € verläuft und eine komprimierte Schwelle bildet, die der Kurs bisher nicht zurückerobern konnte.
Das Momentum ist schwach. Der 14-Tage-RSI liegt bei 37,27 und befindet sich damit im unteren neutralen Bereich und unter der 40-Schwelle, die oft mit anhaltendem Verkaufsdruck einhergeht, während der ADX bei 30,16 anzeigt, dass ein etablierter Trend vorliegt, was der aktuellen bärischen Ausrichtung der gleitenden Durchschnitte Gewicht verleiht.
Auf der Oberseite ist der klassische R1-Pivot bei 11,95 € die erste bedeutende Widerstandsreferenz. Ein überzeugender Tagesschluss über der gleitenden Durchschnittsschwelle von 8,41–8,54 € müsste wahrscheinlich erfolgen, bevor die Pivotzone bei 9,68 € (S1, jetzt als Zwischenwiderstand fungierend) wieder in den Fokus rückt. Ein anschließender Schluss über dieses Niveau würde R1 bei 11,95 € wieder in Sichtweite bringen.
Bei Rücksetzern liegt der klassische Pivotpunkt bei 11,08 € deutlich über dem aktuellen Kurs und bietet wenig kurzfristige Relevanz. Die unmittelbarere Referenz ist der Bereich von 9,68 €, den der TKA-Kurs bereits unterschritten hat, wobei S2 bei 8,81 € nun das nächste zu beobachtende Abwärtsniveau ist. Der Verlust des Bereichs von 8,41 € – wo der 200-Tage-SMA mit der unteren Intraday-Spanne von 7,83 € zusammenläuft – könnte den Weg zu einer tieferen Bewegung in Richtung S3 nahe 6,54 € öffnen (TradingView, 18. März 2026).
Dies ist eine technische Analyse zu Informationszwecken und stellt keine Finanzberatung oder Empfehlung zum Kauf oder Verkauf eines Instruments dar.
Thyssenkrupp-Aktienkursverlauf (2024–2026)
Der Aktienkurs von TKA eröffnete das Zweijahresfenster im März 2024 bei 4,885 € und driftete über den Sommer auf ein Periodentief von 2,79 € am 11. September 2024, da schwache europäische Industrienachfrage und anhaltende Restrukturierungsunsicherheit auf der Stimmung lasteten.
Die Aktie vollzog von diesem Tiefpunkt aus eine scharfe Erholung, schloss 2024 bei 3,945 € und beschleunigte sich durch Anfang 2025. TKA startete 2025 bei 4,015 €, stieg dann im Jahresverlauf stark an und erreichte am 9. Oktober 2025 ein Zweijahreshoch von 13,225 € inmitten erneuten Vertrauens in die Portfolio-Umgestaltung der Gruppe und verbesserter Erwartungen am Stahlmarkt. Die Aktie beendete 2025 bei 9,33 €, was einem Gewinn von etwa 136 % über das Kalenderjahr entspricht.
2026 erwies sich als schwieriger. TKA eröffnete das Jahr bei 9,71 €, erholte sich kurzzeitig auf 12,355 € am 11. Februar 2026 und verkaufte dann im März stark ab, als Thyssenkrupp Nucera seine Jahresprognose senkte und breitere makroökonomische Gegenwinde zurückkehrten. TKA schloss am 18. März 2026 bei 8,325 €, etwa 14,3 % niedriger seit Jahresbeginn und 19,4 % niedriger im Jahresvergleich.
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.
Thyssenkrupp (TKA): Capital.com-Analystenmeinung
Der TKA-Aktienkurs von Thyssenkrupp verzeichnete 2025 einen starken Lauf und stieg von etwa 3,85 € Anfang Januar auf ein Zweijahreshoch von 13,225 € am 9. Oktober 2025, teilweise getrieben durch Fortschritte bei Restrukturierungsmeilensteinen – einschließlich einer Tarifvereinbarung mit der IG Metall im Dezember 2025 – und erneute Spekulationen über einen möglichen stufenweisen Verkauf von Steel Europe an Jindal Steel International. Diese Katalysatoren könnten weiterhin Aufmerksamkeit erregen, wenn Vermögensveräußerungsgespräche voranschreiten oder sich die europäische Stahlnachfrage erholt, obwohl derselbe Restrukturierungsprozess einen prognostizierten Nettoverlust von bis zu 800 Millionen Euro für das Geschäftsjahr 2025/26 mit sich bringt, was das Neubewertungspotenzial der Aktie kurzfristig begrenzen könnte.
Das Bild zu Beginn des Jahres 2026 ist komplexer geworden. Eine kurze Erholung auf 12,355 € im Februar 2026 verebbte, als Thyssenkrupp Nucera am 17. März 2026 seine Jahresumsatzprognose senkte, was einen schwierigeren grünen Wasserstoffmarkt und Anlegervorsicht hinsichtlich endgültiger Investitionsentscheidungen widerspiegelt. Andererseits sicherte sich Nucera am 17. März 2026 einen neuen 260-MW-FEED-Studienauftrag in Indien, was zeigt, dass die längerfristige Projektnachfrage nach Elektrolysetechnologie aktiv bleibt, auch wenn kurzfristige Umsätze unter Druck stehen.
Capital.com-Kundenstimmung für Thyssenkrupp-CFDs
Zum Stand vom 18. März 2026 zeigt die Positionierung der Capital.com-Kunden bei Thyssenkrupp-CFDs 97,5 % Käufer und 2,5 % Verkäufer, womit Käufer um 95 Prozentpunkte vorne liegen und die Stimmung fest im Bereich einseitiger Long-Positionierung liegt. Diese Momentaufnahme spiegelt offene Positionen auf Capital.com wider und kann sich ändern.
Zusammenfassung – Thyssenkrupp 2026
- Zum Stand vom 18. März 2026 um 10:58 Uhr UTC notiert TKA bei 8,295 €, etwa 14,3 % niedriger seit Jahresbeginn und 19,4 % niedriger im Jahresvergleich.
- In den letzten zwei Jahren stieg TKA von einem Tief von 2,79 € im September 2024 auf ein Hoch von 13,225 € im Oktober 2025, bevor es durch Anfang 2026 stark zurückging.
- Alle verfolgten gleitenden Durchschnitte signalisieren Abwärtsdruck, der 14-Tage-RSI liegt bei 37,27 im unteren neutralen Bereich, und der ADX bei 30,16 deutet auf einen etablierten Abwärtstrend hin.
- Wichtige Kurstreiber sind das Tempo der Steel Europe-Restrukturierung, Fortschritte beim potenziellen Jindal Steel-Verkauf und breitere europäische Industrienachfragebedingungen.
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.
FAQ
Wer besitzt die meisten Thyssenkrupp-Aktien?
Die Aktionärsstruktur von Thyssenkrupp kann sich im Laufe der Zeit ändern, sodass die Beteiligungsverhältnisse von einem Berichtszeitraum zum nächsten unterschiedlich aussehen können. Im Großen und Ganzen hatte das Unternehmen historisch eine Mischung aus institutionellen Investoren, strategischen Beteiligten und Streubesitzaktionären. Für Trader ist die Eigentümerstruktur wichtig, weil konzentrierte Beteiligungen Liquidität, Stimmrecht und Marktreaktionen auf Unternehmensentwicklungen beeinflussen können. Es lohnt sich, die neuesten Unternehmensunterlagen oder Investor-Relations-Updates für die aktuellste Aufschlüsselung zu prüfen.
Was ist die 5-Jahres-Thyssenkrupp-Aktienkursprognose?
Es gibt keine verlässliche Möglichkeit, eine präzise Fünfjahresprognose für die TKA-Aktie zu erstellen. Längerfristige Prognosen sind besonders unsicher, weil sie von mehreren Variablen abhängen, darunter Restrukturierungsfortschritte, Stahlnachfrage in Europa, Vermögensverkäufe, Ertragsentwicklung und breitere wirtschaftliche Bedingungen. Prognosen von Drittanbietern können eine Reihe von Szenarien bieten, aber sie sind Schätzungen und keine Gewissheiten. Trader behandeln sie oft als einen Input unter vielen, anstatt als Vorhersage, wohin sich der Aktienkurs bewegen wird.
Ist Thyssenkrupp eine gute Aktie zum Kaufen?
Ob Thyssenkrupp eine gute Aktie zum Kaufen ist, hängt von den individuellen Zielen, der Risikotoleranz und der Markteinschätzung ab. Das Unternehmen bleibt Restrukturierungsrisiken, zyklischer Stahlnachfrage und Unsicherheit über zukünftige Gewinne ausgesetzt, die alle den Aktienkurs beeinflussen können. Gleichzeitig sehen einige Analysten potenzielles Aufwärtspotenzial, wenn Restrukturierungsmeilensteine erreicht werden. Diese Balance von Chancen und Risiken bedeutet, dass die Aktie einige Marktteilnehmer ansprechen kann, aber nicht für jeden Ansatz oder Zeitrahmen geeignet ist.
Könnte die Thyssenkrupp-Aktie steigen oder fallen?
Ja, der Aktienkurs von Thyssenkrupp könnte sich in beide Richtungen bewegen, abhängig von unternehmensspezifischen und marktweiten Entwicklungen. Faktoren, die den Kurs unterstützen könnten, sind Fortschritte bei der Restrukturierung, stärkere Industrienachfrage oder positivere Stimmung zu Vermögensveräußerungen. Andererseits könnten schwächere Gewinne, Prognosekürzungen, makroökonomischer Druck oder Verzögerungen bei strategischen Plänen auf der Aktie lasten. Wie jedes börsennotierte Unternehmen bleibt Thyssenkrupp empfindlich gegenüber sich ändernden Erwartungen, weshalb Kursprognosen mit Vorsicht behandelt werden sollten.
Sollte ich in Thyssenkrupp-Aktien investieren?
Nur Sie können entscheiden, ob eine Investition in Thyssenkrupp zu Ihren Zielen und Ihrem Risikoprofil passt. Die Aktie hat in den letzten zwei Jahren erhebliche Kursschwankungen gezeigt, die einigen Tradern entsprechen mögen, anderen jedoch nicht. Bevor Sie eine Entscheidung treffen, ist es wichtig, Ihre finanzielle Situation, Ihren Zeithorizont und Ihre Verlusttoleranz zu berücksichtigen. Dieser Artikel dient nur zu Informationszwecken und stellt keine Anlageberatung dar. Viele Trader vergleichen Fundamentaldaten, technische Analyse und externe Prognosen, bevor sie eine Einschätzung treffen.
Kann ich Thyssenkrupp-CFDs auf Capital.com handeln?
Ja, Sie können Thyssenkrupp-CFDs auf Capital.com handeln. Der Handel mit Aktien-CFDs ermöglicht es Ihnen, auf Kursbewegungen zu spekulieren, ohne den zugrunde liegenden Vermögenswert zu besitzen, und Long- oder Short-Positionen einzugehen. Allerdings werden Differenzkontrakte (CFDs) auf Margin gehandelt, und Hebelwirkung verstärkt sowohl Gewinne als auch Verluste. Sie sollten sicherstellen, dass Sie verstehen, wie der CFD-Handel funktioniert, Ihre Risikotoleranz einschätzen und erkennen, dass Verluste schnell eintreten können.