BioNTech Aktie: ASCO-Onkologie-Datenupdate

BioNTech (BNTX) notiert am 1. Juni 2026 um 14:45 Uhr UTC bei 97,02 $, innerhalb einer Intraday-Spanne von 93,45–97,95 $. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.

Die Stimmung rund um BNTX wurde durch mehrere jüngste Entwicklungen geprägt. BioNTech präsentierte auf der ASCO 2026 neue klinische Daten für seine Onkologie-Kandidaten Pumitamig und Gotistobart in späten Entwicklungsphasen, wobei Pumitamig Anti-Tumor-Aktivität bei nicht-kleinzelligem Lungenkrebs in der Erstlinientherapie über die ROSETTA-Lung-02-Studie berichtete und Gotistobart dauerhafte Gesamtüberlebensergebnisse bei platinresistentem Eierstockkrebs zeigte (GlobeNewswire, 30. Mai 2026). Separat zeigten die am 5. Mai veröffentlichten Q1-2026-Ergebnisse des Unternehmens einen Umsatzrückgang auf 118,1 Millionen € von 182,8 Millionen € im Vorjahr, was auf geringere COVID-19-Impfstoffverkäufe zurückzuführen ist (BioNTech SE, 5. Mai 2026). BioNTech bekräftigte außerdem die Umsatzprognose für das Gesamtjahr von 2,0–2,3 Milliarden € und kündigte ein Aktienrückkaufprogramm von bis zu 1,0 Milliarden $ an (Yahoo Finance, 5. Mai 2026).

BioNTech: ASCO-Daten prägen Kursziele von Drittanbietern

Zum 1. Juni 2026 spiegeln BioNTech-Aktienprognosen von Drittanbietern unterschiedliche Ansichten nach den klinischen ASCO-Daten und den Nachwirkungen der Q1-2026-Ergebnisse wider. Die nachstehenden Ziele sind 12-Monats-Schätzungen aus Drittquellen und stellen keine Anlageberatung dar.

Bernstein (Ersteinschätzung, Market Perform)

Bernstein-Analyst Jeffrey Walch initiierte die Coverage von BNTX mit einem Market-Perform-Rating und einem 12-Monats-Kursziel von 96 $. Die Ersteinschätzung spiegelte eine vorsichtige Haltung wider, wobei das Ziel zum Zeitpunkt der Veröffentlichung ein begrenztes Aufwärtspotenzial gegenüber den vorherrschenden Kursniveaus implizierte (GuruFocus, 22. Mai 2026).

UBS (Hochstufung, Kaufen)

UBS stufte BNTX von Neutral auf Kaufen hoch und erhöhte das 12-Monats-Kursziel von 117 $ auf 135 $. Die Hochstufung erfolgte nach den Datenpräsentationen von BioNTech auf der ASCO 2026, wobei die Bank ein gestiegenes Vertrauen in die Onkologie-Pipeline des Unternehmens in späten Entwicklungsphasen nach klinischen Ergebnissen für Pumitamig und Gotistobart anführte (MarketScreener, 27. Mai 2026).

Canaccord Genuity (Hausmeinung, Kaufen beibehalten)

Canaccord-Genuity-Analyst John Newman behielt ein Kaufen-Rating für BNTX mit einem 12-Monats-Kursziel von 158 $ bei. Die Bestätigung erfolgte nach dem ASCO-Datenzyklus, wobei das Ziel die höchste veröffentlichte Einzelanalystenzahl im aktuellen Beobachtungszeitraum darstellt (The Globe and Mail, 29. Mai 2026).

Public.com (Konsensaggregator)

Public.com aggregierte 14 Analystenbewertungen für BNTX und meldete ein Konsens-Kaufen-Rating sowie ein durchschnittliches 12-Monats-Kursziel von 130,43 $. Die Verteilung zeigte, dass 57 % der befragten Analysten bei Starkes Kaufen lagen, wobei die Spanne unterschiedliche Ansichten zum Ausführungsrisiko aus dem laufenden Restrukturierungsprogramm von BioNTech und rückläufigen COVID-19-Impfstoffumsätzen widerspiegelt (Public.com, 28. Mai 2026).

MarketBeat (Konsens-Tracker)

MarketBeat verfolgte 19 Analysten-12-Monats-Kursziele für BNTX mit einem Durchschnitt von 129,56 $, einem Hoch von 158 $, einem Tief von 94 $ und einem Konsens-Rating Moderates Kaufen. Die 64-$-Spanne zwischen dem niedrigsten und höchsten Ziel spiegelte unterschiedliche Annahmen zur Umsatzkonversion in der Onkologie und zum Tempo des Rückgangs bei COVID-19-Impfstoffeinkommen wider (MarketBeat, 30. Mai 2026).

Fazit: Über diese Quellen hinweg reichen die Kursziele von Drittanbietern von 96 $ (Bernstein, Market Perform) bis 158 $ (Canaccord Genuity, Kaufen), wobei Konsensaggregatoren bei etwa 129–131 $ konvergieren. Die UBS-Hochstufung auf Kaufen am 26. Mai war die bemerkenswerteste Richtungsänderung im Zeitraum.

Prognosen und Vorhersagen von Drittanbietern sind von Natur aus unsicher, da sie unerwartete Marktentwicklungen nicht vollständig berücksichtigen können. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.

BioNTech (BNTX) Ergebnisse: Neueste Zahlen und anstehende Termine

BioNTech meldete am 5. Mai 2026 die Finanzergebnisse für Q1 2026 mit Umsätzen von 118,1 Millionen €, gegenüber 182,8 Millionen € in Q1 2025, was den anhaltenden Rückgang der COVID-19-Impfstoffeinkommen widerspiegelt (BioNTech SE, 5. Mai 2026). Der Nettoverlust für das Quartal weitete sich auf 531,9 Millionen € aus, während das Unternehmen seine Umsatzprognose für das Gesamtjahr 2026 von 2,0–2,3 Milliarden € beibehielt und ein Aktienrückkaufprogramm von bis zu 1,0 Milliarden $ ankündigte (BioNTech SE, 5. Mai 2026).

BioNTech bekräftigte am selben Tag seine Kostenrestrukturierungsziele und skizzierte Pläne zur Erzielung von jährlichen Einsparungen in Höhe von etwa 500 Millionen € durch Standortschließungen in Deutschland und Singapur sowie einen Personalabbau, der bis zu etwa 1.860 Stellen betrifft (Yahoo Finance, 5. Mai 2026). Das Unternehmen meldete zum 31. März 2026 Barmittel und Äquivalente von etwa 16,8 Milliarden €, die es als ausreichend bezeichnete, um den Betrieb und die Pipeline-Entwicklung während der aktuellen Phase seiner Onkologie-Transformation zu finanzieren (BioNTech SE, 5. Mai 2026).

BioNTechs Q2-2026-Ergebnistermin wurde zum 1. Juni 2026 noch nicht offiziell bestätigt, obwohl die Veröffentlichung auf Grundlage früherer Berichtszeitpläne für Montag, den 3. August 2026, geschätzt wird, wobei eine Telefonkonferenz für den 4. August 2026 erwartet wird (MarketBeat, 31. Mai 2026). Anleger und Analysten, die die Aktie verfolgen, sollten sich für bestätigte Termine auf die offizielle Investor-Relations-Seite von BioNTech unter biontech.com beziehen, da Zeitpläne Änderungen unterliegen können.

BNTX-Aktienkurs: Technischer Überblick

Der BNTX-Aktienkurs notiert am 1. Juni 2026 um 14:45 Uhr UTC bei 97,02 $, über dem Hull Moving Average (9) bei 94,80 $, aber unter dem klassischen Pivot-Punkt bei 101,39 $ und dem R1-Widerstandsniveau bei 115,32 $. Der Kurs handelt ebenfalls um die 20/50/100/200-Tage-SMAs bei etwa 93 $ / 95 $ / 100 $ / 101 $, wobei die 100- und 200-Tage-SMAs im Bereich von 100–101 $ gebündelt sind. Dies schafft ein Widerstandsniveau oberhalb, das der Kurs auf Schlussbasis noch nicht zurückerobert hat.

Der 14-Tage-Relative-Stärke-Index (RSI) liegt bei 54,43 und platziert die Dynamik in der oberen neutralen Zone. Dies steht im Einklang mit einem Markt, der sich von schwächeren Niveaus erholt hat, ohne jedoch klare Richtungsüberzeugung zu zeigen. Der Average Directional Index (ADX) bei 15,27 liegt knapp über der Schwelle für schwache Trends von 15, was darauf hindeutet, dass der aktuelle Bewegung starke Trendcharakteristiken fehlen, laut TradingView-Daten.

Auf der Oberseite ist das klassische R1 bei 115,32 $ das erste aussagekräftige Referenzniveau. Ein Tagesschluss über diesem Niveau würde R2 bei 127,20 $ in Sicht bringen. Der Hull Moving Average (9) bei 94,80 $ und der klassische Pivot bei 101,39 $ rahmen die unmittelbare Spanne ein, während das SMA-Niveau von 100–101 $ bei Rücksetzern ein wichtiger zu beobachtender Bereich bleibt. Ein anhaltendes Abrutschen unter dieses Cluster würde einen Weg in Richtung S1 bei 89,51 $ eröffnen, nahe dem unteren Ende der jüngsten Handelsspanne (TradingView, 1. Juni 2026).

Diese technische Analyse dient ausschließlich Informationszwecken und stellt keine Finanzberatung oder Empfehlung zum Kauf oder Verkauf eines Instruments dar.

BioNTech-Aktienkursverlauf (2024–2026)

Der BNTX-Aktienkurs begann den Juni 2024 bei etwa 103,05 $, stand jedoch den größten Teil dieses Sommers unter Druck und fiel am 5. August 2024 auf ein Zweijahrestief von 78,05 $. Dieser Zeitraum fiel mit einem breiten globalen Ausverkauf bei Aktien und anhaltenden Bedenken über den Rückgang der COVID-19-Impfstoffumsätze nach der Pandemie zusammen. Die Aktie begann sich im Herbst zu erholen, stieg bis Mitte September 2024 wieder über 120 $, nachdem das Unternehmen seine längerfristigen Onkologie-Ambitionen skizziert hatte, und schloss das Jahr am 31. Dezember 2024 bei 111,79 $.

2025 begann mit erneuter Dynamik. BNTX erreichte am 10. Januar 123,98 $, bevor es zurückfiel. Eine kurze Bewegung auf 120,59 $ am 24. April fiel mit allgemeinem Biotech-Optimismus zusammen, verblasste jedoch schnell, und die Aktie fiel auf einen Schlusskurs von 96,55 $ Ende Mai 2025. Eine Erholung im Sommer trug den Kurs Ende Juni und Juli zurück in Richtung 115–116 $, bevor ein allmähliches Nachlassen zum Jahresende BNTX bei 95,35 $ zum Jahresende 2025 schloss.

2026 begann ruhig nahe 97,03 $ am 2. Januar, stieg im Januar und Februar auf etwa 113–120 $ inmitten frühen Interesses an der Onkologie-Pipeline und fiel dann am 10. März auf 84,55 $. Die Bewegung fiel teilweise mit dem angekündigten Ausscheiden des Mitgründers Ugur Sahin und Abwärtskorrekturen der Umsatzprognose zusammen. Die Aktie hat sich seitdem teilweise erholt und schloss am 1. Juni 2026 bei 94,66 $, etwa 0,7 % über ihrem Eröffnungskurs vom 2. Januar 2026 und rund 23,8 % unter dem 52-Wochen-Intraday-Hoch von 124,05 $, das am 17. September 2024 erreicht wurde.