Palantir Aktie: Umsatzprognose für 2026 angehoben

Palantir Technologies Inc. (PLTR) wird am 1. Juni 2026 um 16:07 Uhr UTC bei 158,23 USD gehandelt, innerhalb einer Intraday-Spanne von 143,21–162,64 USD. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.

Die Stimmung rund um PLTR wurde durch die Q1-2026-Ergebnisse des Unternehmens vom 4. Mai 2026 gestützt. Palantir meldete einen Umsatz von 1,63 Milliarden USD und einen bereinigten Gewinn je Aktie von 0,33 USD, womit die Konsensschätzung von 0,27 USD übertroffen wurde, während die Umsatzprognose für das Gesamtjahr 2026 auf 7,65–7,66 Milliarden USD angehoben wurde, was einem Wachstum von etwa 71 % im Jahresvergleich entspricht (Business Wire, 4. Mai 2026). Die Aktie erhielt zudem Unterstützung durch die anhaltende Expansion des Regierungs- und Verteidigungsgeschäfts, einschließlich eines Vertrags mit dem britischen Verteidigungsministerium über 240,6 Millionen Pfund mit Laufzeit bis 2029 (Yahoo Finance, 29. Januar 2026) und der Einführung der Brave1-Dataroom-Plattform durch die Ukraine im Januar 2026, die auf Palantir-Infrastruktur basiert (Defense News, 21. Januar 2026). Breitere Rückenwinde aus der KI-getriebenen Erholung des Softwaresektors – wobei der IGV ETF von seinen 2026-Tiefs zurückkehrte, während PLTR seit Jahresbeginn noch etwa 23 % im Minus lag – lieferten weiteren Kontext für die Intraday-Bewegung (Seeking Alpha, 31. Mai 2026).

PLTR-Ausblick von Drittanbietern: KI-Wachstum trifft auf Bewertungsprüfung

Zum 1. Juni 2026 erstrecken sich Palantir-Aktienprognosen von Drittanbietern über eine breite Spanne. Die Ansichten wurden durch den Q1-2026-Ergebnisüberschuss des Unternehmens, die angehobene Jahresumsatzprognose und die anhaltende Debatte über das angemessene Bewertungsmultiplikator für ein KI-exponiertes Softwareunternehmen geprägt. Die folgenden Kursziele fassen aktuelle Broker- und Konsensansichten zu PLTR zusammen.

HSBC (vorsichtig halten)

HSBC hält ein Hold-Rating für PLTR mit einem Kursziel von 151 USD, reduziert von 205 USD. Das Unternehmen verwies auf zunehmenden Wettbewerb in KI-Software und das Risiko, dass niedrigere Markteintrittsbarrieren Palantirs Preissetzungsmacht und langfristige Margen belasten könnten (CNBC, 4. Mai 2026).

Rosenblatt Securities (optimistische Bestätigung)

Rosenblatt Securities bestätigte ein Buy-Rating und ein Kursziel von 225 USD für PLTR nach einem Treffen mit dem Management und einem wichtigen Implementierungspartner. Analyst John McPeake nannte die Ontologie-Plattform einen dauerhaften Wettbewerbsvorteil und stellte fest, dass das Kursziel ein Aufwärtspotenzial von mehr als 60 % gegenüber dem damaligen Kurs von etwa 137 USD impliziert (MarketBeat, 21. Mai 2026).

Loop Capital (Kaufbestätigung)

Loop Capital-Analyst Mark Schappel bekräftigte ein Buy-Rating und ein Kursziel von 220 USD für PLTR. Das Unternehmen behielt seine konstruktive Haltung bei, was es als starkes KI-getriebenes Umsatzwachstum bezeichnete, nachdem Palantir ein Q1-2026-US-Umsatzwachstum von 104 % im Jahresvergleich verzeichnet hatte (Street Insider, 5. Mai 2026).

Public.com (Konsensüberblick)

Public.com aggregiert Ratings von 21 Analysten und setzt das Konsens-12-Monats-Kursziel bei 193,95 USD mit einem Buy-Konsensrating an. Von den berichtenden Analysten vergeben 43 % ein Strong Buy-Rating, 19 % ein Buy-Rating, 33 % ein Hold-Rating und 5 % ein Sell-Rating (Public.com, 31. Mai 2026).

MarketBeat (Straßenkonsens)

MarketBeat kompiliert 31 Analystenratings und kommt auf ein durchschnittliches 12-Monats-Kursziel von 192,76 USD, mit einem Hoch von 255 USD und einem Tief von 90 USD. Das Gesamt-Konsensrating lautet Moderate Buy, wobei das durchschnittliche Kursziel etwa 23 % Aufwärtspotenzial gegenüber PLTRs Schlusskurs vom 29. Mai 2026 von 156,54 USD impliziert (MarketBeat, 30. Mai 2026).

Fazit: Kursziele von Drittanbietern und Brokern reichen von 151 USD (HSBC, Hold) bis 225 USD (Rosenblatt und Loop Capital, Buy), wobei Multi-Analysten-Aggregationen von Public.com und MarketBeat bei etwa 193–194 USD konvergieren. Das Vertrauen in Palantirs Regierungs- und KI-Plattform-Umsatzentwicklung ist ein gemeinsamer Nenner, während die Spanne zwischen den Schätzungen die anhaltende Uneinigkeit über die Bewertungsnachhaltigkeit bei aktuellen Multiplikatoren widerspiegelt.

Prognosen und Vorhersagen von Drittanbietern sind naturgemäß unsicher, da sie unerwartete Marktentwicklungen nicht vollständig berücksichtigen können. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.

Palantir Technologies (PLTR) aktuelle Ergebnisse

Palantir Technologies veröffentlichte seine Q1-2026-Finanzergebnisse am 4. Mai 2026 und lieferte nach eigenen Angaben das schnellste Umsatzwachstum seit seinem Börsengang 2020. Der Gesamtumsatz erreichte 1,63 Milliarden USD, was einem Wachstum von 85 % im Jahresvergleich entspricht, während der bereinigte Gewinn je Aktie bei 0,33 USD lag und damit die Wall-Street-Konsensschätzung von 0,27 USD um etwa 22 % übertraf (CNBC, 4. Mai 2026).

Das US-Umsatzwachstum überschritt erstmals 100 % im Jahresvergleich, wobei sowohl der Regierungs- als auch der Geschäftskundenbereich beitrugen. Das Unternehmen erzielte eine bereinigte operative Marge von etwa 60 % und einen Rule-of-40-Score von 145, eine Kennzahl, die Umsatzwachstumsrate und Gewinnmarge kombiniert (Business Wire, 4. Mai 2026).

Nach den Ergebnissen hob Palantir seine Umsatzprognose für das Gesamtjahr 2026 auf 7,65–7,66 Milliarden USD an, gegenüber der vorherigen Spanne von 7,18–7,20 Milliarden USD, was einem Wachstum von etwa 71 % im Jahresvergleich für das gesamte Geschäftsjahr entspricht (Yahoo Finance, 16. Mai 2026).

Palantirs nächste geplante Ergebnisveröffentlichung für Q2 2026 wurde zum 1. Juni 2026 noch nicht offiziell bestätigt. Basierend auf der bisherigen Berichterstattung des Unternehmens werden die Ergebnisse derzeit für Montag, den 3. August 2026, nach Börsenschluss geschätzt (MarketBeat, 31. Mai 2026).

PLTR-Aktienkurs: technischer Überblick

Der PLTR-Aktienkurs wird am 1. Juni 2026 um 16:07 Uhr UTC bei 158,23 USD gehandelt und liegt über den meisten seiner kurzfristigeren gleitenden Durchschnitte. Die 20-, 50-, 100- und 200-Tage-SMAs liegen bei etwa 139 USD, 142 USD, 147 USD bzw. 162 USD. Der aktuelle Kurs liegt über den 20-, 50- und 100-Tage-Niveaus, bleibt aber unter dem 200-Tage-SMA, was auf ein gemischtes längerfristiges Bild hindeutet. Der Hull-Moving-Average (9) bei 152,94 USD und die Ichimoku-Basislinie bei 145,43 USD liegen ebenfalls unter dem aktuellen Kurs, was grob mit der kurzfristigen positiven Dynamik übereinstimmt.

Der 14-Tage-RSI liegt bei 68,53 und platziert die Dynamik im soliden bis angespannten Bereich, knapp unter der konventionellen 70er-Schwelle. Der ADX (14) steht bei 16,02, unter dem 25er-Niveau, das typischerweise einen etablierten Richtungstrend anzeigen würde. Dies deutet darauf hin, dass die aktuelle Bewegung noch keinen starken Trendstatus erreicht hat.

Auf der Oberseite ist der klassische R1-Pivot bei 166,63 USD die nächste Overhead-Referenz. Ein Tagesschluss über diesem Niveau könnte R2 nahe 176,72 USD ins Visier rücken. Auf der Unterseite markiert der klassische Pivot-Punkt bei 147,69 USD die erste Unterstützung, gefolgt von der 100-Tage-SMA-Ebene nahe 147,02 USD. Eine Bewegung unter diesen Bereich könnte S1 bei 137,60 USD in Betracht ziehen (TradingView, 1. Juni 2026).

Diese technische Analyse dient nur zu Informationszwecken und stellt keine Finanzberatung oder Empfehlung zum Kauf oder Verkauf eines Instruments dar.

Palantir-Aktienkursverlauf (2024–2026)

Der PLTR-Aktienkurs schloss am 3. Juni 2024 bei 21,23 USD, während einer Phase gedämpfter Stimmung rund um den breiteren KI-Softwaresektor. Die Aktie begann dann eine anhaltende Neubewertung in der zweiten Hälfte von 2024 und stieg von etwa 25 USD Ende Juni auf 46,70 USD Anfang November 2024. Diese Bewegung fiel mit Donald Trumps US-Wahlsieg und Anlegeroptimismus hinsichtlich erweiterter Regierungstechnologieausgaben unter der neuen Regierung zusammen.

Die Dynamik beschleunigte sich bis Ende 2024 und Anfang 2025. PLTR erreichte 75,30 USD am 1. Januar 2025 und ein 52-Wochen-Hoch nahe 201,90 USD am 3. November 2025, da die Begeisterung für Palantirs AI Platform (AIP)-Produkt und eine Reihe von Regierungsvertragsankündigungen zur Rally beitrugen. Es folgte eine Umkehr, wobei die Aktie am 10. März 2025 auf 72,27 USD fiel, inmitten breiterer Rotation im Technologiesektor und zollbedingter Marktvolatilität. Sie erholte sich Anfang Februar auf 103,94 USD, bevor eine weitere Abwärtsbewegung sie am 7. April 2025 auf 80,21 USD brachte, etwa im gleichen Zeitraum, als US-Handelszollsorgen auf den globalen Aktienmärkten lasteten.

PLTR erholte sich im zweiten Quartal 2025 und schloss am 5. Juni 2025 bei 121,69 USD und stieg bis zum 31. Dezember 2025 auf 177,60 USD. Die Aktie eröffnete 2026 bei 169,19 USD, gab bis Ende April und Anfang Mai auf ein Tief von 128,35 USD am 10. April nach und erholte sich dann nach ihrer Q1-2026-Ergebnisveröffentlichung am 4. Mai. Sie schloss am 1. Juni 2026 bei 159,60 USD – etwa 10,1 % im Minus seit Jahresbeginn, aber 233,7 % höher als vor zwei Jahren.