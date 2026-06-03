BYD Aktie: Rekord-Auslandsverkäufe

BYD Company Limited (1211) wird am frühen Dienstagmorgen um 9:04 Uhr UTC am 2. Juni 2026 bei 97,10 HKD gehandelt, deutlich höher als der Schlusskurs vom Montag bei 90,75 HKD, nachdem zwischenzeitlich ein Intraday-Hoch von 97,15 HKD erreicht wurde. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.

Die Erholung folgt auf BYDs Rekord-Auslandsverkäufe von 160.644 Einheiten im Mai, ein Plus von 80,4 % im Jahresvergleich. Das Ergebnis beendete acht aufeinanderfolgende Monate rückläufiger Jahresverkäufe und markierte den ersten Monat mit positivem Jahreswachstum seit Mitte 2025 (CNEVPost, 1. Juni 2026). Es steht auch im Gegensatz zum anhaltenden Druck in China, wo die inländischen EV-Verkäufe auf das Niveau des Vergleichszeitraums 2024 zurückgefallen sind, inmitten von Subventionsabbau und Margenkompression, wie von Wood Mackenzie auf der Pekinger Automesse 2026 angemerkt (Wood Mackenzie, 18. Mai 2026). Die Aufmerksamkeit richtet sich auch auf den Ex-Dividenden-Tag am 11. Juni 2026, wenn BYDs erklärte Zwischendividende von 0,358 RMB je Aktie ex-Dividende gehen soll, was die kurzfristige Positionierung beeinflussen könnte (Simply Wall St, 29. April 2026).

BYD Company Aktienprognose 2026–2030: Kursziele Dritter

Zum Stand vom 2. Juni 2026 deuten Aktienkursprognosen Dritter für BYD Company auf eine weitgehend konstruktive Sicht für Juni 2026 hin, obwohl die Schätzungen aufgrund schwacher inländischer Nachfrage und starkem Auslandsabsatzwachstum stark variieren.

CITIC Securities (Broker-Bekräftigung)

CITIC Securities bekräftigte ein Kaufrating für BYD (1211) mit einem 12-Monats-Kursziel von 130 HKD. Die Haltung des Brokers folgt auf BYDs Verkaufszahlen für Mai, die zeigten, dass die globalen Großhandelsvolumen einen achtmonatigen Jahresrückgang beendeten, wobei die Auslandslieferungen um 80,4 % auf rekordhohe 160.644 Einheiten stiegen (The Globe and Mail, 30. Mai 2026).

Simply Wall St (Konsensrevision)

Simply Wall St merkte an, dass das Analystenkonsens-Kursziel für BYD (1211) in seinem neuesten Update von 161 HKD auf 177 HKD nach oben revidiert wurde, unter Berufung auf verbesserte Gewinnprognosen im Zusammenhang mit internationalem Volumenwachstum. Die Seite wies auch darauf hin, dass BYDs Aktienkurs zum Zeitpunkt der Revision in der Vorwoche um 2,2 % gefallen war, was die implizite Lücke zwischen Marktpreis und Konsensziel vergrößerte (Simply Wall St, 28. Mai 2026).

Moomoo (Broker-Aggregation)

Moomoos 1211-Prognoseseite aggregiert institutionelle Schätzungen und meldet ein durchschnittliches 12-Monats-Kursziel von 120,23 HKD, mit einer Höchstschätzung von 138,53 HKD und einem Tiefstwert von 80 HKD. Die Spanne spiegelt divergierende Broker-Annahmen über das Tempo der inländischen Margenerholung wider, vor dem Hintergrund des anhaltenden Preiswettbewerbs in Chinas NEV-Sektor (Moomoo, 1. Juni 2026).

Investing.com (Multi-Analysten-Konsens)

Investing.com aggregiert Prognosen von 28 Analysten, die BYD (1211) abdecken, und meldet ein durchschnittliches 12-Monats-Kursziel von 124,59 HKD, mit einer Höchstschätzung von 148,64 HKD und einem Tiefstwert von 93 HKD. Der Konsens bleibt kauforientiert, wobei die meisten beteiligten Analysten zum Erfassungsdatum konstruktive Ratings beibehalten (Investing.com, 2. Juni 2026).

Yahoo Finance (Konsens-Zusammenfassung)

Yahoo Finance aggregiert Analysten-12-Monats-Kursziele für 1211 und meldet einen Durchschnitt von 124,61 HKD, mit einer Höchstschätzung von 148,68 HKD und einem Tiefstwert von 87,85 HKD. Der Konsens liegt deutlich über dem letzten Kurs der Aktie von 90,75 HKD zum Stand vom 1. Juni 2026, wobei die Lücke unterschiedliche Ansichten darüber widerspiegelt, wie schnell inländische und ausländische Ertragsströme konvergieren könnten (Yahoo Finance, 2. Juni 2026).

Fazit: Über diese Drittquellen hinweg reichen die 12-Monats-Kursziele für BYD (1211) von 80–177 HKD. Multi-Broker-Durchschnitte von Moomoo, Investing.com und Yahoo Finance gruppieren sich um 120–125 HKD. Das Rekord-Auslandsvolumen ist der gemeinsame Aufwärtsanker über alle Quellen hinweg, während inländischer Preisdruck und Margenkompression die gemeinsamen Abwärtsvorbehalte bleiben.

Prognosen und Vorhersagen Dritter sind naturgemäß unsicher, da sie unerwartete Marktentwicklungen nicht vollständig berücksichtigen können. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.

BYD (1211) jüngste Ergebnisse und bevorstehende Ankündigungen

BYD meldete seine Q1 2026-Ergebnisse Ende April 2026, wobei der Betriebsgewinn deutlich über den Analystenprognosen lag, ein Ergebnis, das Goldman Sachs veranlasste, sein Kaufrating und das 134-HKD-Ziel für die H-Aktien zu bekräftigen (AAStocks, 27. April 2026). Der Umsatz für das Gesamtjahr 2025 wurde mit etwa 783,83 Mrd. CNY angegeben, wobei die Jahreshauptversammlung des Unternehmens für Juni 2026 angesetzt ist, um die Ergebnisse 2025 formell zu genehmigen und seinen Garantierahmen zu erweitern (MarketWatch, 2. Juni 2026).

BYDs Großhandelsumsatzdaten für Mai 2026, veröffentlicht am 1. Juni 2026, zeigten, dass die gesamten globalen Volumen einen geringen Jahresanstieg verzeichneten und acht aufeinanderfolgende Monate jährlichen Rückgangs beendeten, wobei die Auslandslieferungen rekordhohe 160.644 Einheiten erreichten, ein Plus von 80,4 % im Jahresvergleich (CNEVPost, 1. Juni 2026). BYD erklärte eine Zwischendividende von 0,358 RMB je H-Aktie mit einem Ex-Dividenden-Tag am 11. Juni 2026 und einem Zahlungstag am 31. Juli 2026 (Simply Wall St, 29. April 2026).

Im Inland sah sich Chinas NEV-Markt bis ins Q2 2026 weiterhin Gegenwind ausgesetzt, wobei Wood Mackenzie auf Subventionsabbau, Margenkompression und Volumen hinwies, die auf dem Niveau des Vergleichszeitraums 2024 lagen – Faktoren, die BYDs Heimmarkt-Stückökonomie weiterhin belasten könnten, selbst wenn sich die Auslandsdynamik verbessert hat (Wood Mackenzie, 18. Mai 2026).

1211 Aktienkurs: Technischer Überblick

Der 1211 Aktienkurs wird bei 97,10 HKD zum Stand von 9:04 Uhr UTC am 2. Juni 2026 gehandelt, wobei die Handelsspanne bei 90,40–97,15 HKD liegt. Der letzte Kurs liegt über dem 10-Tage-Simple-Moving-Average (SMA) bei etwa 92 HKD und dem 20-Tage-SMA bei etwa 95 HKD, bleibt aber unter den 30-, 50-, 100- und 200-Tage-SMAs bei etwa 99 HKD, 102 HKD, 99 HKD bzw. 102 HKD. Dies platziert den Kurs in einer umkämpften Zone zwischen kürzeren und längeren gleitenden Durchschnitten. Der Hull Moving Average (9) bei etwa 92 HKD und der volumengewichtete gleitende Durchschnitt (20) bei etwa 95 HKD liegen beide unter dem letzten Kurs, was mit kurzfristiger positiver Dynamik von den jüngsten Tiefstständen übereinstimmt, laut TradingView-Daten.

Der 14-Tage-Relative-Strength-Index liegt bei 50,78, ein neutraler Wert ohne isolierte Richtungstendenz. Der Average Directional Index (14) verzeichnet 27,60, ein Niveau, das TradingView-Daten mit einem etablierten Trend verbinden. Die Richtung dieses Trends bleibt jedoch angesichts der oben beschriebenen gemischten gleitenden Durchschnittsausrichtung mehrdeutig.

Auf der Oberseite ist der klassische R1-Pivot bei 101 HKD die erste Referenz über dem aktuellen Kurs. Ein Tagesschluss über diesem Niveau könnte das R2-Niveau nahe 110,70 HKD in den Blick rücken. Auf der Unterseite stellt der klassische Pivot-Punkt (P) bei 94,90 HKD die anfängliche Unterstützung dar, während die 100-Tage-SMA-Schwelle nahe 99,40 HKD als breitere Referenz dient. Eine anhaltende Bewegung unter das P-Niveau könnte die Aufmerksamkeit auf S1 bei 85,20 HKD lenken (TradingView, 2. Juni 2026).

Diese technische Analyse dient nur zu Informationszwecken und stellt keine Finanzberatung oder Empfehlung zum Kauf oder Verkauf eines Instruments dar.

BYD Company Aktienkursverlauf (2024–2026)

Der Aktienkurs von 1211 eröffnete 2024 auf bereinigter Basis bei etwa 89 HKD und stieg dann im Laufe des Jahres, da das Unternehmen seine Auslandsverkaufsvolumen steigerte und sich die Stimmung gegenüber chinesischen EV-Titeln verbesserte. Die Aktien schlossen 2024 bei etwa 89 HKD bereinigt und hielten ihre Gewinne bis zum Jahresende weitgehend.

Die Aktie stieg Anfang 2025 weiter und erreichte Ende Mai 2025 einen bereinigten Höchststand nahe 155 HKD, bevor sie Anfang April stark auf etwa 104 HKD zurückfiel. Diese Bewegung fiel mit einem breiten globalen Aktienausverkauf inmitten eskalierender US-Zollankündigungen zusammen. BYD erholte sich schnell, und am 10. Juni 2025 trat eine 3-für-1-Bonus- und Kapitalisierungsaktienausgabe in Kraft, die den nominalen Aktienkurs zurücksetzte, um die erweiterte Aktienanzahl widerzuspiegeln. In den Wochen danach wurden Aktien nahe 134–136 HKD gehandelt, bevor in der zweiten Jahreshälfte 2025 ein anhaltender Rückgang begann. Die Aktie schloss das Jahr bei 95,25 HKD, da schwächere inländische NEV-Nachfrage und Margendruck durch Preiswettbewerb auf die Stimmung drückten.

Im Jahr 2026 erholte sich die Aktie kurzzeitig am 17. April auf 111,55 HKD, gestützt durch besser als erwartete Auslandsverkaufsdaten, bevor sie erneut zurückfiel. BYD (1211) schloss am 2. Juni 2026 bei 96,90 HKD, etwa 1,7 % niedriger seit Jahresbeginn und rund 27,8 % unter dem Post-Split-Hoch vom Juli 2025.