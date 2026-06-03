BYD Aktie: Rekord-Auslandsverkäufe

BYD Aktie: Rekord-AuslandsverkäufeBYD im Mai stiegen die Auslandsverkäufe um 80,4 % im Jahresvergleich auf 160.644 Einheiten, während die inländischen Verkäufe unter Druck blieben. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.
BYD Company Limited (1211) wird am frühen Dienstagmorgen um 9:04 Uhr UTC am 2. Juni 2026 bei 97,10 HKD gehandelt, deutlich höher als der Schlusskurs vom Montag bei 90,75 HKD, nachdem zwischenzeitlich ein Intraday-Hoch von 97,15 HKD erreicht wurde. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.
Die Erholung folgt auf BYDs Rekord-Auslandsverkäufe von 160.644 Einheiten im Mai, ein Plus von 80,4 % im Jahresvergleich. Das Ergebnis beendete acht aufeinanderfolgende Monate rückläufiger Jahresverkäufe und markierte den ersten Monat mit positivem Jahreswachstum seit Mitte 2025 (CNEVPost, 1. Juni 2026). Es steht auch im Gegensatz zum anhaltenden Druck in China, wo die inländischen EV-Verkäufe auf das Niveau des Vergleichszeitraums 2024 zurückgefallen sind, inmitten von Subventionsabbau und Margenkompression, wie von Wood Mackenzie auf der Pekinger Automesse 2026 angemerkt (Wood Mackenzie, 18. Mai 2026). Die Aufmerksamkeit richtet sich auch auf den Ex-Dividenden-Tag am 11. Juni 2026, wenn BYDs erklärte Zwischendividende von 0,358 RMB je Aktie ex-Dividende gehen soll, was die kurzfristige Positionierung beeinflussen könnte (Simply Wall St, 29. April 2026).
BYD Company Aktienprognose 2026–2030: Kursziele Dritter
Zum Stand vom 2. Juni 2026 deuten Aktienkursprognosen Dritter für BYD Company auf eine weitgehend konstruktive Sicht für Juni 2026 hin, obwohl die Schätzungen aufgrund schwacher inländischer Nachfrage und starkem Auslandsabsatzwachstum stark variieren.
CITIC Securities (Broker-Bekräftigung)
CITIC Securities bekräftigte ein Kaufrating für BYD (1211) mit einem 12-Monats-Kursziel von 130 HKD. Die Haltung des Brokers folgt auf BYDs Verkaufszahlen für Mai, die zeigten, dass die globalen Großhandelsvolumen einen achtmonatigen Jahresrückgang beendeten, wobei die Auslandslieferungen um 80,4 % auf rekordhohe 160.644 Einheiten stiegen (The Globe and Mail, 30. Mai 2026).
Simply Wall St (Konsensrevision)
Simply Wall St merkte an, dass das Analystenkonsens-Kursziel für BYD (1211) in seinem neuesten Update von 161 HKD auf 177 HKD nach oben revidiert wurde, unter Berufung auf verbesserte Gewinnprognosen im Zusammenhang mit internationalem Volumenwachstum. Die Seite wies auch darauf hin, dass BYDs Aktienkurs zum Zeitpunkt der Revision in der Vorwoche um 2,2 % gefallen war, was die implizite Lücke zwischen Marktpreis und Konsensziel vergrößerte (Simply Wall St, 28. Mai 2026).
Moomoo (Broker-Aggregation)
Moomoos 1211-Prognoseseite aggregiert institutionelle Schätzungen und meldet ein durchschnittliches 12-Monats-Kursziel von 120,23 HKD, mit einer Höchstschätzung von 138,53 HKD und einem Tiefstwert von 80 HKD. Die Spanne spiegelt divergierende Broker-Annahmen über das Tempo der inländischen Margenerholung wider, vor dem Hintergrund des anhaltenden Preiswettbewerbs in Chinas NEV-Sektor (Moomoo, 1. Juni 2026).
Investing.com (Multi-Analysten-Konsens)
Investing.com aggregiert Prognosen von 28 Analysten, die BYD (1211) abdecken, und meldet ein durchschnittliches 12-Monats-Kursziel von 124,59 HKD, mit einer Höchstschätzung von 148,64 HKD und einem Tiefstwert von 93 HKD. Der Konsens bleibt kauforientiert, wobei die meisten beteiligten Analysten zum Erfassungsdatum konstruktive Ratings beibehalten (Investing.com, 2. Juni 2026).
Yahoo Finance (Konsens-Zusammenfassung)
Yahoo Finance aggregiert Analysten-12-Monats-Kursziele für 1211 und meldet einen Durchschnitt von 124,61 HKD, mit einer Höchstschätzung von 148,68 HKD und einem Tiefstwert von 87,85 HKD. Der Konsens liegt deutlich über dem letzten Kurs der Aktie von 90,75 HKD zum Stand vom 1. Juni 2026, wobei die Lücke unterschiedliche Ansichten darüber widerspiegelt, wie schnell inländische und ausländische Ertragsströme konvergieren könnten (Yahoo Finance, 2. Juni 2026).
Prognosen und Vorhersagen Dritter sind naturgemäß unsicher, da sie unerwartete Marktentwicklungen nicht vollständig berücksichtigen können. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.
BYD (1211) jüngste Ergebnisse und bevorstehende Ankündigungen
BYD meldete seine Q1 2026-Ergebnisse Ende April 2026, wobei der Betriebsgewinn deutlich über den Analystenprognosen lag, ein Ergebnis, das Goldman Sachs veranlasste, sein Kaufrating und das 134-HKD-Ziel für die H-Aktien zu bekräftigen (AAStocks, 27. April 2026). Der Umsatz für das Gesamtjahr 2025 wurde mit etwa 783,83 Mrd. CNY angegeben, wobei die Jahreshauptversammlung des Unternehmens für Juni 2026 angesetzt ist, um die Ergebnisse 2025 formell zu genehmigen und seinen Garantierahmen zu erweitern (MarketWatch, 2. Juni 2026).
BYDs Großhandelsumsatzdaten für Mai 2026, veröffentlicht am 1. Juni 2026, zeigten, dass die gesamten globalen Volumen einen geringen Jahresanstieg verzeichneten und acht aufeinanderfolgende Monate jährlichen Rückgangs beendeten, wobei die Auslandslieferungen rekordhohe 160.644 Einheiten erreichten, ein Plus von 80,4 % im Jahresvergleich (CNEVPost, 1. Juni 2026). BYD erklärte eine Zwischendividende von 0,358 RMB je H-Aktie mit einem Ex-Dividenden-Tag am 11. Juni 2026 und einem Zahlungstag am 31. Juli 2026 (Simply Wall St, 29. April 2026).
Im Inland sah sich Chinas NEV-Markt bis ins Q2 2026 weiterhin Gegenwind ausgesetzt, wobei Wood Mackenzie auf Subventionsabbau, Margenkompression und Volumen hinwies, die auf dem Niveau des Vergleichszeitraums 2024 lagen – Faktoren, die BYDs Heimmarkt-Stückökonomie weiterhin belasten könnten, selbst wenn sich die Auslandsdynamik verbessert hat (Wood Mackenzie, 18. Mai 2026).
1211 Aktienkurs: Technischer Überblick
Der 1211 Aktienkurs wird bei 97,10 HKD zum Stand von 9:04 Uhr UTC am 2. Juni 2026 gehandelt, wobei die Handelsspanne bei 90,40–97,15 HKD liegt. Der letzte Kurs liegt über dem 10-Tage-Simple-Moving-Average (SMA) bei etwa 92 HKD und dem 20-Tage-SMA bei etwa 95 HKD, bleibt aber unter den 30-, 50-, 100- und 200-Tage-SMAs bei etwa 99 HKD, 102 HKD, 99 HKD bzw. 102 HKD. Dies platziert den Kurs in einer umkämpften Zone zwischen kürzeren und längeren gleitenden Durchschnitten. Der Hull Moving Average (9) bei etwa 92 HKD und der volumengewichtete gleitende Durchschnitt (20) bei etwa 95 HKD liegen beide unter dem letzten Kurs, was mit kurzfristiger positiver Dynamik von den jüngsten Tiefstständen übereinstimmt, laut TradingView-Daten.
Der 14-Tage-Relative-Strength-Index liegt bei 50,78, ein neutraler Wert ohne isolierte Richtungstendenz. Der Average Directional Index (14) verzeichnet 27,60, ein Niveau, das TradingView-Daten mit einem etablierten Trend verbinden. Die Richtung dieses Trends bleibt jedoch angesichts der oben beschriebenen gemischten gleitenden Durchschnittsausrichtung mehrdeutig.
Auf der Oberseite ist der klassische R1-Pivot bei 101 HKD die erste Referenz über dem aktuellen Kurs. Ein Tagesschluss über diesem Niveau könnte das R2-Niveau nahe 110,70 HKD in den Blick rücken. Auf der Unterseite stellt der klassische Pivot-Punkt (P) bei 94,90 HKD die anfängliche Unterstützung dar, während die 100-Tage-SMA-Schwelle nahe 99,40 HKD als breitere Referenz dient. Eine anhaltende Bewegung unter das P-Niveau könnte die Aufmerksamkeit auf S1 bei 85,20 HKD lenken (TradingView, 2. Juni 2026).
Diese technische Analyse dient nur zu Informationszwecken und stellt keine Finanzberatung oder Empfehlung zum Kauf oder Verkauf eines Instruments dar.
BYD Company Aktienkursverlauf (2024–2026)
Der Aktienkurs von 1211 eröffnete 2024 auf bereinigter Basis bei etwa 89 HKD und stieg dann im Laufe des Jahres, da das Unternehmen seine Auslandsverkaufsvolumen steigerte und sich die Stimmung gegenüber chinesischen EV-Titeln verbesserte. Die Aktien schlossen 2024 bei etwa 89 HKD bereinigt und hielten ihre Gewinne bis zum Jahresende weitgehend.
Die Aktie stieg Anfang 2025 weiter und erreichte Ende Mai 2025 einen bereinigten Höchststand nahe 155 HKD, bevor sie Anfang April stark auf etwa 104 HKD zurückfiel. Diese Bewegung fiel mit einem breiten globalen Aktienausverkauf inmitten eskalierender US-Zollankündigungen zusammen. BYD erholte sich schnell, und am 10. Juni 2025 trat eine 3-für-1-Bonus- und Kapitalisierungsaktienausgabe in Kraft, die den nominalen Aktienkurs zurücksetzte, um die erweiterte Aktienanzahl widerzuspiegeln. In den Wochen danach wurden Aktien nahe 134–136 HKD gehandelt, bevor in der zweiten Jahreshälfte 2025 ein anhaltender Rückgang begann. Die Aktie schloss das Jahr bei 95,25 HKD, da schwächere inländische NEV-Nachfrage und Margendruck durch Preiswettbewerb auf die Stimmung drückten.
Im Jahr 2026 erholte sich die Aktie kurzzeitig am 17. April auf 111,55 HKD, gestützt durch besser als erwartete Auslandsverkaufsdaten, bevor sie erneut zurückfiel. BYD (1211) schloss am 2. Juni 2026 bei 96,90 HKD, etwa 1,7 % niedriger seit Jahresbeginn und rund 27,8 % unter dem Post-Split-Hoch vom Juli 2025.
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse. Aktienkurse sind indikativ und können von Live-Marktpreisen abweichen.
BYD Company (1211): Einschätzung der Capital.com-Analysten
Die H-Aktien-Performance von BYD im vergangenen Jahr spiegelt ein Unternehmen wider, das sich durch einen strukturellen Wandel navigiert: Rekordmomentum im Ausland neben anhaltenden inländischen Gegenwind. Die Exportvolumen im Mai 2026 erreichten 160.644 Einheiten, ein Plus von 80,4 % im Jahresvergleich, und Fitch Solutions merkt an, dass margenstärkere internationale Verkäufe zunehmend die schwächere Heimmarkt-Stückökonomie ausgleichen. Diese Auslandswachstumsgeschichte könnte einen Gewinnerhol ungspfad für die zweite Jahreshälfte 2026 bieten, da Goldman Sachs Q1 2026 als wahrscheinlichen Gewinntiefpunkt anführt. Allerdings bleibt Chinas inländischer NEV-Preiskrieg intensiv. BYD startete 2025 neue Modellrabatte, während das Betriebsergebnis erstmals seit 2021 fiel, eine Dynamik, die die Margenerholung begrenzen könnte, selbst wenn sich die Volumen stabilisieren.
Die Aktie wird etwa 13 % unter ihrem April-2026-Hoch von 111,55 HKD gehandelt, was die Spannung zwischen verbesserten Auslandsdaten und anhaltendem inländischem Margendruck widerspiegelt. Eine anhaltende Beschleunigung bei internationalen Lieferungen oder eine Entspannung der Wettbewerbspreise in China könnte eine Neubewertung in Richtung Analystenkonsens-Ziele unterstützen. Umgekehrt könnten erneuter inländischer Preiswettbewerb, steigende Schuldendienstkosten oder breitere Schwellenmarkt-Risikoaversion den Rückgang von den jüngsten Höchstständen verlängern.
Capital.com-Kundenstimmung für BYD Company CFDs
Zum Stand vom 2. Juni 2026 zeigt die Positionierung der Capital.com-Kunden bei BYD Company CFDs 99,2 % Käufer gegenüber 0,8 % Verkäufern, was Käufer um 98,4 Prozentpunkte voraus bringt und eine stark long-orientierte Positionierungs-Momentaufnahme anzeigt. Diese Daten spiegeln offene Positionen auf Capital.com wider und können sich ändern.
Zusammenfassung – BYD Company 2026
- BYD (1211) wird bei 97,10 HKD zum Stand von 9:04 Uhr UTC am 2. Juni 2026 gehandelt, etwa 1,7 % niedriger seit Jahresbeginn und rund 27,8 % unter seinem Post-Split-Hoch vom Juli 2025 von 134,15 HKD.
- Rekord-Auslandslieferungen im Mai 2026 von 160.644 Einheiten, ein Plus von 80,4 % im Jahresvergleich, beendeten acht aufeinanderfolgende Monate jährlichen Verkaufsrückgangs und stellen den primären kurzfristigen positiven Katalysator dar, der in allen geprüften Quellen zitiert wird.
- Anhaltender inländischer NEV-Preiswettbewerb belastet weiterhin die Betriebsmargen, wobei BYDs Betriebsergebnis 2025 erstmals seit 2021 fiel. Dies gleicht einen Teil des Optimismus aus internationalem Volumenwachstum aus und bleibt ein wichtiges zu beobachtendes Risiko.
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.
FAQ
Wer besitzt die meisten BYD-Aktien?
Das Eigentum an BYD ist auf Gründer, strategische Investoren, institutionelle Inhaber und öffentliche Aktionäre aufgeteilt. Sein Gründer und Vorstandsvorsitzender Wang Chuanfu bleibt einer der wichtigsten Einzelaktionäre des Unternehmens. Berkshire Hathaway war historisch auch ein bedeutender ausländischer Investor in BYDs H-Aktien, obwohl sich seine Beteiligung im Laufe der Zeit verändert hat. Anleger sollten die neuesten Unternehmensunterlagen für die aktuellsten Eigentumsdaten prüfen, da sich große Aktionärspositionen ändern können.
Wie lautet die Fünf-Jahres-Prognose für den BYD-Aktienkurs?
Fünf-Jahres-Prognosen für den 1211-Aktienkurs variieren stark, da sie von Annahmen über Auslandswachstum, inländischen Preisdruck, Batterienachfrage, Margen und die breitere Stimmung gegenüber chinesischen EV-Aktien abhängen. Der Artikel konzentriert sich auf 12-Monats-Analystenziele, die von 80–177 HKD reichen, mit Multi-Broker-Durchschnitten nahe 120–125 HKD. Längerfristige Prognosen sollten als szenariobasierte Projektionen behandelt werden, nicht als verlässliche Vorhersagen, da sich Marktbedingungen und Unternehmensfundamentaldaten schnell ändern können.
Ist BYD eine gute Aktie zum Kaufen?
Ob BYD eine gute Aktie zum Kaufen ist, hängt von den Zielen, der Risikotoleranz und der Sicht eines Anlegers auf die Fundamentaldaten des Unternehmens ab. Der Artikel hebt potenzielle Unterstützung durch Rekord-Auslandslieferungen und verbesserte internationale Verkäufe hervor, neben Risiken durch Chinas inländischen NEV-Preiswettbewerb, Margendruck und breitere Marktvolatilität. Analystenziele bleiben weitgehend konstruktiv, aber dies garantiert keine zukünftige Performance. Diese Information ist keine Anlageberatung oder Empfehlung zum Kauf von BYD-Aktien.
Könnte die BYD-Aktie steigen oder fallen?
Die BYD-Aktie könnte sich in beide Richtungen bewegen. Weiteres Wachstum bei Auslandslieferungen, verbesserte Margen oder nachlassender inländischer Preiswettbewerb könnten den Aktienkurs unterstützen. Allerdings könnten erneuter Preisdruck in China, schwächere Nachfrage, steigende Schuldendienstkosten oder breitere Schwellenmarkt-Risikoaversion die Performance belasten. Technische Indikatoren im Artikel zeigen auch eine gemischte Konstellation, wobei die Aktie zwischen kürzeren und längeren gleitenden Durchschnitten gehandelt wird. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.
Sollte ich in BYD-Aktien investieren?
Die Entscheidung, in BYD-Aktien zu investieren, sollte auf Ihrer eigenen Recherche, Ihren finanziellen Verhältnissen und Ihrer Risikobereitschaft basieren. BYD ist langfristigen Themen wie Elektrofahrzeugen, Batterien und internationaler Expansion ausgesetzt, sieht sich aber auch Risiken durch Wettbewerb, Regulierung, Zölle, Preisdruck und Margenkompression gegenüber. Erwägen Sie, Unternehmensunterlagen, Analystenrecherchen und unabhängige Finanzberatung zu prüfen, bevor Sie eine Entscheidung treffen. Capital.com bietet keine Anlageberatung oder persönliche Empfehlungen.
Kann ich BYD-CFDs auf Capital.com handeln?
Ja, Sie können BYD Company CFDs auf Capital.com handeln. Der Handel mit Aktien-CFDs ermöglicht es Ihnen, auf Preisbewegungen zu spekulieren, ohne den zugrunde liegenden Vermögenswert zu besitzen, und Long- oder Short-Positionen einzugehen. Allerdings werden Differenzkontrakte (CFDs) auf Margin gehandelt, und Hebelwirkung verstärkt sowohl Gewinne als auch Verluste. Sie sollten sicherstellen, dass Sie verstehen, wie der CFD-Handel funktioniert, Ihre Risikotoleranz bewerten und erkennen, dass Verluste schnell eintreten können.