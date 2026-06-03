Siemens Energy Aktie: Anhebung der Prognose und Aktienrückkauf

Siemens Energy AG (ENR) notiert im frühen europäischen Handel am 1. Juni 2026 bei 163,77 €, innerhalb einer Intraday-Spanne von 159,52–166,33 € (Stand: 11:53 Uhr UTC auf der Plattform von Capital.com). Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Ergebnisse.

Die Stimmung gegenüber ENR wurde von mehreren kurzfristigen Katalysatoren geprägt. Das Unternehmen hob seine Prognose für das Umsatzwachstum im Geschäftsjahr 2026 von 11–13 % auf 14–16 % an und erhöhte sein Gewinnmargenziel auf 10–12 %, nachdem es am 11. Mai 2026 Rekordaufträge im zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2026 in Höhe von 17,70 Mrd. € gemeldet hatte – ein vergleichbarer Anstieg von 29,5 % (Siemens Energy IR, 12. Mai 2026). Reuters berichtete, dass Siemens Energy sein Aktienrückkaufprogramm über 6 Mrd. € beschleunigte, nachdem der Free Cashflow vor Steuern im Quartal um 42 % gestiegen war (Reuters, 11. Mai 2026). Am 26. Mai 2026 gab das Unternehmen bekannt, dass es fortschrittliche Technologie und langfristige Dienstleistungen für das Mai-Liao-Kraftwerksprojekt in Taiwan liefern wird, wodurch sein Portfolio internationaler Netz- und Stromerzeugungsverträge erweitert wird (Siemens Energy, 26. Mai 2026). Auch die breitere europäische Aktienstimmung spielte eine Rolle, da Investoren weiterhin die Ausgaben für die Energiewende-Infrastruktur in der Region bewerten. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Ergebnisse.

Kursziele von Drittanbietern für Siemens Energy nach Anhebung der Q2-Prognose

Zum Stand vom 1. Juni 2026 spiegeln die Siemens Energy Aktienprognosen von Drittanbietern eine weitgehend konstruktive Haltung wider, die durch die Ergebnisse des Unternehmens im zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2026, den angehobenen Jahresausblick und die beschleunigte Nachfrage nach Netz- und Gasturbinen geprägt ist.

JPMorgan (Bestätigung Overweight)

JPMorgan-Analyst Phil Buller bekräftigte ein Overweight-Rating für ENR mit einem Kursziel von 225 €, wobei die Zahl gegenüber der nach Q2 am 12. Mai herausgegebenen Revision unverändert blieb. Die Bank nannte die anhaltende strukturelle Nachfrage durch Netzanschlüsse von KI-Rechenzentren und Rückstände bei Energieausrüstung als Hauptbegründung für das Kursziel (MarketScreener, 28. Mai 2026).

Jefferies (Kaufen, Kursziel angehoben)

Jefferies-Analyst Lucas Ferhani hob sein ENR-Kursziel von 164 € auf 215 € an und behielt ein Kaufen-Rating bei. Die Anhebung spiegelte die beschleunigte Dynamik bei Netzaufträgen und Siemens Energys wachsendes Engagement in europäischen und US-amerikanischen Energiewende-Infrastrukturverträgen bei einem Rekordauftragsbestand wider (MarketScreener, 18. Mai 2026).

Deutsche Bank (Kaufen, Kursziel beibehalten)

Deutsche Bank-Analyst Gael De-Bray behielt ein Kaufen-Rating und ein Kursziel von 200 € für ENR bei. Das Unternehmen verwies auf verbesserte Konzernfundamentaldaten, nachdem Siemens Energy seine Prognose für das vergleichbare Umsatzwachstum im Geschäftsjahr 2026 auf 14–16 % angehoben und seine Nettogewinnprognose auf rund 4 Mrd. € erhöht hatte (Stock Analysis, 26. Mai 2026).

Goldman Sachs (Kaufen, Kursziel erhöht)

Goldman Sachs-Analyst Ajay Patel hob das ENR-Kursziel von 185 € auf 212 € an und behielt ein Kaufen-Rating bei. Die Revision folgte auf einen Anstieg des Free Cashflow vor Steuern im zweiten Quartal um 42 % im Jahresvergleich auf 1,98 Mrd. € sowie auf die Entscheidung des Unternehmens, sein Aktienrückkaufprogramm über 6 Mrd. € zu beschleunigen (MarketScreener, 13. Mai 2026).

Stock Analysis (Konsensübersicht)

Stock Analysis aggregierte einen Kaufen-Konsens von 25 von S&P Global befragten Analysten mit einem durchschnittlichen 12-Monats-Kursziel von 191,40 €, einem Höchstwert von 250 € und einem Tiefstwert von 100 €. Die breite Streuung von 150 € zwischen dem optimistischsten und vorsichtigsten Broker deutet darauf hin, dass Analysten hinsichtlich des Gamesa-Windausführungsrisikos und des Bewertungsspielraums auf aktuellen Niveaus unterschiedlicher Meinung sind. Barclays hielt ein Halten-Rating mit einem Kursziel von 110 € (Stock Analysis, 26. Mai 2026).

Fazit: Die Kursziele einzelner Broker reichten von 200 € bis 225 € bei den konstruktivsten Analysten, während der S&P Global-Konsensdurchschnitt von 191,40 € durch vorsichtigere Ausreißer gedämpft wurde. In den optimistischen Szenarien verwiesen Analysten häufig auf die starke Nachfrage nach Netz- und Gasturbinen.

Prognosen und Vorhersagen von Drittanbietern sind von Natur aus unsicher, da sie unerwartete Marktentwicklungen nicht vollständig berücksichtigen können. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Ergebnisse.

Siemens Energy Ergebnisse: Aktuelle Zahlen und kommende Termine

Siemens Energy veröffentlichte am 12. Mai 2026 seine Ergebnisse für das zweite Quartal des Geschäftsjahres 2026, das die drei Monate bis zum 31. März 2026 abdeckt. Das Unternehmen meldete Rekordaufträge im Quartal in Höhe von 17,70 Mrd. €, ein vergleichbarer Anstieg von 29,5 % im Jahresvergleich, sowie eine verbesserte Rentabilität und einen Anstieg des Free Cashflow vor Steuern um 42 % auf 1,98 Mrd. € gegenüber 1,39 Mrd. € im zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2025 (Siemens Energy IR, 12. Mai 2026).

Nach den starken Q2-Ergebnissen hob Siemens Energy am 12. Mai 2026 seine Prognose für das gesamte Geschäftsjahr 2026 an. Das Unternehmen strebt nun ein vergleichbares Umsatzwachstum von 14–16 % an, nach oben revidiert von 11–13 %, eine Gewinnmarge von 10–12 %, einen Nettogewinn von rund 4 Mrd. € und einen Free Cashflow vor Steuern von rund 8 Mrd. € (Yahoo Finance, 12. Mai 2026).

Neben der Anhebung der Prognose kündigte Siemens Energy eine Beschleunigung seines laufenden Aktienrückkaufprogramms an, mit genehmigten Gesamtrückkäufen von 6 Mrd. € (Siemens Energy IR, 20. November 2025). Reuters berichtete am 12. Mai 2026 über das beschleunigte Tempo als direkte Folge der stärkeren Cashflow-Performance (Reuters, 11. Mai 2026). Die nächste geplante Ergebnisveröffentlichung des Unternehmens ist Q3 des Geschäftsjahres 2026, das den Zeitraum bis zum 30. Juni 2026 abdeckt und voraussichtlich im August 2026 erwartet wird, in Übereinstimmung mit dem Veröffentlichungsdatum von Q3 des Geschäftsjahres 2025 am 6. August 2025, obwohl zum 1. Juni 2026 noch kein offizielles Datum bestätigt wurde (MarketScreener, 6. August 2025).

ENR Aktienkurs: Technischer Überblick

Der ENR Aktienkurs notiert zum Stand von 11:53 Uhr UTC am 1. Juni 2026 bei 163,77 €, unterhalb des Clusters kurz- und mittelfristiger gleitender Durchschnitte. Die 20-, 50-, 100- und 200-Tage-SMAs liegen bei etwa 175 €, 167 €, 159 € bzw. 132 €, wobei der letzte Kurs unter den 20- und 50-Tage-SMAs liegt. Dies setzt den kurzfristigen Trend unter Druck. Der Hull Moving Average (9) bei 163,45 € liegt nahe am aktuellen Kurs, während die Ichimoku-Basislinie bei 175,45 € als Widerstandsebene darüber fungiert.

Der 14-Tage-RSI von TradingView liegt bei 42,07 und platziert das Momentum im unteren neutralen Bereich unterhalb des Mittelpunkts von 50. Der Average Directional Index (14) zeigt 13,30 an, ein Wert unter 15, den TradingView-Daten mit einer schwachen oder trendlosen Phase assoziieren. Dies deutet darauf hin, dass die jüngste Richtungsbewegung eine begrenzte Trendstärke aufweist.

Auf der Oberseite liegt der klassische Pivotpunkt bei 170,56 €. Ein Tagesschluss über diesem Niveau würde die R1-Marke bei 181,88 € wieder in den Blick rücken, wobei R2 bei 200,52 € die nächste Referenz darstellt. Auf der Unterseite ist S1 bei 151,92 € die nächste klassische Unterstützungsreferenz unterhalb des aktuellen Kurses, während der 100-Tage-SMA nahe 158,50 € die nächstgelegene Ebene des gleitenden Durchschnitts darstellt. Eine nachhaltige Bewegung unter dieses Niveau könnte ein Abdriften in Richtung des S1-Bereichs riskieren (TradingView, 1. Juni 2026).

Dies ist eine technische Analyse zu Informationszwecken und stellt keine Finanzberatung oder Empfehlung zum Kauf oder Verkauf eines Instruments dar.

Siemens Energy Aktienkursverlauf (2024–2026)

Der Aktienkurs von ENR schloss Anfang Juni 2024 bei rund 25,53 € und bewegte sich in einer engen Spanne, die für einen Großteil des Jahres anhielt, während der Markt anhaltende Verluste bei der Windturbinensparte Gamesa gegen die sich erholende Nachfrage in den Gas- und Netzsparten abwog.

Die Aktie begann Ende 2024 und Anfang 2025 zu steigen und schloss das Jahr bei etwa 50,26 €, bevor ein starker Ausverkauf Anfang April 2025 den Kurs auf ein Intraday-Tief von 41,94 € am 7. April 2025 drückte. Die Bewegung fiel mit einem breiten Rückgang europäischer Aktien in einer Zeit erhöhter US-Zollunsicherheit zusammen. ENR erholte sich dann von diesem Tief und gewann durch die zweite Hälfte des Jahres 2025 wieder Aufwärtsdynamik, unterstützt durch einen Capital Markets Day im November 2025, bei dem das Unternehmen seine mittelfristigen Finanzziele anhob. Die Aktie schloss am 20. November 2025 bei 112,47 €.

Die Rally setzte sich bis 2026 fort, wobei ENR das Jahr am 2. Januar bei 123,03 € eröffnete, bevor sie am 27. April 2026 nach einer rekordverdächtigen Q2-Ergebnisveröffentlichung ein Intraday-Hoch von 192,64 € erreichte. Ein Rücksetzer Ende Mai reduzierte diese Gewinne.

ENR schloss am 1. Juni 2026 bei 163,25 €, etwa 32,7 % höher seit Jahresbeginn und 87,5 % höher im Jahresvergleich.