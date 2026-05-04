Rheinmetall AG (RHM) notiert zum Stand von 14:44 Uhr UTC am 9. April 2026 bei 1.537,15 €, innerhalb einer Intraday-Spanne von 1.517,87–1.580,40 €. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.

Der Rückgang erfolgt inmitten eines breiten Risk-off-Drucks über europäische Aktien hinweg, während die Märkte die Auswirkungen der laufenden US-Handelszollentwicklungen abwägen (Reuters, 18. Januar 2026). Rheinmetalls eigene Guidance vom März prognostizierte für 2026 einen Umsatz von 14–14,5 Milliarden €, ein Plus von 40–45 % im Jahresvergleich, wies aber auch auf eine Free-Cashflow-Konversionsrate von über 40 % des EBIT hin, unterhalb der Analystenerwartungen von 70–90 %, was weiterhin auf der kurzfristigen Stimmung lastet (Bloomberg, 11. März 2026). J.P. Morgan bekräftigte am 7. April 2026 sein Kaufrating für die Aktie (MarketScreener, 7. April 2026), und der breitere europäische Verteidigungssektor wird weiterhin durch Deutschlands strukturelles Aufrüstungsprogramm und einen zum Jahresende 2025 gemeldeten Auftragsbestand von 63,8 Milliarden € gestützt (CNBC, 11. März 2026).

Rheinmetall-Aktienprognose 2026–2030: Kursziele von Drittanbietern

Zum Stand vom 9. April 2026 spiegeln Rheinmetall-Aktienprognosen von Drittanbietern eine weitgehend konstruktive Haltung der abdeckenden Broker wider, wobei der Kauf-Konsens trotz kurzfristiger Aktienkursvolatilität intakt bleibt, die durch die Reaktion auf die Guidance nach dem Geschäftsjahr 2025 und die breitere europäische Aktienschwäche ausgelöst wurde.

Berenberg (Kaufbestätigung, Revision nach Ergebnissen)

Berenberg bekräftigt ein Kaufrating für Rheinmetall mit einer RHM-Aktienprognose von 2.100 €, da Analyst George McWhirter seine Schätzungen aufgrund potenzieller großangelegter europäischer Verteidigungsaufträge nach oben revidiert. McWhirter erhöht die Umsatzprognosen für 2026 und 2027, räumt jedoch ein, dass die kurzfristige Free-Cashflow-Konversion unter den ursprünglichen Erwartungen bleibt (MarketScreener, 13. März 2026).

Goldman Sachs (European Conviction List, Kaufen)

Goldman Sachs nimmt Rheinmetall in seine European Conviction List auf und behält ein Kaufrating mit einem Kursziel von 2.300 € bei, da Analyst Sam Burgess das Unternehmen als Branchenführer beschreibt, der am besten positioniert ist, um Europas kritischste Verteidigungsfähigkeitslücken zu schließen. Burgess verweist auf einen strukturellen europäischen Aufrüstungszyklus nach drei Jahrzehnten der Unterinvestition und merkt an, dass eine prognostizierte jährliche EBIT-Wachstumsrate von 30 % oder mehr dazu beitragen könnte, die aktuelle Bewertung der Aktie im Laufe der Zeit zu rechtfertigen (MarketScreener, 1. April 2026).

J.P. Morgan (Kaufbestätigung)

J.P. Morgan bekräftigt ein Kaufrating für RHM mit einem unveränderten Kursziel von 2.130 €, da Analyst David H. Perry seine positive Einschätzung der Aktie beibehält. Die Bestätigung erfolgt inmitten breiterer europäischer Aktienvolatilität, wobei Perrys Haltung das anhaltende Vertrauen in Rheinmetalls Auftragspipeline und dessen mehrjährige Wachstumstrajektorie bis 2030 widerspiegelt (The Globe and Mail, 8. April 2026).

MarketScreener (21-Broker-Konsens)

MarketScreener verzeichnet ein durchschnittliches 12-Monats-Kursziel von 2.044,29 € für RHM über 21 abdeckende Analysten, wobei die individuellen Schätzungen von einem Tief von 1.650 € bis zu einem Hoch von 2.500 € reichen und insgesamt ein durchschnittliches Kauf-Konsensrating vorliegt. Die Spanne zwischen den niedrigsten und höchsten Zielen spiegelt unterschiedliche Annahmen über den Zeitpunkt wider, zu dem große NATO- und deutsche Beschaffungsverträge in ausgewiesene Gewinne und Free Cashflow umgewandelt werden (MarketScreener, 7. April 2026).

Fazit: Über diese Quellen hinweg reichen Rheinmetall-Aktienprognosen von 2.044 € (21-Broker-Durchschnitt) bis 2.300 € (Goldman Sachs), wobei J.P. Morgan und Berenberg bei 2.130 € bzw. 2.100 € liegen. Der Kauf-Konsens ist über alle fünf Quellen hinweg intakt, und der gemeinsame Nenner ist das Vertrauen in Europas strukturellen Aufrüstungszyklus, ausgeglichen durch kurzfristige Guidance- und Cashflow-Bedenken.

Prognosen und Vorhersagen von Drittanbietern sind naturgemäß unsicher, da sie unerwartete Marktentwicklungen nicht vollständig berücksichtigen können. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.

RHM-Aktienkurs: Technischer Überblick

Der RHM-Aktienkurs notiert zum Stand von 14:44 Uhr UTC am 9. April 2026 bei 1.537,15 € und liegt damit knapp über dem kurzfristigen Cluster der gleitenden Durchschnitte, wo die 20/50/100/200-Tage-SMAs bei etwa 1.524 € / 1.609 € / 1.638 € / 1.708 € gestaffelt sind. Diese Konfiguration lässt den Kurs über dem 20-Tage-SMA, aber unter den 50-, 100- und 200-Tage-SMAs, wobei die Mehrheit der gleitenden Durchschnittssignale von TradingView über mittlere und längere Zeiträume auf eine Verkaufsneigung hinweist.

Die Dynamik ist gemischt: Der 14-Tage-Relative-Stärke-Index liegt bei 48,0, einem neutralen Wert, der weder überkaufte noch überverkaufte Bedingungen anzeigt, während der Average Directional Index (14) bei 20,3 darauf hindeutet, dass dem aktuellen Trend ein starker Richtungsimpuls fehlt.

Auf der Oberseite stellt der klassische R1-Pivot bei 1.692,8 € die nächste Referenz über dem letzten Kurs dar; ein Tagesschluss über diesem Niveau würde den R2-Bereich nahe 1.941,2 € ins Blickfeld rücken. Auf der Unterseite markiert der klassische Pivot-Punkt bei 1.514,7 € die anfängliche Unterstützung, gefolgt vom 20-Tage-SMA nahe 1.524 € als kurzfristige Basis; ein Rückgang unter diese Referenzen würde das S1-Niveau bei 1.266,3 € in Betracht ziehen (TradingView, 9. April 2026).

Dies ist eine technische Analyse zu Informationszwecken und stellt keine Finanzberatung oder Empfehlung zum Kauf oder Verkauf eines Instruments dar.

Rheinmetall-Aktienkursverlauf (2024–2026)

Der RHM-Aktienkurs eröffnete den April 2024 bei etwa 525 €, Teil einer breiteren Konsolidierungsphase, die die Aktie bis Ende Sommer 2024 weitgehend in einer Spanne zwischen etwa 475 € und 555 € hielt. Die Aktie fiel am 5. August 2024 auf ein Tief von 439,30 € inmitten eines starken Ausverkaufs über europäische Aktien hinweg, bevor sie sich erholte und das Jahr am 30. Dezember 2024 bei 617,02 € schloss. Das entsprach einem Gewinn von rund 17,5 % über das Kalenderjahr.

2025 brachte eine weitaus dramatischere Bewegung. RHM eröffnete im Januar 2025 bei etwa 603 € und handelte seitwärts bis in die ersten sechs Wochen des Jahres, bevor es Mitte Februar stark nach oben ausbrach und von etwa 813 € am 14. Februar auf über 1.000 € zum Monatsende kletterte, nachdem Deutschlands wegweisende Verfassungsreform der Schuldenbremse und die Ankündigung eines 500-Milliarden-€-Verteidigungs- und Infrastrukturfonds erfolgt waren. Die Aktie stieg weiter durch Frühjahr und Sommer und erreichte am 2. Oktober 2025 einen Zweijahrshöchstschluss von 1.991,99 €, bevor sie im letzten Quartal zurückfiel und 2025 am 30. Dezember bei 1.555,07 € schloss.

RHM eröffnete 2026 am 2. Januar bei 1.598,11 € und stieg am 28. Januar intraday auf bis zu 1.862,88 €, bevor es nachgab. Die Aktie hat seit April 2025 zwischen etwa 940 € und 1.780 € gehandelt, und zum Stand vom 9. April 2026 notiert RHM bei 1.537,35 €, ein Rückgang von etwa 1,1 % seit Jahresbeginn und ein Plus von etwa 17,5 % im Jahresvergleich.