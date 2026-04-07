CFDs und Aktien: Wie unterscheiden sie sich?

Das Trading mit CFDs (Differenzkontrakte) und mit Aktien (Anteilen) wird oft miteinander verglichen, aber die Konzepte dahinter sind ziemlich unterschiedlich.CFDs sind Instrumente, die den Zugang zu verschiedenen Märkten bieten, darunter Forex, Rohstoffe und Indizes, wohingegen Aktien ausschließlich auf die Performance börsennotierter Unternehmen über den Aktienhandel ausgerichtet sind.

Wenn Sie bei uns Aktien-CFDs traden, können Sie neben weltweiten Aktien auch auf andere Anlageklassen zugreifen – alles mit der Flexibilität und dem Hebel, den Ihnen CFDs bieten. Jedoch ist es wichtig zu bedenken, dass der Hebel sowohl die Verluste als auch die Gewinne vergrößert.

Zur Verdeutlichung der Unterschiede zwischen dem CFD- und dem Aktienhandel finden Sie hier die Definition der beiden Begriffe.

Was sind CFDs?

CFDs sind Derivate, mit denen Sie auf die Kursbewegungen verschiedener Vermögenswerte – wie Aktien, Rohstoffe oder Forex – traden können, ohne diese selbst zu besitzen. Sie sind flexibel und haben kein festes Enddatum, sodass Sie Ihre Position so lange offen halten können, wie Sie möchten. CFDs sind für das kurz- bis mittelfristige Trading beliebt und ermöglichen einen Hebel (auch bekannt als Margin-Trading). Das bedeutet, dass Sie mit einer geringeren Einlage eine größere Position kontrollieren können, wodurch sich jedoch auch die möglichen Verluste und Gewinne erhöhen.

Mit CFDs haben Sie die Wahl, ob Sie eine Position auf einen steigenden Kurs, bekannt als Long-Position, oder einen fallenden Kurs, bekannt als Short-Position, eingehen möchten. Beachten Sie, dass die folgenden Abbildungen nur den potenziellen Gewinn zeigen – würde sich der Kurs in den einzelnen Szenarien in die entgegengesetzte Richtung entwickeln, würden Sie stattdessen einen Verlust verzeichnen.

Erfahren Sie mehr über das CFD-Trading und wie es funktioniert.

Was sind Aktien?

Aktien stellen das Eigentum an einem Unternehmen dar und sind in einzelne Einheiten unterteilt, die als Anteile bezeichnet werden. Wenn ein Unternehmen an die Börse geht, nimmt es häufig Geld auf, indem Aktien an Anleger ausgegeben werden. Diese können dann an Börsen wie der New York Stock Exchange oder der London Stock Exchange gekauft und verkauft werden.

Zunächst geben Unternehmen ihre Aktien auf dem Primärmarkt in einem Börsengang (IPO) aus, bei dem Anleger diese direkt kaufen. Nach der Notierung werden die Aktien auf dem Sekundärmarkt gehandelt, wobei ihre Kurse basierend auf Angebot und Nachfrage schwanken. Sie können Positionen auf Aktien über zwei Wege eingehen:

Das Investieren in Aktien bedeutet, dass diese Aktien direkt gekauft werden, mit dem Ziel, von Kurssteigerungen und in einigen Fällen von Dividenden zu profitieren.

bedeutet, dass diese Aktien direkt gekauft werden, mit dem Ziel, von Kurssteigerungen und in einigen Fällen von Dividenden zu profitieren. Der Aktienhandel mit Derivaten wie CFDs ist die Form, in der Sie diese auf unserer Plattform traden werden. Nachfolgend sehen Sie eine Auswahl von Aktien-CFDs, aus denen Sie in unserer Marktsuche wählen können.

Erfahren Sie mehr über den Aktienhandel, wie dieser funktioniert, und entdecken Sie mehr über das IPO-Trading.

Warum entscheiden sich Trader für CFDs?

Hier finden Sie einen Überblick darüber, warum Sie sich für das Traden von CFDs entscheiden könnten.

Breiter Marktzugang: Traden Sie Aktien, Rohstoffe,Forex und mehr mit einer einzigen Plattform.

Hebel (auch bekannt als Margin-Trading): Sie kontrollieren größere Positionen mit einer geringeren anfänglichen Einlage und erhöhen somit die potenziellen Renditen und Risiken.

Flexible Dauer: Keine festen Verfallstermine, wodurch Trader ihre Positionen schließen können, wann immer sie möchten.

Diversifizierung: Diversifizieren Sie auf einfache Weise über verschiedene Anlageklassen hinweg innerhalb eines Kontos.

Kurz- und mittelfristiger Fokus: Kann für das Daytrading geeignet sein, bei dem auf die unmittelbaren Marktbedingungen reagiert wird.

Warum entscheiden sich Trader für Aktien?

Hier finden Sie einen Überblick darüber, warum Sie sich für das Traden von Aktien entscheiden könnten.

Hohe Liquidität: Die Aktienmärkte haben ein hohes Handelsvolumen, wodurch es einfacher ist, effizient in Positionen ein- und auszusteigen.

Die Handelszeiten richten sich nach den Börsen: Das Trading geschieht während der Börsenzeiten, wobei einige Märkte verlängerte Handelszeiten oder das nachbörsliche Trading anbieten.

Hebel: Mit CFDs können Trader größere Positionen mit einer geringeren Investition kontrollieren, wodurch sich sowohl potenzielle Gewinne als auch Risiken erhöhen.

Exposure zu einzelnen Unternehmen: Traden Sie auf der Grundlage von Unternehmensleistung, Gewinnberichten und Branchentrends.

Vielfältige Möglichkeiten: Greifen Sie auf eine breite Auswahl an Branchen zu, von Technologie bis hin zum Gesundheitswesen, wodurch Trader unterschiedliche Marktbedingungen ausnutzen können.

Mehr zum Vergleich zwischen Aktien und CFDs finden Sie hier.



