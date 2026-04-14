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Über Recruit Holdings Co Ltd

Recruit Holdings Co., Ltd. ist eine in Japan ansässige Holdinggesellschaft, die in den Bereichen Personalwerbung, Verkaufsförderung und Personaldienstleistungen tätig ist.

Das Unternehmen ist in drei Geschäftsfeldern tätig.

Das Segment Personalwesen (HR) besteht aus der Jobinformationswebsite Indeed, der Jobbörse und Unternehmensinformations-Website Glassdoor und unterstützt die Jobsuche und Rekrutierungsaktivitäten des Benutzers.

Das Segment Medien & Lösungen besteht aus den Bereichen Verkaufsförderung und Personalwesen. Im Bereich der Verkaufsförderung erbringt das Unternehmen Dienstleistungen und verbessert das Management und die Unternehmenseffizienz in den Bereichen Wohnen, Ehe, Reisen, Essen und Trinken sowie Schönheit.

Im Personalbereich bietet das Unternehmen Dienstleistungen an, die die Suche nach Arbeitsplätzen für Benutzer und die Kundengewinnung über die Medien des Unternehmens unterstützen.

Das Segment Personal besteht aus dem inländischen Dispositionsbereich und dem Überseedispositionsbereich.

Der aktuelle realtimekurs der Recruit Holdings Co., Ltd. Aktie beträgt 7028.9 JPY. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.

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