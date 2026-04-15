Handeln PTC Inc. - PTC CFD

Über PTC Inc

PTC INC. entwickelt und liefert Technologielösungen, bestehend aus Software und Dienstleistungen, die die Art und Weise verändern, wie Kunden ihre Produkte erstellen, betreiben und instandhalten.

Das Unternehmen hat zwei Segmente: Software-Produkte und Dienstleistungen. Sein Segment Software-Produkte umfasst Erträge aus Lizenzen und damit zusammenhängenden Support (einschließlich Updates und technischen Support) für alle Produkte außer schulungsbezogene Produkte.

Das Segment Dienstleistungen umfasst Beratung, Implementierung, Schulung, Cloud-Dienste, computerbasierte Schulungsprodukte, einschließlich Support für diese Produkte und andere Dienstleistungen.

Seine Lösungen und Softwareprodukte dienen den folgenden Bereichen: Computer-aided Design (CAD), Product Lifecycle Managements (PLM), Application-Lifecycle-Management (ALM), Service-Lifecycle-Management (SLM) und Internet der Dinge (IoT).

Es gliedert sich in zwei Geschäftsbereiche: die Solutions Group und die Technologie-Plattform-Group.

Der aktuelle realtimekurs der PTC Inc. Aktie beträgt 135.61 USD. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.

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