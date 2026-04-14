Handeln Osaka Gas Co., Ltd. - 9532 CFD

Über Osaka Gas Co Ltd

OSAKA GAS CO., LTD. ist in erster Linie im Gasgeschäft tätig. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Das Segment Gas engagiert sich in der Produktion, Lieferung und im Verkauf von Gas, im Verkauf von Gas Equipment und Gehäuse, im Bau von Rohrleitungen Gaswerke sowie in der Wartung und Inspektion von Gasanlagen. Das Segment Liquefied Petroleum Gas (LPG), elektrische und andere Energie ist im Verkauf von LPG und in der Versorgung mit Strom tätig. Das Segment Oversea Energy ist in der Vermietung von verflüssigten Erdgas (LNG)-Tankern, in der Öl- und Gas-bezogenen Entwicklung und Investitionen sowie in der Forschung und Investition vom Energie-Versorgungsgeschäft tätig. Das Segment Life & Business Solution engagiert sich in der Entwicklung, im Leasing, in der Verwaltung und Aufteilung von Immobilien, in der Vermietung und Wartung von Automobilen, in der Herstellung und im Verkauf von feinen Materialien und Carbonmaterialien und in dem Kreditagentur- und Versicherungsagenturgeschäft.

Der aktuelle realtimekurs der Osaka Gas Co., Ltd. Aktie beträgt 6200.78 JPY. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.

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