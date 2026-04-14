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Über Mitsubishi Estate Co Ltd

Mitsubishi Estate Co. Ltd. beschäftigt sich mit der Entwicklung von Immobilien, einschließlich Bürogebäuden, Wohngebäuden und Gewerbeimmobilien. Das Segment Hochbau beschäftigt sich unter anderem mit der Entwicklung, Vermietung und dem Gebäudemanagement, dem Parkplatzgeschäft, dem Fernwärme- und Kältegeschäft.

Das Segment Lifestyle Property entwickelt, vermietet, betreibt und verwaltet Gewerbeimmobilien und Vertriebsanlagen. Das Segment Wohnen erbringt Dienstleistungen wie Entwicklung, Vermarktung und Vermietung von Wohnungen, Einfamilienhäusern und anderen.

Im Segment Übersee werden vor allem das Immobilienentwicklungsgeschäft und das Immobilienleasinggeschäft in Übersee betrieben. Das Segment Investment Management bietet umfassende Dienstleistungen rund um die Immobilienanlage.

Das Segment Architekturdesign und Ingenieurwesen beschäftigt sich mit der Planung und Verwaltung von Hoch- und Tiefbauprojekten. Im Segment Immobiliendienstleistungen wird das Immobilienvermittlungsgeschäft betrieben.

Der aktuelle realtimekurs der Mitsubishi Estate Co., Ltd. Aktie beträgt 4647.44 JPY. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.

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