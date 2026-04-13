Handeln Fox Corporation - Class B - FOX CFD
Über Fox Corp
FOX CORPORATION ist ein Nachrichten-, Sport- und Unterhaltungsunternehmen. Das Unternehmen ist in drei Segmente tätig: Cable Network Programming, Television sowie Other, Corporate und Eliminations. Das Segment Cable Network Programming umfasst die Produktion und Lizenzierung von Nachrichten- und Sportinhalten, die hauptsächlich über Kabelfernsehsysteme, Satelliten-Rundfunkbetreiber, Telekommunikationsunternehmen und Online-Video-Distributoren hauptsächlich in den Vereinigten Staaten verbreitet werden. Das Segment Television des Unternehmens umfasst den Erwerb, das Marketing und den Vertrieb von Sendernetzprogrammen, die auf nationaler Ebene unter der Marke FOX stattfinden. Das Segment Other, Corporate und Eliminations umfasst FOX Studiogelände, das Fernseh- und Filmproduktionsdienste sowie Büroräume und Studiobetriebsdienstleistungen erbringt.
Der aktuelle realtimekurs der Fox Corporation - Class B Aktie beträgt 56.19 USD. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.
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- ISIN:US90130A2006