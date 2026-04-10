Handeln ACS, Actividades de Construcción y Servicios, S.A. - ACS CFD
Über ACS Actividades de Constrccn y Srvcos SA
ACS, ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y SERVICIOS, S.A. ehemals ACS Actividades de Construccion y Servicios SA, ist eine in Spanien ansässige Holdinggesellschaft, die vorwiegend im Bau- und Konstruktionssektor sowie im Kommunikationssektor tätig ist. Das Unternehmensgeschäft gliedert sich in drei Segmente: Konstruktion beinhaltet zivile Bauarbeiten, Wohnungs- und Nichtwohnungsbau, Konzessionen, Bergbau und Immobilien; Industrielle Dienstleistungen umfasst Konstruktion, Installation und Wartung von industriellen Infrastrukturen in den Bereichen Energie, Kommunikation und Kontrollsystemen; und Umwelt umfasst Dienstleistungen wie Straßenreinigung, Müllabfuhr und Transport, Abfallrecycling, gewerbliches und industrielles Management der Wasserzirkulation und städtische Gartenarbeit.
Der aktuelle realtimekurs der ACS, Actividades de Construcción y Servicios, S.A. Aktie beträgt 120.47 EUR. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.
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- WKN:A0CBA2
- ISIN:ES0167050915