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一处光点。 Logo 焕新升级。
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深邃午夜黑、纯净白与标志金色，共同奠定精致鲜明、对比强烈的视觉基调。
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暖光色系传递识别感、动势与更具人情味的品牌温度。
冷光色系传达分析感、精准感与清晰的信息状态。
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我们的主字体。 用于标题和重要信息——语气沉稳，表达清晰。
SF Pro 用于正文文本和 iOS 界面，确保文字清晰易读、风格统一，并能精准呈现信息。
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此次设计与体验升级，标志着更大范围焕新的开始。
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这一切，才刚刚开始。