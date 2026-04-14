交易 Weyerhaeuser Co - WY 差价合约
关于 Weyerhaeuser Co
Weyerhaeuser公司是一家木材、土地和森林产品公司。 公司在美国拥有或控制着大约1060万英亩的林地，在加拿大根据长期许可证管理着另外1410万英亩的林地。 公司的部门包括林地；房地产、能源和自然资源（房地产和ENR），以及木制品。 林地部门提供原木、木材、娱乐性租赁和其他产品。 房地产和ENR部门包括销售林地；勘探和开采硬矿物的权利，建筑材料，天然气生产，风能和太阳能。 木材产品部门包括结构性木材、定向刨花板、工程木材产品和建筑材料分销。 公司还在其业务部门之间转移原材料、半成品材料和最终产品。 它在美国和加拿大经营着大约35个生产设施。
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