交易 Waste Management - WM 差价合约

关于 Waste Management, Inc.

废物管理公司（WM）是一家控股公司。 它在北美提供废物管理环境服务，在整个美国和加拿大提供服务。 通过其子公司，公司提供收集、转移、处理服务，以及回收和资源回收。 它还在美国开发、经营和拥有垃圾填埋气变能源设施。 其客户包括整个北美的住宅、商业、工业和市政客户。 它的固体废弃物有两个经营部门。 东线和西线。 东线主要包括位于美国东部的地理区域、五大湖区和加拿大的大部分地区。 西部地区主要包括位于美国西部的地理区域，包括上中西部地区，以及加拿大不列颠哥伦比亚省。 它还提供建筑和修复服务，与粉煤灰处理有关的服务和厂内服务。