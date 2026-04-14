交易 Waste Management - WM 差价合约
关于 Waste Management, Inc.
废物管理公司（WM）是一家控股公司。 它在北美提供废物管理环境服务，在整个美国和加拿大提供服务。 通过其子公司，公司提供收集、转移、处理服务，以及回收和资源回收。 它还在美国开发、经营和拥有垃圾填埋气变能源设施。 其客户包括整个北美的住宅、商业、工业和市政客户。 它的固体废弃物有两个经营部门。 东线和西线。 东线主要包括位于美国东部的地理区域、五大湖区和加拿大的大部分地区。 西部地区主要包括位于美国西部的地理区域，包括上中西部地区，以及加拿大不列颠哥伦比亚省。 它还提供建筑和修复服务，与粉煤灰处理有关的服务和厂内服务。
最新股票文章
阿里巴巴突破楔形整理，AI 动能回暖推动股价表现
阿里巴巴（Alibaba）正逐步成为人工智能（AI）领域中不可忽视的重要参与者。
07:52, 14 一月 2026
特斯拉财报“爆雷”后如何交易？
第二季度财报不及预期，股价盘后下跌，马斯克警告“接下来几个季度可能会较为艰难”
20:21, 24 七月 2025
宁德时代（CATL）股票预测：第三方价格目标
探索宁德时代（CATL）2025年及未来的股价预测，涵盖分析师目标价等关键信息
13:10, 11 六月 2025
英伟达股票预测：第三方价格目标
自2025年年初以来，截至4月中旬，英伟达（NVDA）股价下跌约27.37%，但同比上涨26.48%。基于4月22日开盘价98.78美元，自1月初以来，英伟达股票波动显著，受到行业特定因素以及围绕美国贸易关税的更广泛股市不确定性影响。
17:42, 19 五月 2025