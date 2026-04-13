交易 Vanguard Total Bond Market Index Fund ETF Shares - BND 差价合约
关于 Vanguard Total Bond Market Index Fund ETF Shares
该投资寻求跟踪彭博美国综合浮动调整指数的表现。 该指数衡量美国广泛的公共、投资级、应税、固定收益证券的表现--包括政府、公司和国际美元计价的债券，以及抵押贷款支持和资产支持证券--所有这些证券的到期日都超过1年。 这只受欢迎的ETF在一个股票中提供了整个投资级债券市场的投资机会，持有T-Bills、公司债券、MBS和机构债券。 对于那些目前几乎没有债券投资，并希望广泛增加其在各行业的持股量的投资者来说，BND可能是一个不错的选择。
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