交易 UNITED UTILITIES GROUP PLC ORD - UU. 差价合约

关于 UNITED UTILITIES GROUP PLC ORD

联合公用事业集团PLC是一家总部设在英国的供水和污水处理公司。 公司通过其子公司United Utilities Water Limited（United Utilities Water）管理英格兰西北部的受管制的水和废水网络，为大约700万居民和企业提供服务。 它在其水库周围拥有超过56,000公顷的土地。 它从环境中收集水，清洁并分配给客户，然后再收集，处理，然后再返回环境中。 公司通过污泥处理中心和太阳能装置生产了大约173吉瓦时（GWh）的可再生能源。 它每天通过超过42,000公里的水管向客户提供约17亿升的清洁饮用水。 联合公用事业水务公司拥有在英格兰西北部提供水和污水处理服务的许可证。