交易 Unilever PLC ADR - USD - UL 差价合约

关于 Unilever plc (ADR)

联合利华(Unilever PLC)是一家快速消费品（FMCG）公司。 公司的部门包括美容与个人护理、家庭护理和食品与饮料。 美容与个人护理部门的业务包括五个类别：除臭剂、皮肤清洁、头发护理、口腔护理和皮肤护理。 Dove、Rexona、Lux、Axe和Sunsilk是个人护理品牌。 其他品牌包括Signal、Pond's、Vaseline、Suave、Clear、Lifebuoy、TRESemme、Dollar Shave Club、MELE和Carver Korea。 家庭护理部门提供一系列的洗衣和家庭护理产品。 它的洗衣品牌包括OMO（Dirt is Good）、Comfort、Surf、Radiant、Skip、Love & Care、Love Home & Planet和Seventh Generation。 其家庭护理产品包括表面和厕所清洁剂。 家庭护理部还通过其Pureit、Truliva和Blueair品牌生产水和空气净化产品。 食品与饮料部门提供的产品组合涉及食品和冰淇淋。 公司在190多个国家销售其产品。