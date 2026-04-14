交易 The Kroger Co. - KR 差价合约

关于 Kroger Co

克罗格公司是一家食品零售公司，在美国各地拥有并经营超市、综合百货商店和履约中心。 公司生产和加工一些在其超市销售的食品。 公司通过各部门、子公司或附属机构经营约2800家自有或租赁的超市、配送仓库和食品生产厂。 这些设施分布在美国各地。 公司还拥有商店设备、固定装置和租赁的改进，以及加工和食品生产设备。 公司提供个性化、在线订购、到店取货的服务，同时也提供送货上门服务。 此外，公司还在网上零售产品。 公司的品牌包括Private Selection, The Kroger, Big K, Check This Out, Heritage Farm, Simple Truth 和 Simple Truth Organic。