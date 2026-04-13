交易 Singapore Airlines Limited - C6Lsg 差价合约

关于新加坡航空有限公司



新加坡航空有限公司是一家总部位于新加坡的公司，主要从事客运和货运航空运输业务。该公司的新加坡航空业务板块以新加坡航空品牌提供客运和货运航空运输服务，专注于为短途和长途市场提供全方位服务的客运业务。其胜安航空业务板块以胜安航空品牌提供客运航空运输服务，专注于为区域市场提供全方位服务的客运业务。该公司的廉价航空业务板块以酷航品牌提供客运航空运输服务，专注于低成本客运市场。其新航工程业务板块从事飞机机体维护和大修服务、航线维护、技术地面处理服务和机队管理业务。该业务板块还生产飞机客舱设备，翻新飞机厨房设施，提供技术和非技术处理服务，以及飞机液压机械设备的维修和大修服务。



财务摘要



简述：截至2021年9月30日的六个月期间，新加坡航空有限公司营收增长73%至28.3亿新元。净亏损减少76%至8.368亿新元。营收增长反映了酷航载客量从2.2万人次增至11.8万人次，总体载客率上升2%至16.2%。净亏损减少主要由于飞机减值损失从14.5亿新元（支出）降至零，燃油对冲无效性损失从5.636亿新元（支出）转为7,880万新元（收入）。



股本结构



2007年9月，复杂资本变动（系数：0.998711）。2009年8月，73%股票股利。