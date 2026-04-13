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交易 Singapore Airlines Limited - C6Lsg 差价合约

6.6+0%
The chart shows the C6Lsg stock price data over the last 1 day, with a current price of 6.6, a high of 6.58, and a low of 6.57.
卖出

6.57

买入

6.6

0.03
低点: 6.57高点: 6.58
卖方：
6.45161%
买方：
93.5484%
過往表現並非未來業績的可靠指標. 所示股价仅供参考，可能与实时市价存在差异。
交易条件
类型
该金融市场可进行差价合约交易。
了解更多:差价合约
差价合约
点差0.03
长仓隔夜仓息调整
长仓隔夜仓息调整
保证金。您的投资
SGD 1,000.00
隔夜仓息
来自头寸全值的费用
-0.013829 %
(-SGD 2.77)

使用杠杆的交易规模（大约值）SGD 20,000.00

来自杠杆的资金 - 美元（大约值）SGD 19,000.00

-0.01383%
短仓隔夜仓息调整
短仓隔夜仓息调整
保证金。您的投资
SGD 1,000.00
隔夜仓息
来自头寸全值的费用
-0.008089 %
(-SGD 1.62)

使用杠杆的交易规模（大约值）SGD 20,000.00

来自杠杆的资金 - 美元（大约值）SGD 19,000.00

-0.00809%
隔夜调整仓息时间21:00 (UTC)
货币SGD
最低成交量1
保证金5.00%
证券交易所Singapore
交易佣金10%
保证止损溢价
保证止损 (GSL) 费用仅在 GSL 被触发时收取。更多详情请参阅我们网站的“服务费用”页面。
1%

1我们执行交易收取的费用是点差，即买入价和卖出价之间的差额。有关更多信息，请参阅我们网站上的收费页面

主要统计数据
前收盘价6.61
开仓6.57
1 年变化7.7%
日区间6.57 - 6.58

交易 Singapore Airlines Limited - C6Lsg 差价合约

关于新加坡航空有限公司


新加坡航空有限公司是一家总部位于新加坡的公司，主要从事客运和货运航空运输业务。该公司的新加坡航空业务板块以新加坡航空品牌提供客运和货运航空运输服务，专注于为短途和长途市场提供全方位服务的客运业务。其胜安航空业务板块以胜安航空品牌提供客运航空运输服务，专注于为区域市场提供全方位服务的客运业务。该公司的廉价航空业务板块以酷航品牌提供客运航空运输服务，专注于低成本客运市场。其新航工程业务板块从事飞机机体维护和大修服务、航线维护、技术地面处理服务和机队管理业务。该业务板块还生产飞机客舱设备，翻新飞机厨房设施，提供技术和非技术处理服务，以及飞机液压机械设备的维修和大修服务。


财务摘要


简述：截至2021年9月30日的六个月期间，新加坡航空有限公司营收增长73%至28.3亿新元。净亏损减少76%至8.368亿新元。营收增长反映了酷航载客量从2.2万人次增至11.8万人次，总体载客率上升2%至16.2%。净亏损减少主要由于飞机减值损失从14.5亿新元（支出）降至零，燃油对冲无效性损失从5.636亿新元（支出）转为7,880万新元（收入）。


股本结构


2007年9月，复杂资本变动（系数：0.998711）。2009年8月，73%股票股利。

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2025-06-30
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好，杠杆自由

2025-02-15
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不错！页面简洁实用，用起来顺畅

2024-06-22
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一个好喜欢平台，操作方便

2022-01-05
峻**

不错好用，如果可以添加更多货币会更加多投资者用这个软件，还有就是平台的涨跌能和别的一致那就最好不过了

2024-05-30
A*

简单快捷的的交易软件 很好，操作简单特别方便。

2024-04-02
Y*

点差有点大 其他满分 一样能改善点差谢谢

2021-03-11
r*********

非常好 我赚了不少钱

2021-07-29
s******* c***

客服很好，解决了问题。简单好用

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4.8
评分与评论
4.7
评分与评论
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