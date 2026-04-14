交易 Sea Limited - SE 差价合约

关于 Sea Ltd (ADR)

Sea Limited是一家消费互联网公司。 公司的业务分为三个部分，即数字娱乐、电子商务，以及数字支付和金融服务。 其业务包括Garena、Shopee和SeaMoney。 Garena的平台提供移动和个人电脑（PC）在线游戏，并为全球市场开发移动游戏。 它提供电子竞技，并提供访问其他娱乐内容和社交功能，如游戏直播、用户聊天和在线论坛。 Shopee的平台是一个以移动为中心，以社交为重点的市场。 它为用户提供了一个具有综合支付、物流基础设施和卖家服务的购物环境。 SeaMoney向个人和企业提供各种支付服务和贷款。 它还与第三方商户合作伙伴进行整合，并涵盖了一系列的消费用例。 它在印度尼西亚、台湾、越南、泰国、新加坡、马来西亚和菲律宾等地运营。