交易 Restaurant Brands Intrnational - QSR 差价合约
关于 Restaurant Brands International Inc
国际餐厅品牌公司是一家快速服务餐厅（QSR）公司。 公司从事咖啡和其他饮料和食品的供应。 它拥有四个快速服务餐厅品牌。 汉堡王、Tim Hortons、Popeyes和Firehouse Subs。 Tim Hortons餐厅是快餐店，其菜单包括混合咖啡、茶、以浓缩咖啡为基础的热饮和冷饮、烘焙食品，包括甜甜圈、Timbits、百吉饼、松饼、饼干和糕点、烤帕尼尼、经典三明治、卷饼和汤。 汉堡王餐厅是QSR，以火烤汉堡包、鸡肉和其他特色三明治、炸薯条、软饮料和其他食品为主。 Popeyes餐厅是以路易斯安那风格的菜单为特色的快餐店，包括炸鸡、鸡肉卷、炸虾、海鲜、红豆和米饭，以及其他地区的食品。 它在100多个国家经营约28,000家餐厅。
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