交易 ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil - SCO 差价合约
关于 ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil
该投资寻求的每日投资结果（未计费用和开支）相当于彭博商品平衡WTI原油指数SM每日表现的逆值（-2倍）。该基金寻求在正常市场条件下投资于基于WTI甜味轻质原油的任何一种或组合的金融工具（包括互换协议、期货合约、远期合约和期权合约）来实现其投资目标。 这只ETF对基础广泛的道琼斯-瑞银原油次级指数提供了2倍的每日空头杠杆，使其成为对原油短期前景持看跌态度的投资者的有力工具。 投资者应该注意，SCO的杠杆每天都会重置，在持有多期的情况下，会产生复利的回报。
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