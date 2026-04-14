交易 ProShares Short S&P500 - SH 差价合约

关于 ProShares Short S&P500

它是一个经过浮动调整、市值加权的指数，由500家美国运营公司和房地产投资信托基金组成，这些公司是通过考虑流动性、价格、市值、财务活力和公共浮动等标准而选择的。 这只ETF提供了对由美国大盘股组成的指数的反向风险敞口，使其成为希望对美国经济的这一部门进行投注的投资者的一个潜在的诱人选择。 SH绝对不应该出现在长期的、买入并持有的投资组合中，但对于希望对冲现有风险或押注美国大盘证券下跌的更积极的投资者来说，可能是一个有用的工具。 投资者也可以选择简单地卖空传统的大盘股基金，尽管这种策略通常会比利用反向ETF带来更大的潜在损失。