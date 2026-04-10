交易 Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton Se - MCfr 差价合约
关于 Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton Se
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE是一家总部设在法国的奢侈品集团，活跃在六个领域。 葡萄酒和烈酒、时装和皮革制品、香水和化妆品、钟表和珠宝、精选零售和其他活动。 葡萄酒和烈酒拥有的品牌包括酩悦香槟（Moet & Chandon）、克鲁格（Krug）、凯歌（Veuve Clicquot）、轩尼诗和伊甘酒（Chteau d'Yquem）等。 时装和皮革制品拥有的品牌包括：Luis Vuitton、Christian Dior和Givenchy等。 香水和化妆品拥有的品牌包括Parfums Christian Dior, Parfums Givenchy Guerlain, Benefit Cosmetics, Fresh和Make Up For Ever等。 手表和珠宝拥有的品牌包括豪雅、Hublo、真力时、宝格丽、Chaumet和Fred等。 选择性零售业拥有DFS、Miami Cruiseline、Sephora和Le Bon Marche Rive Gauche等品牌。 其他活动包括生活方式、文化和艺术品牌，如Les Echos、Royal Van Lent和Cheval Blanc。 公司在全球范围内开展活动。