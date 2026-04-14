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关于 Laurentian Bank of Canada

加拿大劳伦森银行（本行）是一家多元化的金融服务提供商。 该行主要在加拿大和美国经营。 它的分部包括个人分部、商业服务分部和资本市场分部。 个人业务部迎合了零售客户的金融需求。 客户可以通过魁北克省被称为 "金融诊所 "的分行网络、针对独立金融中介的顾问和经纪人渠道以及直接面向客户的数字平台，获得银行提供的金融建议、产品和服务。 商业服务部门满足加拿大和美国商业客户的金融需求，提供商业银行、房地产融资、设备和库存融资。 资本市场部提供一系列服务，包括研究、市场分析和咨询服务，企业债务和股权承销，以及行政服务。