交易 Healthpeak Properties, Inc - DOC 差价合约

关于 Healthpeak Properties Inc

Healthpeak Properties, Inc.是一家综合房地产投资信托公司，主要投资于为美国医疗保健行业服务的房地产。 该公司收购、开发、租赁、拥有和管理医疗保健房地产。 其医疗保健部门包括生命科学、医疗办公室和持续护理退休社区（CCRC）。 在生命科学和医疗办公室部分，公司通过收购、开发和管理生命科学大楼、医疗办公楼（MOB）和医院进行投资。 生命科学物业主要配置在商业园区或校园环境中，包括多栋建筑。 MOBs还包括医生办公室和检查室、诊断中心、康复诊所和日间手术室。 CCRC部分，包括独立生活、辅助生活和专业护理单元，在一个综合园区内提供连续的护理。