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关于 First Resources

第一资源有限公司是一家总部设在新加坡的棕榈树生产商。 公司的业务活动包括种植油棕榈，收获鲜果串（FFB）并将其磨成粗棕榈油（CPO）和棕榈仁（PK）。 公司通过两个部分运营。 种植园和棕榈油厂以及精炼和加工。 其种植园和棕榈油厂分部主要从事油棕榈种植园的种植和维护以及棕榈油厂的运营。 其精炼和加工部门营销和销售由精炼厂、分馏厂和生物柴油厂以及其他下游加工设施生产的棕榈基加工产品。 公司在印尼廖内省、东加里曼丹省和西加里曼丹省管理着约213,461公顷的油棕榈种植园。 它还拥有约6,321公顷的橡胶种植园和18家棕榈油厂。