交易 B&M European Value Retail PLC - BME 差价合约

关于 B&M European Value Retail SA

B&M European Value Retail SA是集团设在卢森堡的一家控股公司。 集团的主要业务是在英国（UK）和法国从事品种零售。 公司报告三个部分。 英国B&M公司；英国Heron公司和法国Babou公司。 公司的商店位于市中心和郊区，零售公园，以及当地的购物广场和辖区。 公司的品牌B&M、Heron食品和Babou商店在食品、杂货和一般商品范围内提供每个产品的有限种类。 这些产品主要是从制造商那里直接采购的。 在英国零售市场，B&M经营着650多家商店，Heron Foods连锁店有大约290家便利店。 在法国零售市场，巴布经营着约100家门店，经营日用品、服装和鞋类。