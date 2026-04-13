交易 Avis Budget Group, Inc. - CAR 差价合约

关于 Avis Budget Group Inc.

Avis Budget Group Inc.是一家提供车辆租赁和汽车共享服务的公司。 公司的部门包括美洲和国际。 美洲分部在北美洲、南美洲、中美洲和加勒比海地区向第三方提供和授权公司的品牌，用于车辆租赁和辅助产品和服务，并在市场上经营公司的汽车共享业务。 国际业务部在欧洲、中东、非洲、亚洲和澳大拉西亚向第三方提供和授权公司的品牌，用于车辆租赁和辅助产品及服务，并在其中一些市场经营公司的汽车共享业务。 公司在其租赁车队中提供各种车辆，包括豪华车、特殊用途车和轻型商用车。 公司通过移动解决方案的三个品牌，如Avis、Budget和Zipcar，连同其他几个品牌在各自的市场上运营。