交易 AO WORLD PLC ORD 0.25P - AO. 差价合约

关于 AO WORLD PLC ORD 0.25P

AO World Plc是一家位于英国的在线电器零售商。 公司通过两个部分运营：向英国客户在线零售家用电器和辅助服务，以及向德国客户在线零售家用电器和辅助服务。 在英国，它销售大型和小型家用电器和一系列移动电话、视听（AV）、消费电器和笔记本电脑，通过其内部物流业务和选定的第三方进行配送。 它还提供辅助服务，如新产品的安装和旧产品的回收，以及提供产品保护计划和客户融资。 它服务于英国的企业对企业（B2B）市场，提供规模化的电器和安装服务。 公司的子公司包括AO Retail Limited、Expert Logistics Ltd、Worry Free Limited、Elekdirect Limited和 Appliances Online Ltd等。