交易 Amadeus IT Group, S.A. - AMAe 差价合约
关于 Amadeus IT Group S.A.
Amadeus IT Group SA，前身为Amadeus IT Holding SA，是一家总部设在西班牙的公司，主要为旅游和旅行行业提供信息技术（IT）服务。 该公司的活动分为两个业务部门。 分销和IT解决方案。 分销部门提供全球分销系统（GDS），这是一个全球性的计算机化预订系统（CRS），作为旅行社和旅游管理公司预订机票、酒店房间和其他旅游相关服务的单一接入点。 IT解决方案部门提供一系列的技术解决方案，使旅游供应商的核心流程自动化。 其客户包括全服务航空公司和低成本航空公司、酒店经理、铁路运营商、邮轮和渡轮运营商、旅游保险公司和汽车租赁公司等。 公司通过在欧洲、美洲、亚洲、非洲和澳大利亚的众多子公司开展业务。
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