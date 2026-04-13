交易 Australian Dollar / Turkish Lira 差价合约
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日元走势预测：第三方价格目标
2025年截至目前，美元兑日元（USD/JPY）汇率年内下跌约9.41%。 2025年4月25日，日元兑美元收于142.8790，创下自2024年9月以来的最强水平之一，较2024年7月的高点161.942下跌约11.77%。
14:34, 19 六月 2025
类型
|差价合约
|点差
|0.19237
长仓隔夜仓息调整
长仓隔夜仓息调整
使用杠杆的交易规模（大约值）TRY 50,000.00
来自杠杆的资金 - 美元（大约值）TRY 49,000.00
|-0.07781%
短仓隔夜仓息调整
短仓隔夜仓息调整
使用杠杆的交易规模（大约值）TRY 50,000.00
来自杠杆的资金 - 美元（大约值）TRY 49,000.00
|0.06959%
|隔夜调整仓息时间
|21:00 (UTC)
|货币
|TRY
|最低成交量
|100
|保证金
|2.00%
|证券交易所
|交易佣金1
|0%
保证止损溢价
保证止损 (GSL) 费用仅在 GSL 被触发时收取。更多详情请参阅我们网站的“服务费用”页面。
|0.2%
1我们执行交易收取的费用是点差，即买入价和卖出价之间的差额。有关更多信息，请参阅我们网站上的收费页面
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