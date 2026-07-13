我们已为您的资金购买保险，且您无需承担任何额外费用。这意味着，在极少数发生破产的情况下，针对超过 20,000 美元的损失部分，您将获得最高 1,000,000 美元的赔付保障。
我们受到全球五个金融司法管辖区的严格监管，包括本地的巴哈马证券委员会 (SCB)。我们在每一步操作中都严格遵守当地法律与监管规定，并以合规为基础，全力保障您的交易体验。
我们全面的安全体系采用行业领先的解决方案，确保我们的技术基础设施在任何时候都保持高度安全。
在极少数情况下如果发生破产，我们将向您提供完整的索赔指引，并在整个申请过程中为您提供逐步指导。您的索赔申请将根据保险政策的条款进行处理，我们的支持团队也将随时为您解答任何疑问。
客户资金隔离指的是，您的资金被存放在独立的银行账户中，与 Capital.com 的自有资金完全分离。这项制度确保您的资金受到保护，不得被券商用于任何运营目的。
是的，Capital.com 在多个金融司法管辖区均受监管，包括巴哈马证券委员会 (SCB) 以及其他全球金融监管机构。这意味着我们必须遵守严格的金融标准，以保障您的交易体验和资金安全。
您的资金被安全地存放在获得国际认可的金融机构的独立账户中。此外，在极少数发生破产的情况下，我们还提供保险保障，即针对超过 20,000 美元的损失部分予以赔付，且最高限额为 1,000,000 美元。此外，我们还实施了强有力的安全措施，以保障您的账户安全。
不会。Capital.com 不得将客户资金用于任何运营或业务活动。作为一家受监管的券商，我们严格遵守客户资金隔离的相关规定。