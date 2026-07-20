Capital.com 的使命是为每一位投资者提供具有吸引力且不断进步的服务，同时以切实可行的方式提高金融知识水平。
长期以来，交易一直被大型传统机构和城市交易者所主导。这限制了人们对自己的财务未来做出明智选择的自由，并削弱了数字交易平台提供的丰富教育潜力。
Capital.com 始终致力于实现金融服务的全民化。为实现这一目标，我们的交易平台依赖于三大支柱——丰富的教育资源、公平透明的定价以及尖端技术和创新。
丰富的教育资源
只要拥有适合的工具，任何人都可以进行交易。Capital.com 倡导教育资源的提供，以提高客户的金融知识水平以及更多相关技能。
我们的免费 Investmate 交易 App 以及在 YouTube 频道 Capital.com TV 上播出的网络讲座和教程能够帮助投资者自信且负责任地进行交易。
公平透明的定价
为了实现让交易和投资不再遥不可及的目标，定价必须是大众可承受的。
Capital.com 承诺定价透明清晰，无隐藏费用，且提供零佣金服务和极具价格竞争力的点差。
尖端技术和创新
在技术变革日新月异的时代，Capital.com 始终在寻求新途径来提升我们的平台、投资者体验和服务。
我们致力于成为您值得信赖的投资合作伙伴，并始终将社会、环境和企业责任作为我们工作的核心。我们从未满足于现状，将来也不会。
教育资源为我打开了金融世界的大门。我希望，Capital.com 能够成为让更多人受益的一把钥匙。
我为我们已经取得的成就感到兴奋，但更期待我们辉煌的未来。
致以诚挚的问候
Viktor Prokopenya
Viktor Prokopenya 是一名连续多次创业的企业家，他善于发现塑造市场的颠覆性科技企业。
通过将一流的技术与积极进取的员工团队相结合，他在创造卓越业绩方面有着出色的记录。Viktor 是欧洲金融科技领域的领导者，其中最有代表性的是其创办的 Capital.com。Capital.com 作为全球发展最快的交易平台之一，在英国、欧洲、澳大利亚和中东均设有办事处。
Viktor 来自白俄罗斯，现在是英国公民和热心的慈善家。他是利兹大学创新与创业学的客座教授，热衷于支持金融知识普及、可持续发展和人才培养。
Viktor 通过他的基金会向俄乌战争的受害者捐赠了超过 300 万美元，还积极支持与响应一系列的全球政府倡议，旨在促进包括英国和阿联酋在内的领先科技中心的人才和教育发展。
Viktor Prokopenya 不仅取得了律师执业资格，还拥有美国东北大学金融学硕士学位、瑞士商学院工商管理博士学位、网络营销硕士学位以及计算机科学学士和硕士学位。