Торговать Zepp Health - ZEPP CFD

О компании Zepp Health

Zepp Health Corp, ранее Huami Corp, является компанией, стремящейся объединить здоровье с технологиями. Она разработала платформу запатентованных технологий, включая чипы искусственного интеллекта (ИИ), биометрические датчики и алгоритмы данных о здоровье. Она занимается разработкой интеллектуальных носимых технологий. Она проектирует и разрабатывает биометрические и основанные на данных об активности фитнес- и смарт-часы. Компания продает свою продукцию под брендом Amazfit и является единственным партнером для носимых устройств Xiaomi. Продукция включает Amazfit BIP, Amazfit pace, Amazfit equator, Amazfit ARC, а также аксессуары, такие как спортивные ленты, ремешки для часов, наушники, зарядные устройства и трекеры. Умные часы обеспечивают отслеживание активности, отслеживание сна, интеллектуальные уведомления с мобильных устройств, GPS, измерение пульса, водонепроницаемость, беспроводную синхронизацию с мобильными телефонами. Также имеется мобильное приложение для отслеживания фитнес-информации, установки будильников и получения уведомлений о звонках на умных часах.

Текущая цена акций Zepp Health составляет 16.1631 USD.

